Lockdown endet am Samstag mit Länder-"Fleckerlteppich"

Wien - Österreich wird in Sachen Corona-Maßnahmen ab Sonntag wieder zum "Fleckerlteppich". Am Samstag um Mitternacht endet wie angekündigt der Lockdown für Geimpfte und Genesene, für Ungeimpfte geht er ohne zeitliche Einschränkung weiter, gab die Regierungsspitze nach dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch bekannt. Geeinigt hat man sich auf österreichweite "Mindeststandards". Die Bundesländer können strenger sein und tun das zum Großteil auch, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung.

Skisaison startet neuerlich im Lichte der Coronapandemie

Wien/Bad Kleinkirchheim/Saalbach - Österreichweit sind am heutigen Marienfeiertag einige Skigebiete in die neue Saison gestartet. Diese beginnt neuerlich im Schatten der Coronapandemie. Immerhin dürfen die Pistenbetreiber unter der 2G-Regel und mit beschränktem Gastro-Angebot aber öffnen, während sonst so gut wie alles geschlossen halten muss. Der Andrang viel unterschiedlich aus. Die Urlauber fehlen, Einheimische nutzten den freien Tag bei teils winterlichem Wetter für ihre ersten Schwünge.

Großbritannien verschärft Corona-Regeln wegen Omikron

London - Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen in England angekündigt. "Es ist zunehmend klar geworden, dass Omikron sich sehr viel schneller ausbreitet als die Delta-Variante", sagte der konservative Regierungschef am Mittwoch bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in der Londoner Downing Street. In Großbritannien wurden Johnson zufolge bisher durch Genom-Sequenzierung bereits 568 Omikron-Fälle bestätigt.

Booster laut Biontech für Schutz vor Omikron nötig

Berlin/Durban/Mainz - Für einen ausreichenden Schutz vor der Omikron-Variante des Coronavirus sind nach Angaben der Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer drei Dosen ihres Produktes nötig. Ersten Labordaten zufolge schützten zwei Dosen nicht ausreichend vor einer Infektion mit der neuen Variante, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Sie gehen allerdings davon aus, dass der Schutz vor einer schweren Erkrankung weiterhin gegeben ist. Offen ist, ob Biontech seinen Impfstoff anpassen wird.

Regierungserklärung im Nationalrat

Wien - Drei Tage nach der Angelobung präsentiert sich die neu aufgestellte Regierung am Donnerstag in einer Sondersitzung dem Nationalrat. In Erklärungen werden Neo-Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kundtun, wie sie die kommenden Regierungsmonate gestalten wollen. Zudem wird der Untersuchungsausschuss zu vermeintlichen ÖVP-Affären eingesetzt.

Biden eröffnet "Gipfel für Demokratie"

Washington - Mit einem zweitägigen Online-Gipfel mit mehr als 100 Regierungen will US-Präsident Joe Biden von Donnerstag an die Demokratie weltweit stärken. Gastgeber Biden will den "Gipfel für Demokratie" um 8.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MEZ) eröffnen. Hauptthemen sollen nach Angaben des Weißen Hauses die Verteidigung der Demokratie gegen Autoritarismus, die Bekämpfung der Korruption und die Förderung der Achtung der Menschenrechte sein.

Wiener Atomgespräche mit dem Iran gehen weiter

Wien - Die Atomgespräche mit dem Iran werden an diesem Donnerstag in Wien wieder aufgenommen. Bisher steht die siebente Runde der Verhandlungen unter keinem guten Stern. Es herrscht aufseiten der UNO-Vetomächte und Deutschlands Enttäuschung, dass zuvor erreichte Kompromisse vom neuen Verhandlerteam aus Teheran nicht akzeptiert würden. Der Iran selbst gab sich trotz des bisher holprigen Verlaufs der Beratungen weiter zuversichtlich, dass eine Einigung erreicht werden könne.

Weltraumtourist aus Japan bei ISS angekommen

Baikonur - Erstmals seit zwölf Jahren hat Russland wieder Weltraum-Touristen zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Die Rakete vom Typ Sojus mit dem japanischen Milliardär Yusaku Maezawa und seinem Assistenten Yozo Hirano an Bord dockte am Mittwochnachmittag um 14.40 MEZ erfolgreich an der Station an, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte.

