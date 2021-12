Maria Ressa und Dmitri Muratow erhielten Friedensnobelpreis

Oslo - Die Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratow sind mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Die 58-Jährige von den Philippinen und der 60 Jahre alte Russe nahmen den renommiertesten politischen Preis der Erde am Freitag auf einer Zeremonie im Rathaus von Oslo entgegen. Dabei richteten sie eindringliche Appelle an die Welt, Journalisten besser zu schützen und gemeinsam für die Pressefreiheit einzustehen.

Gericht hebt Auslieferungsverbot für Assange an USA auf

London - Schwerer Rückschlag für Julian Assange: Ein Berufungsgericht in London hat die Ablehnung des US-Auslieferungsantrags für den Wikileaks-Gründer gekippt. Das teilte ein Richter am Londoner High Court am Freitag mit. Assange muss nun damit rechnen, doch noch an die Vereinigten Staaten ausgeliefert zu werden. Kritik am Londoner Urteil kam von UNO-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer und von Österreichs Grünen.

"Drop-out" bei Medizin-Absolventen von 31 Prozent

Wien - Zwischen 2008/09 und 2018/19 hat fast ein Drittel der Medizin-Absolventinnen und -Absolventen zumindest nicht in Österreich den Arztberuf ergriffen, zeigt ein am Freitag veröffentlichter Bericht des Rechnungshofs (RH). Der RH fordert deshalb Gesundheits- und Bildungsministerium, die Medizin-Unis und die Ärztekammer dazu auf, Maßnahmen zu setzen, damit mehr Medizin-Absolventen sich in Österreich auch fertig zum Arzt ausbilden lassen und dann hier ihren Beruf ausüben.

Schauspielerin Gertraud Jesserer gestorben

Wien - Die bekannte Wiener Schauspielerin Gertraud Jesserer ist am Donnerstagabend kurz vor ihrem 78. Geburtstag bei einem Wohnungsbrand in Wien-Alsergrund ums Leben gekommen. Das bestätigte ihr Sohn Michael Vogel am Freitag der APA. In ihrer langen Karriere war sie u.a. Burgschauspielerin, prägte mit der "Familie Leitner" heimische Fernsehgeschichte und arbeitete mit Diven wie Romy Schneider oder Catherine Deneuve.

Macron und Scholz beschwören Partnerschaft

Berlin/Paris/Brüssel - Beim Antrittsbesuch in Paris hat der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ebenso wie Staatschef Emmanuel Macron den Willen zur engen deutsch-französischen Zusammenarbeit bekräftigt. "Es geht darum, wie wir Europa stark machen können, die europäische Souveränität in all' den Dimensionen, die dazugehören. Da geht es um ökonomische Fragen, um Sicherheitsfragen und Fragen der Außenpolitik", sagte Scholz bei dem Treffen im Elys�epalast am Freitag.

Kontaktlose Zahlungsmittel sind weiter auf dem Vormarsch

Wien - Im Zuge der Coronakrise haben auch die sehr bargeldaffinen Österreicherinnen und Österreicher immer mehr zu kontaktlosen Bezahlmitteln wie Karte und Handy gegriffen. Bereits 88 Prozent, also knapp 9 von 10 Befragten, gaben bei einer Befragung von Visa an, kontaktlos zu bezahlen. 17 Prozent nutzen ihr Smartphone, um die Rechnung im Geschäft zu begleichen. Wer einmal kontaktlos oder mobil zahlt, bleibe in der Regel dabei, so Stefanie Ahammer, Country Managerin Visa Österreich.

Gasspeicher leerer als Anfang November

Moskau - Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin Ende Oktober angekündigte Liefermengenerhöhung lässt sich bisher nicht am Füllstand der Gasspeicher ablesen. So waren die deutschen Speicher der Firma Astora, einer Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns Gazprom, am Mittwoch (8.12.) insgesamt nur zu rund 18 Prozent gefüllt. In Österreich sind die Speicher zu gut 41 Prozent gefüllt, Anfang November waren es noch 56 Prozent.

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag Kursverluste verbucht. In den letzten Handelsminuten konnte der heimische Leitindex sein Minus jedoch noch etwas eingrenzen. Der ATX schloss mit einem Minus von 0,53 Prozent bei 3.789,27 Punkten. Auch wenn die Handelswoche im negativen Terrain endet, so legte der ATX auf Wochenbasis doch um über zwei Prozent zu. Vor allem die weiter steigende Inflation in den USA stand am Freitag im Fokus der Anleger.

