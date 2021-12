Lockerungen für Geimpfte ab Sonntag nun fix

Wien - Ab Sonntag kann in Österreich gelockert werden. ÖVP, Grüne und SPÖ gaben am Freitag im Hauptausschuss des Nationalrates der neuen Corona-Schutzmaßnahmen-Verordnung ihren Segen, teilte die Parlamentskorrespondenz am Abend mit. Veranstaltungen dürfen nur zwischen 5 und 23 Uhr stattfinden, gleiches gilt für die Öffnungszeiten der Gastronomie. Neu ist, dass in Spitälern nun wieder ein Besuch pro Tag, nicht nur einer pro Woche möglich ist.

Mehrere Corona-Demonstrationen am Samstag in Wien

Wien - Gegner der Coronamaßnahmen versammeln sich abermals, um gegen die Vorgaben der Regierung - insbesondere die geplante Impfpflicht - zu demonstrieren. Insgesamt 24 Versammlungen - auch zu anderen Anliegen - sollen am Samstag in Wien stattfinden. Die größte Corona-Demo wurde von der FPÖ organisiert. Laut Polizei und Veranstalter werden wieder mehrere Tausend Demonstranten erwartet. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will ein Verbot von Demos vor Spitälern.

Die meisten Covid-Patienten starben auf Normalstationen

Wien - Mehr als 13.700 Covid-19-Patienten sind seit Pandemiebeginn in Österreich bereits gestorben. Eine aktualisierte Auswertung der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) zeigt, dass der Großteil der Infizierten auf Normalstationen starb. Rund 17 Prozent aller hospitalisieren Erkrankten überlebten nicht. Von allen Verstorbenen bis Ende Oktober wurden 54 Prozent ausschließlich auf Normalstationen gepflegt. 31 Prozent der Opfer wurden auf Intensivstationen (ICU) versorgt.

Schauspielerin Gertraud Jesserer gestorben

Wien - Die bekannte Wiener Schauspielerin Gertraud Jesserer ist am Donnerstagabend kurz vor ihrem 78. Geburtstag bei einem Wohnungsbrand in Wien-Alsergrund ums Leben gekommen. Das bestätigte ihr Sohn Michael Vogel am Freitag der APA. In ihrer langen Karriere war sie u.a. Burgschauspielerin, prägte mit der "Familie Leitner" heimische Fernsehgeschichte und arbeitete mit Diven wie Romy Schneider oder Catherine Deneuve.

EU-Initiative zur Aufnahme von Afghanen ohne Österreich

Brüssel/Wien - Angesichts der dramatischen Lage nach der Machtübernahme der Taliban wollen insgesamt 15 EU-Länder rund 40.000 besonders schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan aufnehmen. Österreich werde sich nicht daran beteiligen, hieß es am Freitag aus der EU-Vertretung Österreichs in Brüssel auf APA-Anfrage. Damit verfolgt der neue Innenminister Gerhard Karner den Kurs seines Vorgängers und jetzigen Kanzlers Karl Nehammer (beide ÖVP), der sich stets gegen weitere Aufnahmen aussprach.

Europäische Filmpreise werden in Berlin vergeben

Wien/Berlin - Am Samstagabend blickt Europas Filmbranche nach Berlin. Am Sitz der Europäischen Filmakademie werden die Preise für die besten cineastischen Werke des Jahres verliehen - wenn auch aufgrund der Pandemie nicht vor großem Publikum, sondern erneut als digitale Zeremonie. Zum Favoritenkreis zählen dabei auch zwei österreichische (Ko-)Produktionen. So können Sebastian Meises "Große Freiheit" und Jasmila Žbanis "Quo vadis, Aida?" auf Preise hoffen.

