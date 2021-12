Omikron lässt "nur kurze Atempause" erwarten

Wien - Die breiten Lockerungen werden in der Corona-Kommission nicht ohne Sorge betrachtet. Angesichts der Omikron-Variante wird, wie dem internen - der APA vorliegenden - Protokoll zu entnehmen ist, eine baldige Verschlechterung der Lage erwartet. Die in den Prognosen abgebildete "Atempause" werde wohl eine kurze sein, wird die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, zitiert.

Mehrere Corona-Demonstrationen am Samstag in Wien

Wien - Gegner der Coronamaßnahmen versammeln sich abermals, um gegen die Vorgaben der Regierung - insbesondere die geplante Impfpflicht - zu demonstrieren. Insgesamt 24 Versammlungen - auch zu anderen Anliegen - sollen am Samstag in Wien stattfinden. Die größte Corona-Demo wurde von der FPÖ organisiert. Laut Polizei und Veranstalter werden wieder mehrere Tausend Demonstranten erwartet. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will ein Verbot von Demos vor Spitälern.

KFV rechnet mit 15.000 Verletzten bei Wintersportunfällen

Wien - Zahlreiche Skigebiete haben bereits offen, es gilt die 2G-Regel, kommendes Wochenende geht der harte Lockdown großteils zu Ende. Mit der Öffnung der Hotellerie wird die Zahl der Wintersportler zunehmen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) erwartet in dieser Saison mindestens 15.000 Verletzte bei Wintersportunfällen. Die Lage in den Spitälern ist ob der Coronavirus-Situation weiterhin sehr angespannt. Das KFV plädiert für umsichtiges Verhalten.

Die meisten Covid-Patienten starben auf Normalstationen

Wien - Mehr als 13.700 Covid-19-Patienten sind seit Pandemiebeginn in Österreich bereits gestorben. Eine aktualisierte Auswertung der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) zeigt, dass der Großteil der Infizierten auf Normalstationen starb. Rund 17 Prozent aller hospitalisieren Erkrankten überlebten nicht. Von allen Verstorbenen bis Ende Oktober wurden 54 Prozent ausschließlich auf Normalstationen gepflegt. 31 Prozent der Opfer wurden auf Intensivstationen (ICU) versorgt.

Europäische Filmpreise werden in Berlin vergeben

Wien/Berlin - Am Samstagabend blickt Europas Filmbranche nach Berlin. Am Sitz der Europäischen Filmakademie werden die Preise für die besten cineastischen Werke des Jahres verliehen - wenn auch aufgrund der Pandemie nicht vor großem Publikum, sondern erneut als digitale Zeremonie. Zum Favoritenkreis zählen dabei auch zwei österreichische (Ko-)Produktionen. So können Sebastian Meises "Große Freiheit" und Jasmila Žbanis "Quo vadis, Aida?" auf Preise hoffen.

Lange Haftstrafen nach Brand in Brasilien mit 242 Toten

Porto Alegre - Knapp neun Jahre nach einem verheerenden Brand in einer brasilianischen Diskothek mit 242 Todesopfern sind vier Angeklagte zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden Besitzer der Diskothek "Kiss" und zwei Musiker wurden am Freitag in Porto Alegre des Totschlags und des versuchten Totschlags für schuldig befunden. "Die Schuld der Angeklagten ist groß. So viele Leben wurden nicht zufällig ausgelöscht", sagte Richter Orlando Faccini bei der Urteilsverkündung.

