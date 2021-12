573 Covid-Kranke auf Intensivstationen am Ende des Lockdowns

Wien - Am Samstag - dem Tag, an dem der österreichweit vierte harte Lockdown zu Ende geht - sind in Österreich 4.460 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das sind signifikant weniger neue tägliche Fälle als zu Beginn des Lockdowns - am 22. November waren 13.806 Neuinfektionen vermeldet worden. Die Situation in den Spitälern hat sich seither allerdings nicht entschärft. Mit 583 Intensiv-Patientinnnen und -Patienten gibt mehr schwere Fälle als zu Lockdown-Beginn.

Mehrere Corona-Demonstrationen am Samstag in Wien

Wien - Gegner der Coronamaßnahmen versammeln sich abermals, um gegen die Vorgaben der Regierung - insbesondere die geplante Impfpflicht - zu demonstrieren. Insgesamt 24 Versammlungen - auch zu anderen Anliegen - sollen am Samstag in Wien stattfinden. Die größte Corona-Demo wurde von der FPÖ organisiert. Laut Polizei und Veranstalter werden wieder mehrere Tausend Demonstranten erwartet. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will ein Verbot von Demos vor Spitälern.

Omikron lässt "nur kurze Atempause" erwarten

Wien - Die breiten Lockerungen werden in der Corona-Kommission nicht ohne Sorge betrachtet. Angesichts der Omikron-Variante wird, wie dem internen - der APA vorliegenden - Protokoll zu entnehmen ist, eine baldige Verschlechterung der Lage erwartet. Die in den Prognosen abgebildete "Atempause" werde wohl eine kurze sein, wird die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, zitiert.

KFV rechnet mit 15.000 Verletzten bei Wintersportunfällen

Wien - Zahlreiche Skigebiete haben bereits offen, es gilt die 2G-Regel, kommendes Wochenende geht der harte Lockdown großteils zu Ende. Mit der Öffnung der Hotellerie wird die Zahl der Wintersportler zunehmen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) erwartet in dieser Saison mindestens 15.000 Verletzte bei Wintersportunfällen. Die Lage in den Spitälern ist ob der Coronavirus-Situation weiterhin sehr angespannt. Das KFV plädiert für umsichtiges Verhalten.

Die meisten Covid-Patienten starben auf Normalstationen

Wien - Mehr als 13.700 Covid-19-Patienten sind seit Pandemiebeginn in Österreich bereits gestorben. Eine aktualisierte Auswertung der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) zeigt, dass der Großteil der Infizierten auf Normalstationen starb. Rund 17 Prozent aller hospitalisieren Erkrankten überlebten nicht. Von allen Verstorbenen bis Ende Oktober wurden 54 Prozent ausschließlich auf Normalstationen gepflegt. 31 Prozent der Opfer wurden auf Intensivstationen (ICU) versorgt.

SPD beginnt Wahlparteitag

Berlin - Die SPD hat am Samstag in Berlin ihren Bundesparteitag zur Neuaufstellung ihrer Parteiführung begonnen. Wenige Tage nach der Wahl von Olaf Scholz zum deutschen Bundeskanzler stand am Samstag in Berlin die komplette neue Führungsriege der Sozialdemokraten zur Wahl. Die rund 600 Delegierten kamen wegen der Corona-Pandemie dazu weitgehend digital zusammen. Als Vorsitzende treten die bisherige Parteichefin Saskia Esken und der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil an.

SPÖ will 500 Euro-Gutschein für Corona-Impfung

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält angesichts der dramatischen Corona-Infektionszahlen der letzten Wochen und der neuen Variante Omikron eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent für notwendig, um weitere Lockdowns zu verhindern. Zusätzlich zur angekündigten Impfpflicht solle man positive Anreize setzen, fordert Rendi-Wagner nun einen 500 Euro-Gutschein für alle, die mit dem dritten Stich dazu beitragen. Im Gesundheitsministerium winkt man allerdings ab.

Polen stoppt weitere Migranten an Belarus-Grenze

Bialystok/Grodno/Vilnius - Eine Gruppe von 28 Migranten hat laut Polens Grenzschutz von Belarus aus die Grenzsperren überwunden und ist vorübergehend auf polnisches Gebiet gelangt. Alle Personen seien festgenommen und zur Grenze zurückgebracht worden, sagte eine Sprecherin der Behörde am Samstag. Der Vorfall habe sich am späten Freitagabend in der Nähe des Ortes Czeremsza ereignet. Die polnischen Beamten seien von belarussischen Sicherheitskräften geblendet und mit Steinen beworfen worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red