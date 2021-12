Vermutlich Dutzende Todesopfer bei Tornados in den USA

Little Rock (Arkansas)/Frankfort (Kentucky)/Springfield (Illinois) - In den USA dürften bei schweren Unwettern mit einer ganzen Serie von Tornados Dutzende Menschen in mehreren Bundesstaaten ums Leben gekommen sein, die meisten vermutlich in Kentucky. "Ich befürchte, dass es mehr als 50 Tote in Kentucky gibt, vermutlich eher 70 bis 100", sagte am Samstag Gouverneur Andy Beshear vor Journalisten. In Illinois war zunächst das Schicksal von rund hundert Mitarbeitern eines Amazon-Lagerhauses unklar, das teilweise zerstört wurde.

FPÖ-Demo gegen Coronamaßnahmen formiert sich in Wien

Wien - In Wien wird auch an diesem Wochenende gegen die Coronamaßnahmen demonstriert - wobei einmal mehr die geplante Impfpflicht im Hauptfokus stehen dürfte. Der Zulauf zur Kundgebung am heutigen Samstag war bereits zu Mittag rege. Die Versammlung begann am Heldenplatz, anschließend ist ein Protestmarsch am Ring angesetzt. Dieses Mal hat auch die FPÖ wieder zum Mitmarschieren eingeladen.

573 Covid-Kranke auf Intensivstationen am Ende des Lockdowns

Wien - Am Samstag - dem Tag, an dem der österreichweit vierte harte Lockdown zu Ende geht - sind in Österreich 4.460 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das sind signifikant weniger neue tägliche Fälle als zu Beginn des Lockdowns - am 22. November waren 13.806 Neuinfektionen vermeldet worden. Die Situation in den Spitälern hat sich seither allerdings nicht entschärft. Mit 583 Intensiv-Patientinnnen und -Patienten gibt mehr schwere Fälle als zu Lockdown-Beginn.

Köstinger übt scharfe Kritik an Kickl

Wien - Scharfe Kritik am Corona-Kurs der Freiheitlichen kommt von Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP): Sie habe sich jetzt schon ein paar Mal gedacht, dass FPÖ-Chef "Herbert Kickl eigentlich mittlerweile Blut an den Händen hat", sagte sie am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Die FPÖ rufe zu Demonstrationen, zu Widerstand, "fast zu Gewalt" auf, obwohl die Wissenschaft mit der Impfung eigentlich die Lösung in der Hand habe, warf die Ministerin der Oppositionspartei vor.

Omikron lässt "nur kurze Atempause" erwarten

Wien - Die breiten Lockerungen werden in der Corona-Kommission nicht ohne Sorge betrachtet. Angesichts der Omikron-Variante wird, wie dem internen - der APA vorliegenden - Protokoll zu entnehmen ist, eine baldige Verschlechterung der Lage erwartet. Die in den Prognosen abgebildete "Atempause" werde wohl eine kurze sein, wird die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, zitiert.

SPD-Wahlparteitag in Berlin

Berlin - Die SPD hält am Samstag in Berlin ihren Bundesparteitag zur Neuaufstellung ihrer Parteiführung ab. Wenige Tage nach der Wahl von Olaf Scholz zum deutschen Bundeskanzler steht am Samstag in Berlin die komplette neue Führungsriege der Sozialdemokraten zur Wahl. Das Treffen der rund 600 Delegierten findet coronabedingt weitgehend digital statt. Als Vorsitzende treten die bisherige Parteichefin Saskia Esken und der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil an.

SPÖ will 500 Euro-Gutschein für Corona-Impfung

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält angesichts der dramatischen Corona-Infektionszahlen der letzten Wochen und der neuen Variante Omikron eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent für notwendig, um weitere Lockdowns zu verhindern. Zusätzlich zur angekündigten Impfpflicht solle man positive Anreize setzen, fordert Rendi-Wagner nun einen 500 Euro-Gutschein für alle, die mit dem dritten Stich dazu beitragen. Im Gesundheitsministerium winkt man allerdings ab.

USA und Großbritannien warnen Russland in Ukraine-Konflikt

Liverpool/Kiew/Moskau - Die USA und Großbritannien haben sich erneut besorgt über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine geäußert. Jedweder Einfall in ukrainisches Staatsgebiet seitens Russlands wäre "ein strategischer Fehler" und hätte "ernsthafte Konsequenzen", erklärte das britische Außenministerium am Samstag nach einem Treffen von Außenministerin Elizabeth Truss mit ihrem US-Amtskollegen Antony Blinken in Liverpool. Dort tagen bis Sonntag die Außenminister der G7-Staaten.

