Lockdown endet für Geimpfte - aber regional unterschiedlich

Wien - Das Leben für Geimpfte und Genesene wird ab Sonntag etwas lockerer. In der Nacht von Samstag auf Sonntag endet der Lockdown, Gastronomie und Handel dürfen wieder öffnen. Nicht alle Bundesländer machen allerdings davon Gebrauch - in vollem Ausmaß öffnen zunächst nur die Hochinzidenzländer Vorarlberg und Tirol sowie das Burgenland. In Wien muss man noch eine Woche länger auf den Lokalbesuch warten. Die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte bleiben aufrecht.

Mehr als 70 Tote durch Tornado in Kentucky

Little Rock (Arkansas)/Frankfort (Kentucky)/Springfield (Illinois) - Nach den verheerenden Tornados in den USA mit vermutlich Dutzenden Toten suchen Rettungsmannschaften weiter nach Überlebenden. Besonders schwer betroffen ist der Bundesstaat Kentucky, dessen Gouverneur Andy Beshear am Samstag mit Blick auf die Zerstörung sagte: "Wir sind Ground Zero." Er sei sich sicher, dass die Zahl der Toten alleine in seinem Bundesstaat im Südosten der Vereinigten Staaten 70 übersteigen werden. "Sie könnte sogar über 100 liegen."

"Quo Vadis, Aida?" räumt beim Europäischen Filmpreis ab

Berlin/Wien - Die österreichische Koproduktion "Quo Vadis, Aida?" der bosnischen Filmemacherin Jasmila Žbanić ist der große Gewinner des 34. Europäischen Filmpreis. Dieser wurde am Samstagabend in Berlin verliehen - aufgrund der Coronapandemie erneut in einer Hybridfassung mit vielfach zugeschalteten Akteuren. Dabei sicherte sich "Quo Vadis, Aida?" nicht nur den Sieg in der Königskategorie des Besten Spielfilms. Žbanić wurde überdies als beste Regisseurin gewürdigt.

EU meldet Durchbruch bei Fischereistreit nach Brexit

London/Brüssel - Die EU-Kommission hat im Streit zwischen Frankreich und Großbritannien um Fischereirechte im Ärmelkanal einen Durchbruch verkündet. Zuvor hatte die britische Regierung kurz nach Ablauf einer Frist 18 weitere Lizenzen an EU-Schiffe für das Fischen in britischen Gewässern sowie 5 vor der Kanalinsel Jersey vergeben, wie die EU-Kommission mitteilte. Aus Frankreich hieß es in einer Stellungnahme, man habe die Erteilung zusätzlicher Lizenzen zur Kenntnis genommen.

Eine Tote und viele Vermisste nach Explosion in Sizilien

Rom - Eine Explosion hat auf Sizilien ein Wohnhaus zum Einsturz gebracht und mehrere benachbarte Gebäude zerstört. Feuerwehrleute bargen in der Nacht zum Sonntag eine etwa 80-jährige Frau lebend aus den Trümmern. Eine Person konnte nur mehr tot geborgen werden. Zehn Personen galten nach offiziellen Angaben als vermisst, unter ihnen zwei Kinder und eine Schwangere. Die Suche nach den Vermissten war schwierig, da wegen Gaslecks in den Trümmern immer wieder Brände aufflackerten.

Neukaledonien stimmt zum dritten Mal über Unabhängigkeit ab

Noumea/Paris - Das französische Überseegebiet Neukaledonien stimmt am Sonntag zum dritten und vorerst letzten Mal über seine Unabhängigkeit von Frankreich ab. Etwa 185.000 Wahlberechtigte können ihre Stimme abgeben. Bei den vorherigen zwei Referenden im November 2018 und Oktober 2020 sprach sich jeweils eine Mehrheit auf dem Archipel im Südpazifik gegen die Unabhängigkeit aus. Das Abkommen von Noum�a von 1998 hatte bis zu drei Volksabstimmungen über eine Abspaltung vorgesehen.

