Lockdown endet für Geimpfte - aber regional unterschiedlich

Wien - Das Leben für Geimpfte und Genesene wird ab Sonntag etwas lockerer. In der Nacht von Samstag auf Sonntag endet der Lockdown, Gastronomie und Handel dürfen wieder öffnen. Nicht alle Bundesländer machen allerdings davon Gebrauch - in vollem Ausmaß öffnen zunächst nur die Hochinzidenzländer Vorarlberg und Tirol sowie das Burgenland. In Wien muss man noch eine Woche länger auf den Lokalbesuch warten. Die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte bleiben aufrecht.

100 Gäste feierten Corona-Party in Wiener Lokal

Wien - Die Polizei und Mitarbeiter des Büros für Sofortmaßnahmen haben in der Nacht auf Sonntag eine "Corona-Party" in einem Lokal in Wien-Mariahilf mit rund 100 Gästen aufgelöst. Wie die Landespolizeidirektion bekannt gab, waren Beamte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse aufgrund von Lärmerregung in den Betrieb gerufen worden, in dem es ungeachtet der Corona-Maßnahmen - in Wien sperrt die Gastronomie erst am 20. Dezember auf, die Nachtgastro bleibt geschlossen - hoch herging.

Explosion auf Sizilien kostete mindestens vier Menschenleben

Rom - Eine schwere Explosion hat am Samstagabend auf Sizilien ein Wohnhaus zum Einsturz gebracht und zumindest vier Menschen das Leben gekostet. Die Leichen von drei Frauen und eines Mannes konnten geborgen werden, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Zwei Frauen zogen die Retter in dem Ort Ravanusa lebend aus den Trümmern. Mindestens fünf Menschen gelten nach Medienangaben noch als vermisst, darunter auch eine Schwangere.

Unabhängigkeitsreferendum in Neukaledonien beendet

Noumea/Paris - Das französische Überseegebiet Neukaledonien hat am Sonntag zum dritten und vorerst letzten Mal über seine Unabhängigkeit von Frankreich abgestimmt. Das Votum, das am Abend (Ortszeit) zu Ende ging, verlief dem Sender La 1�re Nouvelle-Cal�donie zufolge ohne größere Zwischenfälle. Rund 185.000 Menschen waren zu den Urnen gerufen.

G7 fordert Deeskalation von Russland in Ukraine-Krise

Liverpool/Kiew/Moskau - Die G7-Staaten fordern Russland zur Deeskalation der Ukraine-Krise und zur diplomatischen Lösung des Konflikts auf. "Jede Art der Gewaltanwendung zur Änderung von Grenzen ist nach internationalem Recht strikt verboten", heißt es im Entwurf der Erklärung der Außenminister der führenden westlichen Wirtschaftsmächte (G7) in Liverpool, wie mit dem Vorgang vertraute Personen Reuters am Sonntag bestätigten.

Millionenschwerer Drogenfund am Flughafen Wien

Schwechat/Wien - Zollbeamte auf dem Flughafen Wien in Schwechat haben 2,16 Millionen Pseudoephedrin-Tabletten beschlagnahmt, die nach Angaben des Finanzministeriums vom Sonntag für die Herstellung von 233 Kilo Crystal Meth gereicht hätten. 50 Kartons waren aus Dubai angeliefert worden. Es sei verhindert worden, dass Suchtmittel im Wert von acht Millionen Euro auf den europäischen Schwarzmarkt gelangen, kommentierte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) den Aufgriff vom 14. Oktober.

Verfolgungsjagd endete für steirischen Autolenker im Wald

Fernitz - Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat für einen 35-Jährigen am Samstagabend in einem Wald bei Fernitz (Bezirk Graz-Umgebung) geendet. Laut Polizei drückte er aufs Gaspedal, als er von einer Zivilstreife angehalten wurde. Nach kurzer Flucht prallte er gegen eine Leitschiene und flüchtete in ein nahe gelegenes Waldstück, wo er gestellt wurde. Der Alkomat-Test ergab eine starke Alkoholisierung. Der Mann wird der Bezirkshauptstadt und der Staatsanwaltschaft angezeigt.

ÖGB und WKÖ für finanzielle Anreize bei Impfung

Wien - Der Gewerkschaftsbund (ÖGB) und die Wirtschaftskammer (WKÖ) fordern mehr Engagement, um die Corona-Impfquote zu erhöhen. Es solle vor der Einführung einer Impfpflicht "nichts unversucht" bleiben, die Impfquote mit anderen Mitteln zu heben, meinten WKÖ-Präsident Harald Mahrer und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in einer Stellungnahme gegenüber der APA. So pochten Mahrer und Katzian auf ihre Forderung nach finanziellen steuerfreien Anreizen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red