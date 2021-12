Ohne Wien und Steiermark 2.479 Corona-Neuinfektionen

Wien - Am ersten Tag nach dem harten Lockdown hat es am Sonntag wieder massive Probleme mit dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) gegeben. Die tagesaktuellen Corona-Zahlen wurden erst am Abend von den Ministerien veröffentlicht - allerdings ohne die Bundesländer Wien und Steiermark. In den restlichen sieben Bundesländern gab es in den vergangenen 24 Stunden 2.479 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 568 Schwerkranke mussten am Sonntag auf Intensivstationen behandelt werden.

G7 fordert Deeskalation von Russland in Ukraine-Krise

Liverpool/Kiew/Moskau - Die führenden westlichen Industrienationen haben Russland eindringlich vor einem Angriff auf die Ukraine gewarnt und harte Konsequenzen angedroht. "Wir haben von diesem G7-Treffen aus eine klare Botschaft an Wladimir Putin gesendet", sagte die britische Außenministerin Liz Truss als Gastgeberin der Gespräche am Sonntag in Liverpool. "Wir sind sehr klar, dass jeglicher Angriff Russlands auf die Ukraine massive Konsequenzen hätte, die ernsthafte Kosten nach sich ziehen würden."

Verstappen nach Drama-Sieg in Abu Dhabi Weltmeister

Abu Dhabi - Auf den letzten Metern des letzten Rennens einer verrückten Saison hat sich Max Verstappen erstmals zum Formel-1-Weltmeister gemacht. Der Red-Bull-Pilot gewann am Sonntag in Abu Dhabi nach einem umstrittenen Finish vor Lewis Hamilton, den er aber erst in der letzten Runde überholte und sich damit doch noch den schon verloren geglaubten Titel sicherte. Verstappen wäre der erste Red-Bull-Champion seit 2013. Mercedes blieb nur der Konstrukteurs-Titel.

Iran sieht Fortschritte bei Verhandlungen über Atomabkommen

Teheran - Bei den Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens zeichnen sich nach iranischen Angaben Fortschritte ab. "Beide Seiten stehen kurz davor, sich auf die Themen zu einigen, die auf der Tagesordnung stehen sollen", sagte Irans Chef-Unterhändler Ali Bagheri am Sonntag der Nachrichtenagentur Irna. Dies sei eine "positive und wichtige Entwicklung", denn anfangs habe nicht einmal Einigkeit über die zu verhandelnden Themen geherrscht.

Prozess um Explosion in Erdgasstation startet in Korneuburg

Korneuburg - Die Explosion in der Erdgasstation Baumgarten (Bezirk Gänserndorf) im Dezember 2017 mit einem Toten und 22 Verletzten wird - nach einer Corona-bedingten Verschiebung - nun ab Montag am Landesgericht Korneuburg aufgerollt. Zwölf Beschuldigte sind wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst angeklagt. Vier Unternehmen drohen Geldbußen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Die Vorwürfe werden bestritten. Die Explosion verursachte 50 Millionen Euro Schaden.

Mehr als 80 Tornado-Tote allein in Kentucky

Little Rock (Arkansas)/Frankfort (Kentucky)/Springfield (Illinois) - Nach den verheerenden Tornados in den USA mit vermutlich Dutzenden Toten suchen Rettungsmannschaften weiter nach Überlebenden. Besonders schwer betroffen ist der Bundesstaat Kentucky, dessen Gouverneur Andy Beshear mit Blick auf die Zerstörung sagte: "Wir sind Ground Zero." Er gab bekannt, dass die Zahl der Toten alleine in seinem Bundesstaat im Südosten der Vereinigten Staaten 80 übersteigen werden. "Sie könnte sogar über 100 liegen."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red