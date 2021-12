Nehammer für "Abrüsten der Worte auf allen Seiten"

Wien - Der neue Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich Sonntagabend in einem gemeinsamen Interview von ORF und PULS 4 für ein "Abrüsten der Worte auf allen Seiten" ausgesprochen. Seine Parteikollegin Ministerin Elisabeth Köstinger hatte zuletzt FPÖ-Chef Herbert Kickl "Blut an den Händen" vorgeworfen. Er habe auch mit Köstinger darüber gesprochen, teilt Nehammer die Aussage sichtlich nicht. Der FPÖ sprach er aber die Regierungsfähigkeit ab, zumindest "derzeit".

EU: Wegen Corona bis zu einer Million Krebsfälle unentdeckt

Berlin - Wegen der Corona-Pandemie drohen in der Europäischen Union nach einem neuen EU-Report massive Rückschläge bei der Krebsbekämpfung. Nach Schätzungen seien in Europa wegen der coronabedingten Störungen der Gesundheitssysteme bis zu eine Million Fälle von Krebserkrankungen unentdeckt geblieben, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe aus dem gemeinsamen Bericht von EU-Kommission und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Experte rechnet in Österreich bald mit Omikron-Dominanz

Wien - Der Molekularbiologe Andreas Bergthaler rechnet in Österreich bald mit einer Dominanz der neuen Corona-Variante Omikron. In Großbritannien würden Experten davon ausgehen, dass Ende dieser Woche 50 Prozent aller Fälle darauf zurückzuführen sind, derzeit sind es geschätzt 30 Prozent. "Ich glaube, es ist wahrscheinlich, wenn das alles auch bei uns so eintritt, nur eine Frage von wenigen Wochen - Ende Dezember, Anfang Jänner -, dass wir es v.a. hier mit Omikron zu tun haben."

Tornado-Katastrophe in USA forderte mindestens 94 Tote

Frankfort (Kentucky) - In den USA schwindet nach dem Durchzug einer ganzen Serie von Tornados durch mehrere Bundesstaaten die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Am Sonntag gaben die Behörden der betroffenen Regionen die Zahl der Todesopfer mit 94 an, doch der Gouverneur des schwer getroffenen Bundesstaates Kentucky warnte, dass die Spürhunde wohl weitere Leichen finden würden. Präsident Joe Biden sprach von "einer der schlimmsten Tornado-Serien in unserer Geschichte" und einer "Tragödie".

Prozess um Explosion in Erdgasstation startet in Korneuburg

Korneuburg - Die Explosion in der Erdgasstation Baumgarten (Bezirk Gänserndorf) im Dezember 2017 mit einem Toten und 22 Verletzten wird - nach einer Corona-bedingten Verschiebung - nun ab Montag am Landesgericht Korneuburg aufgerollt. Zwölf Beschuldigte sind wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst angeklagt. Vier Unternehmen drohen Geldbußen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Die Vorwürfe werden bestritten. Die Explosion verursachte 50 Millionen Euro Schaden.

Jugendlicher sprengt sich in Schule in Russland in die Luft

Moskau - In Russland hat sich ein Jugendlicher in einer Schule in die Luft gesprengt. Nach Angaben des russischen Innenministeriums wurden bei dem Vorfall am Montag früh an einer orthodoxen Schule in Serpuchow südlich von Moskau der Täter und mindestens ein weiterer Jugendlicher verletzt. Bei dem Täter handelte es sich den Angaben zufolge um einen 18-jährigen ehemaligen Schüler des zu einem Kloster gehörenden Gymnasiums.

Weitere Leichen nach Explosion auf Sizilien entdeckt

Rom - Nach der schweren Explosion, die am Samstagabend auf Sizilien ein Wohnhaus zum Einsturz gebracht, erhöht sich die Opferbilanz in der Ortschaft Ravanusa. Weitere vier Leichen wurden unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes entdeckt. Damit stieg die Zahl der Toten auf sieben. Weitere zwei Vermisste werden noch gesucht, berichteten italienische Medien am Montag.

Harnaaz Sandhu aus Indien ist "Miss Universe 2021"

Tel Aviv/Eilat - Die 21-jährige Harnaaz Sandhu aus Indien ist zur "Miss Universe 2021" gekürt worden. Die Schauspielerin setzte sich in der Nacht auf Montag bei einer Live-Show in der israelischen Küstenstadt Eilat am Roten Meer gegen 79 Mitbewerberinnen aus verschiedenen Ländern durch. Die 70. "Miss Universe"-Wahl hatte um 3 Uhr nachts israelischer Ortszeit begonnen, um live in der Primetime des US-Fernsehens ausgestrahlt werden zu können.

red