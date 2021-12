Nach Lockdown wird mit "Corona-Accessoires" wieder geshoppt

Wien/Vösendorf/Klagenfurt - Gut besucht, aber kein Ansturm: So hat es in den großen Einkaufsstraßen, Shoppingcentern und Geschäften am Montag bis zum frühen Nachmittag ausgeschaut, nachdem der Handel landesweit außer in Oberösterreich einhergehend mit Corona-Sicherheitsmaßnahmen seinen Lockdown beenden durfte. Die Gastronomie, die für viele für ein Einkaufserlebnis dazu gehört, muss allerdings noch geschlossen halten. Unverzichtbare Accessoires zum Einkauf sind ein 2G-Nachweis und eine FFP2-Maske.

3.251 Corona-Neuinfektionen und 56 weitere Tote

Wien - 3.251 Corona-Infektionen sind in Österreich seit Sonntag gemeldet worden. Das liegt wie an einem Montag üblich unter dem Sieben-Tage-Schnitt von aktuell mehr als 4.000 Fällen. Hinzu kamen 56 weitere Covid-Tote. Die Bettenbelegung auf den Intensivstationen stieg nach einem deutlichen Rückgang in der Vorwoche wieder leicht an. 573 Schwerstkranke werden behandelt, fünf mehr im Tagesvergleich, aber 88 weniger als vor sieben Tagen. Insgesamt liegen 2.451 Infizierte im Krankenhaus.

Karner mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert

Wien - ÖVP-Innenminister Gerhard Karner ist mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert. In einem Offenen Brief der jüdischen Hochschülerschaft fordern jüdische Studierende und Personen aus Politik, Kultur und Wissenschaft eine Neubesetzung des Innenministeriums. Grund dafür sind angeblich antisemitische Aussagen in einem Landtagswahlkampf, über die zunächst "Der Spiegel" berichtet hatte. Karner betonte, dass diese "niemals in diese Richtung intendiert" waren.

Prozess um Explosion in Erdgasstation startet in Korneuburg

Korneuburg - Am Landesgericht Korneuburg ist am Montag der Prozessreigen rund um die Explosion in der Erdgasstation Baumgarten (Bezirk Gänserndorf) eröffnet worden, die im Dezember 2017 einen Toten und 22 Verletzte gefordert hat. Zwölf Beschuldigten wird das fahrlässige Herbeiführen einer Feuersbrunst vorgeworfen. Vier Unternehmen drohen zudem Geldbußen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Die Explosion verursachte 50 Millionen Euro Schaden.

Zwei Vermisste nach Schiffsunglück vor Schweden

Stockholm - Zwei Schiffe sind nach Behördenangaben in der Ostsee zusammengestoßen. Einer der beiden Frachter kenterte und lag vor der südschwedischen Küste nahe Bornholm mit dem Kiel nach oben im Wasser, wie Aufnahmen vom Unglücksort zeigten. Wie es zu dem Unglück genau kommen konnte, blieb zunächst unklar. Die Sicht vor Ort war zu dem Zeitpunkt schlecht gewesen. Es lief ein großer Einsatz, um zwei vermisste Besatzungsmitglieder des kleineren der beiden Schiffe zu retten.

Hoffnung auf weitere Tornado-Überlebende in USA schwindet

Frankfort (Kentucky) - Nach der Tornado-Katastrophe in den USA schwindet die Hoffnung, noch weitere Überlebende zu finden. Die Behörden der betroffenen Bundesstaaten im Zentrum und Südosten des Landes gaben die Zahl der Todesopfer am Sonntag (Ortszeit) mit 94 an, doch der Gouverneur des schwer getroffenen Bundesstaates Kentucky warnte, dass Spürhunde noch immer Leichen witterten. Präsident Joe Biden erklärte die Unwetter in Kentucky zur Großkatastrophe von nationalem Ausmaß.

Bennett als erste israelischer Regierungschef in Abu Dhabi

Abu Dhabi - Bei einem historischen Besuch hat Israels Regierungschef Naftali Bennett den Kronprinzen Abu Dhabis und faktischen Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, in Abu Dhabi getroffen. Auf einem Video war zu sehen, wie die beiden Männer sich die Hände schüttelten und sich unterhielten. Der Kronprinz habe Bennett in seinem privaten Palast empfangen, teilte Bennetts Büro am Montag mit.

Ex-Schüler zündet Sprengsatz bei russischem Kloster

Moskau - Ein früherer Schüler eines christlichen Gymnasiums hat am Montag früh auf dem Gelände des russischen Nonnenklosters Wladytschni einen offenkundig selbst gebauten Sprengsatz gezündet. Dabei wurden der 18-Jährige selbst und mehrere Kinder verletzt, einige davon schwer, wie die Behörden mitteilten. Die Explosion ereignete sich am Eingang des Gymnasiums der russisch-orthodoxen Kirche in der Stadt Serpuchow im Moskauer Gebiet rund 90 Kilometer südlich der russischen Hauptstadt.

Wiener Börse tendiert im Verlauf etwas tiefer

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf in die Verlustzone gedreht, nachdem am Vormittag noch Gewinne geschrieben worden waren. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach 14 Uhr um 0,29 Prozent tiefer bei 3.778,44 Punkten. Unter Druck kamen Aktien aus der Banken- und Ölbranche. Die Titel der Erste Group und der Raiffeisen Bank International verloren knapp ein Prozent bzw. 1,7 Prozent. OMV gaben indes um 0,9 Prozent nach.

