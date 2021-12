Karner mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert

Wien - ÖVP-Innenminister Gerhard Karner ist mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert. In einem Offenen Brief der jüdischen Hochschülerschaft fordern jüdische Studierende und Personen aus Politik, Kultur und Wissenschaft eine Neubesetzung des Innenministeriums. Grund dafür sind angeblich antisemitische Aussagen in einem Landtagswahlkampf, über die zunächst "Der Spiegel" berichtet hatte. Karner bedauert die Aussagen und betont, dass diese "niemals in diese Richtung intendiert" waren.

3.251 Corona-Neuinfektionen und 56 weitere Tote

Wien - 3.251 Corona-Infektionen sind in Österreich seit Sonntag gemeldet worden. Das liegt wie an einem Montag üblich unter dem Sieben-Tage-Schnitt von aktuell mehr als 4.000 Fällen. Hinzu kamen 56 weitere Covid-Tote. Die Bettenbelegung auf den Intensivstationen stieg nach einem deutlichen Rückgang in der Vorwoche wieder leicht an. 573 Schwerstkranke werden behandelt, fünf mehr im Tagesvergleich, aber 88 weniger als vor sieben Tagen. Insgesamt liegen 2.451 Infizierte im Krankenhaus.

Heidi Chocolat will Salzburger Mozartkugel-Hersteller kaufen

Wien/Salzburg - Die Rettung der "Echten Salzburger Mozartkugel" rückt näher - ein Investor könnte gefunden worden sein. Denn die Meinl-Tochter Heidi Chocolat will den insolventen Süßwarenhersteller Salzburg Schokolade kaufen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Eine Sanierung des insolventen Unternehmens wird damit immer wahrscheinlicher. Noch offen ist allerdings eine Einigung mit dem US-Konzern Mondelez bezüglich der Markenrechte für die "Echte Salzburger Mozartkugel" von Mirabell.

Nehammer will "Brückenbauer" im Ukraine-Konflikt sein

Brüssel/Wien/Kiew - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich vor seinem ersten EU-Gipfel am Donnerstag dafür ausgesprochen, Österreich als "Brückenbauer" im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland anzubieten. Es müsse eine Eskalation vermieden werden, "weil auch hier ein Streichholz reicht, eine ganz gefährliche Lage hervorzurufen", sagte Nehammer am Montag im Hauptausschuss des Nationalrats in Wien. Die Unabhängigkeit der Ukraine sei zu unterstützen, meinte der Kanzler.

Machtwechsel in Bulgarien perfekt

Sofia - Nach einem monatelangen politischen Patt und drei Wahlen innerhalb von sieben Monaten hat Bulgarien wieder eine handlungsfähige Regierung. Das Parlament in Sofia hat am Montag das neue Kabinett unter Ministerpräsident Kiril Petkow gewählt, das umgehend vereidigt wurde. Die sozialliberale Vier-Parteien-Koalition verfügt über eine deutliche Mehrheit im Parlament. Politische Beobachter sehen das komplizierte Bündnis jedoch auf wackeligen Beinen stehen.

Ein Toter nach Schiffsunglück vor Schweden

Stockholm - Nach dem Zusammenstoß zweier Frachtschiffe vor der schwedischen Südküste ist ein toter Mensch gefunden worden. Die leblose Person wurde auf dem gekenterten dänischen Schiff entdeckt, wie eine Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatten mehrere schwedische Medien darüber berichtet.

Hoffnung auf weitere Tornado-Überlebende in USA schwindet

Frankfort (Kentucky) - Nach der Tornado-Katastrophe in den USA schwindet die Hoffnung, noch weitere Überlebende zu finden. Die Behörden der betroffenen Bundesstaaten im Zentrum und Südosten des Landes gaben die Zahl der Todesopfer am Sonntag (Ortszeit) mit 94 an, doch der Gouverneur des schwer getroffenen Bundesstaates Kentucky warnte, dass Spürhunde noch immer Leichen witterten. Präsident Joe Biden erklärte die Unwetter in Kentucky zur Großkatastrophe von nationalem Ausmaß.

Fleisch- und Milchindustrie ist großer Treibhausgas-Emittent

Paris - Die von Europas größten Unternehmen der Fleisch- und Milchindustrie verursachten Treibhausgasemissionen nehmen laut Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) weiter zu. "Der Klima-Fußabdruck der großen europäischen Fleisch- und Molkereikonzerne ist vergleichbar mit dem der großen Akteure im Bereich der fossilen Brennstoffe", erklärte IATP-Chefin Shefali Sharma am Montag. Doch zugleich stünden sie bisher nicht im Fokus der Politik und kämen so "ungestraft" davon.

