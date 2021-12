Keine Tsunami-Warnung nach Erdbeben im Osten Indonesiens

Jakarta - Nach einem schweren Seebeben der Stärke 7,5 im Osten Indonesiens haben die Behörden des Landes eine ursprünglich verhängte Tsunami-Warnung wieder zurückgezogen. Das Beben ereignete sich am Dienstagmittag (Ortszeit) etwa 100 Kilometer nordwestlich der Insel Flores. Sein Zentrum lag in rund 12 Kilometern Tiefe, wie die nationale Erdbebenwarte weiter mitteilte.

NEOS fordern "echten" Corona-Krisenstab

Wien - Einen "echten" Pandemie-Krisenstab nach deutschem Vorbild fordert NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Nicht mehr drei Stäbe in verschiedenen Ministerien sollten zuständig sein sondern ein zentraler Krisenstab im Kanzleramt eingerichtet werden. Gerry Foitik vom Roten Kreuz sollte als "Erklär-Bär" die Kommunikation verbessern - und Ex-FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Riess für die Durchführung der Maßnahmen sorgen, schlägt Meinl-Reisinger vor.

Experte plädiert für mehr Bewusstsein im Umgang mit Omikron

Wien - Damit die Geschäfte, Friseure und Wirtshäuser des Landes auch im Jänner noch offen bleiben können, heißt es in den nächsten Wochen Bewusstsein für die Omikron-Variante zu schaffen. Thomas Czypionka, Gesundheitsexperte vom Institut für Höhere Studien (IHS), plädiert im Gespräch mit der APA, sich im Kampf gegen das Virus auf die Grundregeln wie Abstand halten zu besinnen. Bei Omikron brauche es sowohl die Impfung als auch den Test, um die Wirtschaft offen halten zu können.

Johnson braucht für Corona-Maßnahmen Hilfe der Opposition

London - Für sein politisches Überleben benötigt der britische Premierminister Boris Johnson Unterstützung von der Opposition. Denn Dutzende Abgeordnete seiner Konservativen Partei haben bereits angekündigt, am Dienstag im Parlament gegen die von Johnson geplanten schärferen Corona-Regeln zu stimmen.

Prozess um Handel mit 13,8 Mio. Captagon-Pillen in Salzburg

Salzburg/Bürmoos - Ein aufwendiger und bis zu 15 Tagen dauernder Prozess mit 14 Angeklagten startet am Dienstag am Landesgericht Salzburg. Es geht um den Handel mit mindestens 13,8 Millionen Captagon-Aufputschtabletten zu einem mutmaßlichen Verkaufswert von rund 40 Millionen Euro. Die Beschuldigten - 13 davon sitzen in Untersuchungshaft - sollen Mitglieder einer internationalen Tätergruppe sein, die Drogen von Juni 2016 bis März 2021 aus dem Libanon nach Österreich geschmuggelt hat.

Kiews Bürgermeister Klitschko warnt vor russischer Invasion

Kiew/Moskau - Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, hat vor einer russischen Invasion gewarnt. "Wir bereiten uns in der ganzen Ukraine darauf vor, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Kriegsbefehl geben könnte", erklärte Klitschko in einem Gastbeitrag in der "Bild"-Zeitung (Dienstag). "Als Soldat habe ich einst geschworen, das Land zu verteidigen, und bin auch jetzt bereit, für mein Mutterland zu kämpfen."

Urteil im Fall Sergej Tichanowski in Belarus erwartet

Gomel - Im Prozess gegen den Ehemann der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja wird am Dienstag das Urteil erwartet (12.00 Uhr MEZ). Dem Blogger Sergej Tichanowski wird die Organisation von Massenunruhen vorgeworfen, ihm drohen 15 Jahre Haft. Das Verfahren gegen den 43-Jährigen und fünf weitere Aktivisten findet seit Juni hinter verschlossenen Türen in einer Haftanstalt in Gomel im Südosten des Landes statt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red