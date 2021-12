Keine Tsunami-Warnung nach Erdbeben im Osten Indonesiens

Jakarta - Aufatmen nach einem starken Seebeben im Osten Indonesiens: Die zuständigen Behörden haben eine Tsunami-Warnung für die gesamte Region am Dienstag nach kurzer Zeit aufgehoben. "Die Tsunami-Warnung ist beendet. Die Öffentlichkeit kann zu ihren Aktivitäten zurückkehren", sagte der Leiter des indonesischen Erdbebenzentrums, Setiyo Prayitno. Es entstanden nur geringe Schäden, eine Person wurde verletzt, teilten die Behörden mit.

Handel mit "Dschihadisten-Droge": Großer Prozess in Salzburg

Salzburg/Bürmoos - Am Landesgericht Salzburg hat heute, Dienstag, unter großem Medieninteresse ein umfangreicher Prozess wegen Handels von 13,8 Millionen Captagon-Aufputschtabletten begonnen. Der mutmaßliche Verkaufswert dieser Pillen liegt bei 40 Millionen Euro. Die 14 Beschuldigten sollen laut Anklage Mitglieder einer internationalen Tätergruppe sein, die Drogen von Juni 2016 bis März 2021 aus dem Libanon nach Österreich geschmuggelt hat. Bis zum 26. Jänner sind 15 Prozesstage angesetzt.

Auto mit Migranten fuhr in Ungarn in Haus - Sieben Tote

Budapest - Bei einem Fluchtversuch eines mit Migranten besetzten Fahrzeugs in Ungarn sind nach Polizeiangaben sieben Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, auch der Lenker. Der Fahrer des Autos mit einem serbischen Nummernschild wollte demnach am späten Montagabend einer Verkehrskontrolle in dem Grenzort Morahalom ausweichen. Er sei mit hoher Geschwindigkeit davongefahren, dann aber in ein Haus gerast. Das Auto habe sich dabei überschlagen.

E-Control: Energie könnte sich weiter verteuern

Wien - Für die heimischen Haushaltskunden haben die Energiepreise aus Sicht der Regulierungsbehörde E-Control noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Obwohl die Preisanhebungen der letzten Monate hoch gewesen seien, seien die durch verschiedene Faktoren getriebenen Stromgroßhandelspreise noch nicht ganz bei den Endkunden angekommen, meinte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch im Gespräch mit Journalisten. Die Branche erkenne aber, dass sie unter Beobachtung stehe.

Tiroler Busfahrer nach Messerattacke in Haft

St. Johann in Tirol - Der Busfahrer, der Montagfrüh in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) absichtlich ein Einsatzfahrzeug gerammt und dessen Lenker - einen 46-jährigen Rettungssanitäter - mit einem Klappmesser attackiert hat, ist nun in Haft. Wie die Polizei berichtete, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Montagabend in die Justizanstalt Innsbruck verbracht. Der Rettungssanitäter konnte ausweichen und wurde nur leicht verletzt.

Italien will Corona-Ausnahmezustand bis 31. März verlängern

Rom - Die italienische Regierung will den coronabedingten Ausnahmezustand über den 31. Dezember hinaus verlängern. Der Ministerrat wird am Dienstagnachmittag eine dementsprechende Verordnung billigen, berichteten italienische Medien. Demnach wird der Notstand bis 31. März 2022 verlängert. Auf dem Ausnahmezustand basieren mehrere Verordnungen für Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Kiews Bürgermeister Klitschko warnt vor russischer Invasion

Kiew/Moskau - Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, hat vor einer russischen Invasion gewarnt. "Wir bereiten uns in der ganzen Ukraine darauf vor, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Kriegsbefehl geben könnte", erklärte Klitschko in einem Gastbeitrag in der "Bild"-Zeitung (Dienstag). "Als Soldat habe ich einst geschworen, das Land zu verteidigen, und bin auch jetzt bereit, für mein Mutterland zu kämpfen."

