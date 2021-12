18 Jahre Haft in Belarus für Tichanowskajas Mann

Gomel - Der Ehemann der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, Sergej Tichanowski, ist in seiner Heimat zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Der 43-jährige Blogger müsse wegen "Vorbereitung und Organisation von Massenaufständen" unter besonders harten Haftbedingungen ins Straflager, meldete die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta am Dienstag unter Berufung auf das Gericht der Stadt Gomel.

BioNtech-Doppelimpfung schützt gut vor Omikron

Johannesburg - Zwei Impfungen mit dem Corona-Vakzin von BioNtech/Pfizer bieten einer südafrikanischen Studie zufolge einen guten Schutz vor schweren Krankheitsverläufen bei einer Infektion mit der Omikron-Variante. "Die doppelte Dosis des Impfstoffs von Pfizer/BioNtech zeigt eine 70-prozentige Wirksamkeit bei der Verringerung des Risikos von Krankenhausaufenthalten", sagte der Leiter der an der Studie beteiligten privaten Krankenversicherung Discovery, Ryan Noach, am Dienstag.

Boris Johnson bringt umstrittene Corona-Verschärfungen durch

London - Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine Verschärfung der Corona-Regeln in England gegen großen Widerstand aus den eigenen Reihen und mit den Stimmen der Opposition durchs Parlament gebracht. Die Abgeordneten stimmten am Dienstagabend mit einer Mehrheit für die Maßnahmen, die eine Verschärfung der Maskenpflicht, eine Impfpflicht für das medizinische Personal sowie die besonders umstrittenen 3-G-Nachweise für Nachtclubs und Großveranstaltungen vorsehen.

Nehammer erstmals als Bundeskanzler in Brüssel

Brüssel/Kiew/Moskau - Antrittsbesuch in Brüssel: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Mittwoch erstmals als Regierungschef nach Brüssel reisen. Gleich zum Auftakt am frühen Nachmittag (13.30 Uhr) ist ein Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesetzt. Danach trifft Nehammer mit den 26 anderen EU-Staats- und Regierungschefs und Spitzen der östlichen Partnerschaftsländer Ukraine, Georgien, Moldau, Armenien und Aserbaidschan zusammen. Am Donnerstag folgt der EU-Gipfel.

Drei Tote bei Explosionen auf kolumbianischem Flughafen

Cucuta - Bei zwei Explosionen am Flughafen der kolumbianischen Grenzstadt C�cuta sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die erste Person wurde getötet, als sie versuchte, den Zaun zum internationalen Flughafen Camilo Daza zu überwinden, und dabei ein Sprengsatz explodierte, twitterte die Polizei. Bei den anderen beiden Toten handelt es sich demnach um zwei Polizisten, die später einen zurückgelassenen Koffer inspizierten, als es ebenfalls zu einer Explosion kam.

Lobautunnel aus Bauprogramm der Asfinag geflogen

Wien - Der Streit um den Lobautunnel und andere Straßenprojekte hat am Dienstag eine weitere Dimension erhalten: Demnach befinden sich die umstrittenen Vorhaben nicht im neuen Bauprogramm der Asfinag, das am Dienstag im Aufsichtsrat der Gesellschaft mehrheitlich beschlossen worden ist. Die Asfinag habe das Programm "auf Basis der gesetzlichen Rahmenbedingungen (...) unter Berücksichtigung der Evaluierung und der Zielvorgaben des Klimaschutzministeriums dem Aufsichtsrat" vorgelegt.

Biden besucht von Tornados getroffenen US-Staat Kentucky

Washington - Nach der verheerenden Tornado-Serie mit Dutzenden Toten will US-Präsident Joe Biden am Mittwoch den besonders schwer getroffenen Bundesstaat Kentucky besuchen. Biden hatte den Opfern bereits die Unterstützung der Regierung zugesagt und will sich nun ein Bild von der Lage machen. Tornados hatten am Wochenende in Kentucky und anderen Bundesstaaten wie Tennessee, Arkansas oder Illinois eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Starke Abnahme der Vulkantätigkeit auf La Palma

Santa Cruz de La Palma - Der Ausbruch des Vulkans auf der spanischen Kanaren-Insel La Palma hat am Dienstag stark nachgelassen. Seit Montagabend seien keine Explosionen mehr zu hören gewesen und es sei auch kaum noch Lava ausgetreten, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Zudem seien kaum noch Erschütterungen im Erdinnern registriert worden. Nur der Ausstoß von Schwefeldioxid sei weiterhin hoch. Der am Dienstag zeitweise unterbrochene Flugverkehr wurde am Nachmittag wieder aufgenommen.

