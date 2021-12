Regierung verabschiedete Steuerreform mit Änderungen

Wien - Die türkis-grüne Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat die "ökosoziale Steuerreform" beschlossen. Im Vergleich zum Begutachtungsentwurf gibt es nach der Begutachtung der Pläne noch einige Änderungen. So wird es statt der ursprünglich geplanten Senkung der Krankenversicherungsbeiträge einen höheren Sozialversicherungs-Bonus geben. Die Regierungsspitze lobte nach ihrem ersten Ministerrat in neuer Konstellation die Maßnahme, die trotz der Coronapandemie zustande gekommen ist.

Auch 2022 Aufschwung, wenn 5. Corona-Welle nicht zu stark

Wien - Die Konjunkturexperten rechnen für 2022 mit einer Fortsetzung des Aufschwungs in der österreichischen Wirtschaft, wenn die fünfte Corona-Welle durch die Omikron-Variante nicht zu massiv ist. Laut Wifo sollten nächstes Jahr mehr als fünf Prozent Wachstum drinnen sein, laut IHS über vier Prozent. Dabei ist aber kein weiterer Lockdown 2022 berücksichtigt: Sollte es so starke Einbußen wie heuer im ersten Quartal geben, wäre das BIP-Plus einen Prozentpunkt niedriger, sagt das IHS.

Ärztekammer für lockerere Quarantäne für Dreifachgeimpfte

Wien - Die Ärztekammer will für Dreifachgeimpfte Erleichterungen bei den strengen Corona-Quarantäneregeln, die im Falle eines Kontakts mit Omikron-Infizierten gelten. All jene, die bereits den "Booster" abgeholt haben, sollten dann nicht generell als K1- sondern als K2-Kontaktpersonen gelten oder sich nach fünf Tagen freitesten können. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erklärte unterdessen, die Regeln für Weihnachten und Silvester seien derzeit noch nicht entschieden.

Morddrohungen gegen Tirols Landeshauptmann Platter

Innsbruck - Gegen Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und weitere Regierungsmitglieder, darunter offenbar Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP), sind in den vergangenen Tagen mehrere anonyme Morddrohungen eingegangen. Dies sagte ein Polizeisprecher der APA und bestätigte einen Bericht der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung". Auch seien diverse "Gegenstände" gefunden worden, dabei handle es sich aber um "nichts Explosives" und jedenfalls "keine Sprengsätze".

4.224 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich ist wieder deutlich gestiegen: Laut Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums vom Mittwoch wurden 4.224 positive Fälle dokumentiert. Dieser Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (3.755). In Spitälern gab es indes sowohl im Normalbettenbereich wie auch auf den Intensivstationen einen Rückgang an Covid-Patientinnen und -Patienten.

150 Euro Einmalzahlung an Bedürftige

Wien - Die Koalition beschließt diese Woche im Nationalrat einen Teuerungsausgleich. Konkret vorgesehen ist eine 150-Euro-Einmalzahlung, von der Arbeitslose, Mindestsicherungs-, Ausgleichszulage- und Studienbeihilfe-Bezieher sowie Mobilitätsstipendiaten profitieren sollen, wie Grünen Klubobfrau Sigrid Maurer in einer Pressekonferenz am Rande des Plenums mitteilte.

Nationalrat behandelt Volksbegehren und Beamtengehälter

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwoch zum Auftakt der Plenarwoche das "Impfpflicht-NEIN" Volksbegehren debattiert, das Ende September mit 269.391 Unterstützern die 100.000er-Hürde zur Behandlung im Parlament klar genommen hatte. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) verteidigte dabei seinen Meinungswandel und den vorliegenden Gesetzesentwurf zur Corona-Impfpflicht. Kritik übte die FPÖ.

Morddrohungen und Drohbriefe gegen deutsche Politiker

Berlin/Dresden - Wegen der Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) im Kommunikationsdienst Telegram hat die Polizei in Dresden und dem Umland mehrere Objekte durchsucht. In Berlin ermittelt unterdessen der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts, nachdem unter anderem Politiker in der Hauptstadt im Zusammenhang mit der geplanten Impfpflicht gegen das Coronavirus Drohbriefe erhalten haben.

