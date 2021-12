Bundeskanzler Nehammer erstmals bei EU-Gipfel in Brüssel

Brüssel - Am Donnerstag absolviert der neue österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Brüssel seine EU-Gipfelpremiere. Auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz und Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson aus dem sozialdemokratischen Lager sind erstmals dabei. Im Mittelpunkt dürfte die Diskussion zu der von der Ukraine befürchteten Gefahr einer russischen Invasion stehen. Aber auch Corona samt Reiseregeln sowie der EU-Außengrenzschutz werden den Gipfel beschäftigen.

Nationalrat ermöglicht assistierten Suizid

Wien - Der Nationalrat regelt am Donnerstag die Sterbehilfe neu. Zwar bleibt Tötung auf Verlangen verboten, doch wird Beihilfe zum Suizid in einem engen Rahmen möglich. Schwer oder unheilbar Kranke, die volljährig und entscheidungsfähig sind, erhalten die Möglichkeit für eine entsprechende Verfügung. Voraussetzung ist, dass die Sterbewilligen von einem Arzt aufgeklärt sind und die Krankheit festgestellt wird.

Mindeststrafen bei Corona-Übertretungen

Wien - Der Nationalrat hat Mittwochabend gegen die Opposition Mindeststrafen bei Verstößen gegen Corona-Regelungen etabliert. Sie werden bei zehn Prozent der Maximalbuße liegen, können aber etwa bei Jugendlichen halbiert werden. Die FPÖ bezweifelte, dass man damit mehr Verständnis und Mitwirkung erzielen werde. Auch die NEOS waren bezüglich Bagatell-Delikten skeptisch. Die Strafen betreffen etwa Betretungsverbote, Ausgangsbeschränkungen und Verbote von Zusammenkünften.

Großbritannien meldet Höchststand bei Neuinfektionen

London - Großbritannien hat einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Am Mittwoch wurden nach Behördenangaben 78.610 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet - so viele wie noch nie seit Pandemiebeginn. Der bisherige Rekord lag bei 68.053 Neuinfektionen und war am 8. Jänner dieses Jahres registriert worden. Auch in Südafrika wurde mit 26.976 Infektionen binnen eines Tages ein neuer Rekord verzeichnet. In beiden Ländern breitet sich die Omikron-Variante stark aus.

US-Präsident Biden im Tornado-Katastrophengebiet in Kentucky

Frankfort (Kentucky) - Nach den verheerenden Tornados in Kentucky mit Dutzenden Todesopfern hat US-Präsident Joe Biden das Katastrophengebiet besucht. Im besonders betroffenen Ort Mayfield sah Biden am Mittwoch zahlreiche beschädigte oder zerstörte Häuser und sprach bei einem Rundgang mit Anrainern. Er sei gekommen, um zuzuhören und sicherzustellen, dass die örtlichen Behörden alle verfügbaren Hilfen der Bundesregierung bekämen. Die Regierung werde langfristig Hilfe leisten, versprach Biden.

150 Euro Einmalzahlung an Bedürftige

Wien - Der Nationalrat stellt Einkommensschwachen eine 150 Euro Einmalzahlung an Einkommensschwache zur Verfügung. Der entsprechende Beschluss fiel Mittwochabend. Ebenfalls gegen die Stimmen der NEOS wurde die Finanzierung der betrieblichen Corona-Tests bis Ende März verlängert. Zudem wurde dem Sozialminister ein zusätzliches Budget von zehn Millionen zur Bekämpfung von Covid-bedingter Armut zur Verfügung gestellt.

Kleinkind in OÖ aus Küchenfenster im ersten Stock gestürzt

Ried im Innkreis - Eine Kleinkind ist Mittwochmittag im Bezirk Ried aus dem Fenster im ersten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt. Die 36-jährige Mutter hatte die eineinhalbjährige Tochter auf das Brett vor das geöffnete Küchenfenster gestellt, um mit ihr frische Luft zu schnappen. Als sich die Frau kurz wegdrehte, verlor das Mädchen das Gleichgewicht und fiel vier Meter tief auf eine Straße. Als die Rettung kam, war es ansprechbar und wurde ins Krankenhaus Ried gebracht, so die Polizei.

Lebenslang wegen Doppelmords und Missbrauchs von 100 Leichen

London - Wegen Mordes an zwei jungen Frauen sowie Missbrauchs von mehr als 100 toten Körpern in Leichenhallen muss ein Brite für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Die beiden Morde lagen Jahrzehnte zurück. Eine DNA-Untersuchung überführte schließlich den Mann, dem in der Folge auch die Taten an den Leichen nachgewiesen wurden. Ein Gericht in der englischen Stadt Maidstone verurteilte den geständigen 67-Jährigen am Mittwoch zur Höchststrafe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red