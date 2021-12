3G am Arbeitsplatz bleibt auch nach Start der Impfpflicht

Wien - Wer gegen Corona getestet aber nicht geimpft oder genesen ist, wird auch nach Einführung der Impfpflicht weiter arbeiten gehen können. Das kündigte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Donnerstag nach einem Gespräch mit Arbeitsrechtsexperten an. Kocher weist auf Äußerungen der Sozialpartner und der Industriellenvereinigung hin, dass eine 2G-Regelung am Arbeitsplatz nicht praktikabel und umsetzbar wäre.

Karner bekräftigt seine Positionen im Nationalrat

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Donnerstag seine erste "Fragestunde" im Nationalrat absolviert und dabei eine Fortsetzung des Kurses von Vorgänger Karl Nehammer (ÖVP) angekündigt. Gleichzeitig entschuldigte er sich einmal mehr für antisemitisch konnotierte Aussagen aus seiner Zeit als niederösterreichischer Landesgeschäftsführer der ÖVP und kündigte wieder eine Neuorientierung des Dollfuß-Museums in seiner Heimatgemeinde an.

Rückgang bei Corona-Neuinfektionen und Spitalsaufenthalten

Wien - Jene 3.046 Neuinfektionen, die am Donnerstag von Gesundheits- und Innenministerium gemeldet wurden, liegen deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (3.557). Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 278,7. Damit gab es 54.032 aktive Fälle, 4.109 weniger als am Tag zuvor. Auch bei den Hospitalisierungen gab es einen Rückgang. Es starben aber 53 Menschen mit oder an Corona, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 53,6.

Fünf Kinder bei Hüpfburg-Unglück in Australien getötet

Sydney - Bei einem dramatischen Hüpfburg-Unfall in einer Volksschule im australischen Bundesstaat Tasmanien sind fünf Kinder ums Leben gekommen. Vier weitere würden im Krankenhaus behandelt, fast alle seien in kritischem Zustand, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Heftiger Wind hatte die aufblasbare Burg in der Früh (Ortszeit) bei einer Weihnachtsfeier in die Luft gerissen. Die Kinder stürzten daraufhin aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe.

Bundeskanzler Nehammer erstmals bei EU-Gipfel in Brüssel

Brüssel - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat bei seinem ersten EU-Gipfel eine breiten Palette an heiklen Themen auf der Agenda - allen voran die Coronavirus-Krise. Bei der Impfstoffbestellung sei die EU auf "einem sehr guten Weg, es gibt hunderte Millionen Dosen, die bestellt worden sind", sagte Nehammer am Donnerstag vor dem Treffen in Brüssel. Bereits im Frühjahr 2022 sollen Impfdosen zu Verfügung stehen, "die auch die neue Mutationen - vor allem Omikron - abbilden werden".

Ab Mitte 2022 kommen Mindeststandards für Wohnkredite

Wien - Die Finanzmarktaufsicht (FMA) beobachtet den Boom am Immobilienmarkt mit Sorge und will im kommenden Jahr Mindeststandards für die Vergabe von Wohnbaukrediten erlassen. Die derzeitige Vergabepraxis sei zu locker, sagte FMA-Vorstand Helmut Ettl am Donnerstag. Das berge Risiken für die Finanzmarktstabilität. Eine voll ausgewachsene Immobilienblase sieht die FMA aber noch nicht.

EU ringt um freies Reisen innerhalb der Union

Brüssel - Angesichts der Coronavirus-Variante Omikron ringt die EU um freies Reisen in Europa. Mehrere Spitzenpolitiker äußerten am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel im Hinblick auf zusätzliche Pflichten wie einen PCR-Test vor der Einreise auch für Geimpfte Skepsis. Der belgische Premierminister Alexander de Croo sagte, er sehe die Lösung im Boostern, betonte aber auch: "Ich verstehe, dass einige Länder versuchen, Impfungen mit Tests zu verbinden."

Lebenslang für Lenker nach Attacke auf Rosenmontagszug

Kassel - Im Prozess um die Autoattacke auf den Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen im Februar 2020 ist der Angeklagte unter anderem wegen 89-fachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Kassel sprach den heute 31-jährigen Deutschen am Donnerstag wegen 88-fachen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und in einem Fall wegen versuchten Mordes sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red