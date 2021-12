Messerattacke in Vorarlberg - Mann und Frau tot

Bregenz - Eine Messerattacke hat am Donnerstag in Hohenems mit dem Tod einer 35-jährigen Frau und eines 47-jährigen Mannes geendet. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden mit mehreren schweren Schnitt- bzw. Stichverletzungen vor einem Mehrparteienhaus bzw. in einer Wohnung aufgefunden. Sie wurden ins LKH Feldkirch gebracht und notoperiert, doch verloren beide den Kampf um ihr Leben. Die Polizei nannte den Mann "tatverdächtig" und ging von einem eskalierten "Beziehungsstreit" aus.

Demos in der Wiener City am Wochenende erst abends

Wien - In der Wiener Innenstadt werden am Wochenende größere Demonstrationen erst ab 18.00 Uhr erlaubt. Entsprechende Berichte des "Standard" und der "Kleinen Zeitung" bestätigte die Polizei gegenüber Radio Wien. Grund dafür ist das einzige Einkaufswochenende im Advent - aufgrund der Schließung während des Lockdowns dürfen die Geschäfte auch am Sonntag öffnen. Der Wirtschaftsbund fordert eine solche "Weihnachtsruhe" in ganz Österreich.

Reparierte Beugehaft-Regelung vom Nationalrat beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstag die Beugehaft-Regelung repariert. In der Debatte darüber kam es zur scharfen Auseinandersetzung über die Impfpflicht: Die FPÖ behauptete nämlich, dass die Beugehaft bei Impfverweigerung verhängt werden könnte. Die anderen Parteien traten dieser falschen Auslegung entschieden entgegen - und kritisierten die FPÖ scharf für ihre Verunsicherungs-Politik.

EU-Gipfel berät über mögliche Sanktionen gegen Russland

Brüssel/Kiew/Moskau - Der EU-Gipfel wird nach Angaben von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz ein klares Signal an Russland im Konflikt mit der Ukraine aussenden. Im Entwurf der Gipfelerklärung ist nach Informationen von Reuters von "massiven Konsequenzen" die Rede, sollte Russland sein Nachbarland angreifen. Es handle sich beim Truppenaufmarsch an der Grenze um eine schwierige Situation, sagte Scholz am Donnerstag in Brüssel vor Beginn des eintägigen EU-Gipfels.

EZB lässt Corona-Notprogramm auslaufen und hält Zins niedrig

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) wagt die schrittweise Abkehr vom Krisenmodus und lässt ihr billionenschweres Corona-Notprogramm PEPP auslaufen. Der EZB-Rat beschloss heute das Aus für die Anleihenzukäufe mit Ende März 2022. Der Leitzins bleibt auf rekordniedrigem Niveau von 0,0 Prozent. Einen anderen Weg geht die Bank von England (BoE): Sie erhöht als erste der großen Zentralbanken weltweit die Zinsen seit Ausbruch der Coronapandemie - von 0,1 auf 0,25 Prozent.

Auböck folgt Rogan als Kurzbahn-Weltmeister nach

Abu Dhabi - Der Niederösterreicher Felix Auböck ist Schwimm-Weltmeister auf der Kurzbahn über 400 m Kraul. Vor dem 24-Jährigen hatte nur mit Markus Rogan am 13. April 2008 über 200 m Rücken ein Österreicher einen WM-Titel geholt, in Manchester auch im 25-m-Becken. Auböck setzte sich in Abu Dhabi als Vorlaufschnellster bei der 150-m-Marke an die Spitze des Finalfeldes und drückte in 3:35,90 Min. seinen OSV-Rekord um gleich 1,58 Sek. Sein Vorsprung auf den Litauer Danas Rapsys betrug 0,33.

Schüsse beim Wiener Donauzentrum

Wien - Ein Großeinsatz der Polizei beim Wiener Donauzentrum (DZ) vier Tage nach Wiedereröffnung nach dem Lockdown hat Donnerstagnachmittag für Aufregung gesorgt. Gegen 15.30 Uhr wurde der Notruf gewählt und bekannt gegeben, dass ein Mann vor dem Einkaufszentrum mit einer Waffe Schüsse in die Luft abgegeben hat. Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte raste zum DZ und fand Hülsen einer Schreckschusswaffe.

Umweltschützer für neues Verkehrskonzept für die Donaustadt

Wien - Umweltorganisationen haben nach dem Aus für den Lobautunnel am Donnerstag auch ein Umdenken bei der ebenfalls heftig umstrittenen Stadtstraße und die Entwicklung anderer Verkehrskonzepte für das Stadtentwicklungsgebiet in Wien-Donaustadt gefordert. "Die Zeit der Autobahnen ist vorbei", sagte Agnes Zauner, Geschäftsführerin von Global 2000, bei einer Pressekonferenz. Das für den Bau der Stadtstraße geplante Geld solle in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gesteckt werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red