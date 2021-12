Finanzministerium bestätigt Unregelmäßigkeiten bei Studien

Wien - Die nach Bekanntwerden der Korruptionsermittlungen gegen die ÖVP im Finanzministerium gestarteten internen Untersuchungen haben Unregelmäßigkeiten bestätigt. Kritik üben die Prüfer insbesondere an der Vergabe von Studien an die Meinungsforscherin Sabine Beinschab, aber auch an der Vergabe von Inseraten. Der neue Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sieht ein "Strukturversagen", wie er Donnerstag vor Journalisten sagte. Das Ministerium prüft Schadenersatzforderungen.

Messerattacke in Vorarlberg - Mann und Frau tot

Bregenz - Eine Messerattacke hat am Donnerstag in Hohenems mit dem Tod einer 35-jährigen Frau und eines 47-jährigen Mannes geendet. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden mit mehreren schweren Schnitt- bzw. Stichverletzungen vor einem Mehrparteienhaus bzw. in einer Wohnung aufgefunden. Sie wurden ins LKH Feldkirch gebracht und notoperiert, doch verloren beide den Kampf um ihr Leben. Die Polizei nannte den Mann "tatverdächtig" und ging von einem eskalierten "Beziehungsstreit" aus.

Demos in der Wiener City am Wochenende erst abends

Wien - In der Wiener Innenstadt werden am Wochenende größere Demonstrationen erst ab 18.00 Uhr erlaubt. Entsprechende Berichte des "Standard" und der "Kleinen Zeitung" bestätigte die Polizei gegenüber Radio Wien. Grund dafür ist das einzige Einkaufswochenende im Advent - aufgrund der Schließung während des Lockdowns dürfen die Geschäfte auch am Sonntag öffnen. Der Wirtschaftsbund fordert eine solche "Weihnachtsruhe" in ganz Österreich.

EU-Gipfel berät über mögliche Sanktionen gegen Russland

Brüssel/Kiew/Moskau - Der EU-Gipfel wird nach Angaben von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz ein klares Signal an Russland im Konflikt mit der Ukraine aussenden. Im Entwurf der Gipfelerklärung ist nach Informationen von Reuters von "massiven Konsequenzen" die Rede, sollte Russland sein Nachbarland angreifen. Es handle sich beim Truppenaufmarsch an der Grenze um eine schwierige Situation, sagte Scholz am Donnerstag in Brüssel vor Beginn des eintägigen EU-Gipfels.

EZB lässt Corona-Notprogramm auslaufen und hält Zins niedrig

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) wagt die schrittweise Abkehr vom Krisenmodus und lässt ihr billionenschweres Corona-Notprogramm PEPP auslaufen. Der EZB-Rat beschloss heute das Aus für die Anleihenzukäufe mit Ende März 2022. Der Leitzins bleibt auf rekordniedrigem Niveau von 0,0 Prozent. Einen anderen Weg geht die Bank von England (BoE): Sie erhöht als erste der großen Zentralbanken weltweit die Zinsen seit Ausbruch der Coronapandemie - von 0,1 auf 0,25 Prozent.

Schüsse beim Wiener Donauzentrum

Wien - Ein Großeinsatz der Polizei beim Wiener Donauzentrum (DZ) vier Tage nach Wiedereröffnung nach dem Lockdown hat Donnerstagnachmittag für Aufregung gesorgt. Gegen 15.30 Uhr wurde der Notruf gewählt und bekannt gegeben, dass ein Mann vor dem Einkaufszentrum mit einer Waffe Schüsse in die Luft abgegeben hat. Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte raste zum DZ und fand Hülsen einer Schreckschusswaffe.

Umsatzsteuer in Gastronomie und Hotellerie steigt wieder

Wien - Der reduzierte Umsatzsteuersatz für Gastronomie und Hotellerie läuft aus. Die Absenkung von 10 auf 5 Prozent für Getränke, Speisen und Nächtigungen wird kein weiteres Mal - über den Jahreswechsel hinaus - verlängert. Das ging am Donnerstagnachmittag aus einer Aussendung der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hervor. Eine offizielle Bestätigung aus dem Finanzministerium gab es kurzfristig noch nicht.

Wiener Börse schließt sehr fest.

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Der ATX gewann 1,61 Prozent auf 3.791 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es klar in die Gewinnzone. Am heimischen Markt rückte die EVN mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld der Anleger. Die Aktie des niederösterreichischen Energieversorgers verbuchte einen Kursanstieg in Höhe von 4,9 Prozent. An die Spitze der Kursliste kletterten Palfinger mit plus 6,7 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red