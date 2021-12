WKStA-Anklage gegen Grasser wegen Steuerhinterziehung

Wien/Linz - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser eine Anklage wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung bei Provisionen der Meinl Power Management eingebracht. Der Vorwurf in dem Finanzstrafverfahren lautet, dass Grasser Millionen-Provisionen in seiner Einkommenssteuererklärung nicht angegeben habe und zu wenig Steuern zahlte. Die Anklage ist nicht rechtskräftig. Grassers Anwalt weist alle Vorwürfe zurück.

Mückstein kündigt strengere Einreisebestimmungen an

Wien - Österreich verschärft seine Einreisebestimmungen zur Eindämmung der Omikron-Variante. Die neue Verordnung tritt am kommenden Montag in Kraft, teilte das Gesundheitsministerium Freitagabend mit. Nach Österreich dürfen künftig nur Reisende, die über einen gültigen 2G-Nachweis verfügen. Wer geimpft oder genesen ist, muss zusätzlich einen aktuellen PCR-Test oder seinen Drittstich nachweisen können, um einer Quarantäne zu entgehen.

1.315 Tote im Mittelmeer im bisherigen Jahr

Rom - 1.315 Menschen sind von Jänner bis Anfang November dieses Jahres im zentralen Mittelmeer bei dem Versuch, Europa zu erreichen, ums Leben gekommen. 28.600 Migranten wurden auf See abgefangen und von der libyschen Küstenwache zurückgebracht, wie aus Angaben der Hilfsorganisation Save the Children auf Grundlage von Daten der Internationalen Migrantenorganisation am Internationalen Tag für die Rechte der Migranten hervorgeht.

Iran-Atomgespräche: USA ziehen negatives Zwischenfazit

Washington - Die US-Regierung hat ein negatives Zwischenfazit der Atomgespräche mit dem Iran gezogen. Die Verhandlungen "laufen nicht gut", sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Freitag. Man habe über die europäischen Verbündeten der Regierung in Teheran die Besorgnis der USA über die jüngsten Fortschritte im iranischen Atomprogramm ausrichten lassen.

Antisemitismusvorwürfe: Karner traf IKG-Präsident Deutsch

Wien - Der neue Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist weiterhin bemüht, die gegen ihn erhobenen Antisemitismus-Vorwürfe zu entkräften. Bei einem Treffen mit dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, gab es bereits am Freitag versöhnliche Töne. "Dass der Minister seine problematischen Aussagen als solche erkannt, bedauert und um Entschuldigung gebeten hat, ist ein ganz wichtiges Zeichen", meinte Deutsch danach.

Maxwell weist Vorwürfe der Anklage zurück

New York - Die langjährige Vertraute des US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, hat die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Gleichzeitig verweigerte sie am Freitag die Aussage vor Gericht. Die Anklage sei "nicht zweifelsfrei bewiesen, also gibt es keinen Grund für mich auszusagen", sagte Maxwell bei ihrer ersten Wortmeldung seit dem Anfang des Verfahrens Ende November.

Fünf Jahre Haft für Trump-Fan wegen Sturm auf das US-Kapital

Washington - Ein US-Gericht hat die bisher härteste Strafe gegen einen Unterstützer des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen der Erstürmung des Kapitols im Jänner verhängt. Bundesrichterin Tanya Chutkan verurteilte den Trump-Anhänger Robert Scott Palmer wegen Angriffs auf Polizeibeamte zu fünf Jahren Gefängnis. Auf Videos war zu sehen, wie Palmer vor dem Kapitol Bretter, einen Feuerlöscher und andere Gegenstände auf die Polizei warf.

