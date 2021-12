Neue Taskforce soll Pandemiemanagement verbessern

Wien - Die neue gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (GECKO) soll die Regierung angesichts der Bedrohung durch die neue Omikron-Variante informieren, beraten und Umsetzungsvorschläge unterbreiten. "Wir haben das Privileg, dass es viele Experten aus dem Gesundheitsbereich gibt", so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Samstag. Dadurch gebe es aber auch viele Meinungen. Die GECKO soll diese zusammenführen, gewichten und für die Regierung aufbereiten.

Notenbank-Chef Holzmann sieht Gefahr höherer Inflation

Wien/Frankfurt - Österreichs Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann sieht die Gefahr, dass die Inflation im Euroraum höher ausfällt als von der EZB erwartet. Derzeit prognostiziere die europäische Zentralbank, dass die Teuerungsrate nach dem Höchststand Ende 2021 ab Anfang nächsten Jahres stetig zurückgehe und Ende des Jahres wieder unter dem Zielwert der EZB von zwei Prozent liege, sagte das österreichische EZB-Ratsmitglied am Samstag in einem Interview mit dem ORF-Radiosender Ö1.

Mit 2.167 Neuinfektionen deutlich weniger Corona-Fälle

Wien - Die 2.167 am Samstag von Innen- und Gesundheitsministerium gemeldeten Neuinfektionen bedeuten einen weiteren Rückgang gegenüber dem Vortag (2.899), zudem liegt die Zahl auch deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (3.121). Die Sieben-Tages-Inzidenz fiel auf 244,5 Fälle je 100.000 Einwohner. Ein Minus gab es auch bei den Hospitalisierungen sowie den Todesfällen.

Explosion in Pakistan mit mindestens zehn Toten

Islamabad - Bei einer Explosion in der pakistanischen Hafenstadt Karachi sind am Samstag einem Polizeisprecher zufolge mindestens zehn Menschen getötet worden. Mindestens 13 weitere erlitten demnach Verletzungen. Die Art der Explosion im Stadtteil Sher Shah war zunächst unklar, erste Ermittlungen deuteten auf ein Leck in der Gasleitung nahe einem Bankgebäude hin. Ein Terroranschlag wurde aber ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Blimlinger kann sich Schließung von Theatern vorstellen

Wien - Die Grünen-Kultursprecherin Eva Blimlinger kann sich "in bestimmten Zusammenhängen" durchaus vorstellen, Theater mit schlechter Auslastung zuzusperren und anderweitig zu bespielen. Das sagte sie in einem Interview mit dem "Standard" (Wochenendausgabe). Sie wünscht sich eine ähnliche Strukturdebatte, wie sie in Deutschland "seit zehn Jahren" geführt werde und wo Häuser dann auch geschlossen wurden.

Haftbefehle gegen Hongkonger Demokratie-Aktivisten vor Wahl

Hongkong - In Hongkong sind Haftbefehle gegen fünf Demokratie-Aktivisten erlassen worden, die von ihrem Exil aus zum Boykott der am Sonntag stattfindenden Parlamentswahl aufgerufen haben sollen. Die Behörden beschuldigten am Samstag unter anderem den in Großbritannien lebenden Nathan Law, während einer Videokonferenz die Wahlberechtigten in der chinesischen Sonderverwaltungszone zum Zu-Hause-Bleiben aufgefordert zu haben.

Zwei Menschen in Südtirol von Zug überfahren und getötet

Gossensass/Brenner - Auf der Bahnstrecke zwischen dem Südtiroler Gossensaß und der italienisch-österreichischen Staatsgrenze Brenner sind in der Nacht auf Samstag zwei Menschen unter einen Güterzug geraten und dabei getötet worden. Laut dem Online-Portal "stol.it" wurden die Unfallopfer ersten Informationen nach erst Samstagfrüh von einem vorbeifahrenden Zug entdeckt. Die Strecke zwischen Franzensfeste und Brenner wurde Samstagfrüh aufgrund des Einsatzes auf unbestimmte Zeit gesperrt.

S6 nach schwerem Verkehrsunfall fünf Stunden gesperrt

Kindberg - Ein Lkw ist am Freitagabend auf der S6 Semmering Schnellstraße in Höhe Kindberg-Dörfl auf einen Pkw mit Anhänger aufgefahren und hat für eine fast fünfstündige Sperre der S6 in Richtung Wien gesorgt. Laut Polizei wollte der Pkw, der auf seinem Anhänger einen Traktor transportierte, von der Schnellstraße abbiegen. Der Lkw-Fahrer wollte die Spur wechseln, schaffte dies aber nicht rechtzeitig und prallte gegen den Anhänger. Der Pkw wurde gegen die Betonleitwand geschleudert.

