Neue Taskforce soll Pandemiemanagement verbessern

Wien - Die neue gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (GECKO) soll die Regierung angesichts der Bedrohung durch die neue Omikron-Variante informieren, beraten und Umsetzungsvorschläge unterbreiten. "Wir haben das Privileg, dass es viele Experten aus dem Gesundheitsbereich gibt", so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Samstag. Dadurch gebe es aber auch viele Meinungen. Die GECKO soll diese zusammenführen, gewichten und für die Regierung aufbereiten.

Mit 2.167 Neuinfektionen deutlich weniger Corona-Fälle

Wien - Die 2.167 am Samstag von Innen- und Gesundheitsministerium gemeldeten Neuinfektionen bedeuten einen weiteren Rückgang gegenüber dem Vortag (2.899), zudem liegt die Zahl auch deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (3.121). Die Sieben-Tages-Inzidenz fiel auf 244,5 Fälle je 100.000 Einwohner. Ein Minus gab es auch bei den Hospitalisierungen sowie den Todesfällen.

Notenbank-Chef Holzmann sieht Gefahr höherer Inflation

Wien/Frankfurt - Österreichs Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann sieht die Gefahr, dass die Inflation im Euroraum höher ausfällt als von der EZB erwartet. Derzeit prognostiziere die europäische Zentralbank, dass die Teuerungsrate nach dem Höchststand Ende 2021 ab Anfang nächsten Jahres stetig zurückgehe und Ende des Jahres wieder unter dem Zielwert der EZB von zwei Prozent liege, sagte das österreichische EZB-Ratsmitglied am Samstag in einem Interview mit dem ORF-Radiosender Ö1.

Mindestens 31 Todesopfer nach Taifun auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen hat der bisher stärkste Taifun des Jahres nach Angaben des nationalen Katastrophenschutzes mindestens 31 Menschen das Leben gekostet. Alleine 16 Tote habe es in der zentralen Provinz Cebu etwa 570 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gegeben, hieß es am Samstag. Besseres Wetter in den besonders betroffenen Regionen im Süden und der Mitte des Inselstaates hatten am Samstag die Rettungsarbeiten und die Übersicht über die Schäden erleichtert.

Explosion in Pakistan mit mindestens zehn Toten

Islamabad - Bei einer Explosion in der pakistanischen Hafenstadt Karachi sind am Samstag einem Polizeisprecher zufolge mindestens zehn Menschen getötet worden. Mindestens 13 weitere erlitten demnach Verletzungen. Die Art der Explosion im Stadtteil Sher Shah war zunächst unklar, erste Ermittlungen deuteten auf ein Leck in der Gasleitung nahe einem Bankgebäude hin. Ein Terroranschlag wurde aber ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Blimlinger kann sich Schließung von Theatern vorstellen

Wien - Die Grünen-Kultursprecherin Eva Blimlinger kann sich "in bestimmten Zusammenhängen" durchaus vorstellen, Theater mit schlechter Auslastung zuzusperren und anderweitig zu bespielen. Das sagte sie in einem Interview mit dem "Standard" (Wochenendausgabe). Sie wünscht sich eine ähnliche Strukturdebatte, wie sie in Deutschland "seit zehn Jahren" geführt werde und wo Häuser dann auch geschlossen wurden.

Kran stürzt in Turin auf Gebäude - drei Todesopfer

Turin - Ein Kran ist am Samstag auf ein Gebäude in Turin gestürzt. Zwei Arbeiter, die mit Renovierungsarbeiten an dem siebenstöckigen Haus beschäftigt waren und sich auf dem Kran befanden, kamen sofort ums Leben. Ein weiterer Kollege im Alter von 20 Jahren starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Zwei Personen wurden verletzt, ein Fußgänger und ein Autofahrer, dessen Fahrzeug vom Kran getroffen wurde, berichteten italienische Medien.

Haftbefehle gegen Hongkonger Demokratie-Aktivisten vor Wahl

Hongkong - In Hongkong sind Haftbefehle gegen fünf Demokratie-Aktivisten erlassen worden, die von ihrem Exil aus zum Boykott der am Sonntag stattfindenden Parlamentswahl aufgerufen haben sollen. Die Behörden beschuldigten am Samstag unter anderem den in Großbritannien lebenden Nathan Law, während einer Videokonferenz die Wahlberechtigten in der chinesischen Sonderverwaltungszone zum Zu-Hause-Bleiben aufgefordert zu haben.

