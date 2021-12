Geschäfte öffnen mit Sondererlaubnis einmalig am Sonntag

Wien - Die heimischen Händler dürfen aufgrund einer Ausnahmeregelung erstmals am Sonntag (19. Dezember) öffnen. Die einmalige Sonderregelung gilt aber nicht für Supermärkte und Drogerien. Aufgrund des Lockdowns ist der stationäre Handel heuer um drei Einkaufssamstage im Advent und den traditionell starken Marienfeiertag umgefallen. Der offene Sonntag vor Weihnachten wird aber nur einen Bruchteil des Lockdown-Umsatzausfalls ausgleichen können.

Umfrage-Trend: ÖVP hat sich unter Nehammer stabilisiert

Wien - Die ÖVP hat sich nach dem Umbau mit Bundeskanzler Karl Nehammer an der Spitze in den Umfragedaten stabilisiert. Im Österreich-Trend für APA und ATV (Befragungszeitraum 13. bis 16. Dezember) kommt die größere Regierungspartei in der Sonntagsfrage mit 27 Prozent vor der SPÖ (25 Prozent) auf dem ersten Platz zu liegen. In der Kanzlerfrage liegt Nehammer mit 37 Prozent deutlich vor SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner (24 Prozent) und FPÖ-Obmann Herbert Kickl (19 Prozent).

Präsidentenwahl in Chile bringt Richtungsentscheidung

Santiago de Chile - Chile stimmt am Sonntag über seinen künftigen Präsidenten ab. Die Menschen haben die Wahl zwischen dem deutschstämmigen Rechtspolitiker Jos� Antonio Kast und dem früheren Studentenführer Gabriel Boric. Bei der Wahl entscheidet sich auch, ob Chile den nach den Studentenprotesten vor zwei Jahren eingeschlagenen Kurs beibehält, mit dem Erbe der Pinochet-Diktatur bricht und sich vom neoliberalen Wirtschaftsmodell löst, oder ob der gesellschaftliche Öffnungsprozess gestoppt wird.

Britischer Brexit-Minister Frost aus Protest zurückgetreten

London - Wegen politischer Meinungsverschiedenheiten ist der britische Brexit-Minister David Frost von seinem Kabinettsposten zurückgetreten. Das Büro von Premierminister Boris Johnson veröffentlichte am Samstagabend Frosts Schreiben, in dem dieser erklärte, er werde mit sofortiger Wirkung zurücktreten, da "der Brexit jetzt sicher ist". Er schrieb jedoch weiter, er habe Johnson gegenüber seine "Bedenken über die derzeitige Richtung der Reise" deutlich gemacht.

SPÖ für Veröffentlichung aller Ministeriums-Studien

Wien - Nach dem Bekanntwerden von Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Studien durch das Finanzministerium will die SPÖ nun alle Ressorts durchleuchtet sehen. Vizeklubchef Jörg Leichtfried forderte von der Regierung die Veröffentlichung aller Studien der vergangenen Jahre unter der türkisen Regierung. Die SPÖ werde auch ein Gesetz einbringen, welches eine Veröffentlichungspflicht für mit öffentlichen Geldern finanzierten Studien vorsieht, kündigte Leichtfried gegenüber der APA an.

Umstrittene Parlamentswahl in Hongkong

Hongkong - In Hongkong hat die erste Parlamentswahl nach dem neuen, umstrittenen Wahlrecht begonnen. Nur "Patrioten" dürfen kandidieren, Oppositionsparteien sind nicht zugelassen. Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 08.30 Uhr (01.30 Uhr MEZ) unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Rund 10.000 Polizisten sind im Einsatz. Bei der Stimmabgabe der Regierungschefin Carrie Lam kam es zu Protesten von Vertretern einer pro-demokratischen Partei.

