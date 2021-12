ORF-Moderatorenlegende Sepp Forcher gestorben

Wien - Jahrzehntelang war er mit "Klingendes Österreich" ein verlässlicher Begleiter in den heimischen TV-Wohnzimmern: Nun ist ORF-Moderatorenlegende Sepp Forcher kurz nach seinem 91. Geburtstag gestorben. Das bestätigte der ORF der APA am Sonntagvormittag. Erst im Frühjahr 2020 hatte er seine TV-Karriere beendet und die Staffel an seinen Nachfolger Hans Knauß übergeben.

Großes Einkaufswochenende bisher mit 380 Mio. Euro Umsatz

Wien - Der Handel ist am Samstag mit einem Umsatz von geschätzten 380 Mio. Euro in das großes Einkaufswochenende vor Weihnachten gestartet. Diese Zwischenbilanz zog der Handelsverband nach Ladenschluss. Heute, Sonntag, hat der Handel ausnahmsweise ebenfalls geöffnet. Experten und die Händler rechnen allerdings damit, dass die Geschäfte weniger gut gehen als am Samstag. Der Handelsverband erwartet, dass der "goldene Sonntag" rund 120 Mio. Euro Umsatz in die Kassen spült.

Umfrage-Trend: ÖVP hat sich unter Nehammer stabilisiert

Wien - Die ÖVP hat sich nach dem Umbau mit Bundeskanzler Karl Nehammer an der Spitze in den Umfragedaten stabilisiert. Im Österreich-Trend für APA und ATV (Befragungszeitraum 13. bis 16. Dezember) kommt die größere Regierungspartei in der Sonntagsfrage mit 27 Prozent vor der SPÖ (25 Prozent) auf dem ersten Platz zu liegen. In der Kanzlerfrage liegt Nehammer mit 37 Prozent deutlich vor SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner (24 Prozent) und FPÖ-Obmann Herbert Kickl (19 Prozent).

Schon fast 100 Tote nach Taifun "Rai" auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen steigt die Opferzahl nach dem Durchzug von Taifun "Rai". Die Behörden sprechen bereits von mindestens 99 Toten. Nachdem "Rai", vor Ort "Odette" genannt, am Samstag weitergezogen war, sind die Rettungsarbeiten in den verwüsteten Gebieten in den zentralen und südlichen Provinzen des Inselstaates verstärkt worden. Tausende Kräfte von Militär, Polizei, Küstenwache und Feuerwehr sind im Einsatz, um die Such- und Rettungsarbeiten zu unterstützen.

Texas baut eigene Grenzmauer nach Mexiko

Washington - Texas hat mit dem Bau einer eigenen "Mauer" aus riesigen Stahlstangen an der Grenze zu Mexiko begonnen. "Texas unternimmt einen für einen Bundesstaat beispiellosen Schritt zum Schutz der Souveränität der Vereinigten Staaten und unseres Staates", so der texanische Gouverneur Greg Abbott am Samstag. Eine solche Mauer sei notwendig, weil die Regierung von US-Präsident Joe Biden "ihre Aufgabe nicht erfüllt hat", sagte er von Rio Grande City aus vor einem Kran und Stahlstangen.

Präsidentenwahl in Chile bringt Richtungsentscheidung

Santiago de Chile - Chile stimmt am Sonntag über seinen künftigen Präsidenten ab. Die Menschen haben die Wahl zwischen dem deutschstämmigen Rechtspolitiker Jos� Antonio Kast und dem früheren Studentenführer Gabriel Boric. Bei der Wahl entscheidet sich auch, ob Chile den nach den Studentenprotesten vor zwei Jahren eingeschlagenen Kurs beibehält, mit dem Erbe der Pinochet-Diktatur bricht und sich vom neoliberalen Wirtschaftsmodell löst, oder ob der gesellschaftliche Öffnungsprozess gestoppt wird.

Britischer Stararchitekt Rogers gestorben

London - Der britische Stararchitekt Richard Rogers ist am Samstag im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in London gestorben. Dies berichteten Medien unter Berufung auf seine Familie und seinen Sprecher. Die Todesursache wurde nicht genannt. Der mit dem Centre Pompidou in Paris zu Weltruhm gelangte innovative Architekt hinterlässt seine zweite Ehefrau Ruth und vier Söhne.

Tödlicher Grenzstreit zwischen Maya-Dörfern in Guatemala

Guatemala-Stadt - Bei einem seit langem schwelenden Grenzstreit zwischen indigenen Dörfern sind im Westen des mittelamerikanischen Landes Guatemala mindestens 13 Menschen getötet worden. Zu den Opfern zählen Frauen, Kinder und ein Polizist, teilte die Polizei am Samstag (Ortszeit) mit. Ein "halbverbrannter" Lastwagen wurde am Tatort gefunden, ebenso wie ein Streifenwagen mit Einschusslöchern, der vermutlich angegriffen wurde.

