ORF-Moderatorenlegende Sepp Forcher gestorben

Wien - Jahrzehntelang war er mit "Klingendes Österreich" ein verlässlicher Begleiter in den heimischen TV-Wohnzimmern: Nun ist ORF-Moderatorenlegende Sepp Forcher kurz nach seinem 91. Geburtstag gestorben. Das bestätigte der ORF der APA am Sonntagvormittag. Erst im Frühjahr 2020 hatte er seine TV-Karriere beendet und die Staffel an seinen Nachfolger Hans Knauß übergeben.

Großes Einkaufswochenende bisher mit 380 Mio. Euro Umsatz

Wien - Der Handel ist am Samstag mit einem Umsatz von geschätzten 380 Mio. Euro in das großes Einkaufswochenende vor Weihnachten gestartet. Diese Zwischenbilanz zog der Handelsverband nach Ladenschluss. Heute, Sonntag, hat der Handel ausnahmsweise ebenfalls geöffnet. Experten und die Händler rechnen allerdings damit, dass die Geschäfte weniger gut gehen als am Samstag. Der Handelsverband erwartet, dass der "goldene Sonntag" rund 120 Mio. Euro Umsatz in die Kassen spült.

2.242 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - 2.242 Neuinfektionen, die am Sonntag, von Gesundheits- und Innenministerium gemeldet wurden, bedeuten zwar eine leichte Zunahme gegenüber dem Vortag (2.167), doch liegt die Zahl deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.955). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 231,6 Fälle je 100.000 Einwohner. Rückgänge gab es bei den Todesopfern sowie den Hospitalisierungen.

Schon fast 100 Tote nach Taifun "Rai" auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen steigt die Opferzahl nach dem Durchzug von Taifun "Rai". Die Behörden sprechen bereits von mindestens 99 Toten. Nachdem "Rai", vor Ort "Odette" genannt, am Samstag weitergezogen war, sind die Rettungsarbeiten in den verwüsteten Gebieten in den zentralen und südlichen Provinzen des Inselstaates verstärkt worden. Tausende Kräfte von Militär, Polizei, Küstenwache und Feuerwehr sind im Einsatz, um die Such- und Rettungsarbeiten zu unterstützen.

Brand in Japan: Tatverdacht gegen Psychiatrie-Patienten

Osaka - Eine Brandkatastrophe in einer Psychiatrieklinik im japanischen Osaka mit zwei Dutzend Toten war vermutlich die Tat eines Patienten. Die Polizei ermittelt gegen einen 61-jährigen Japaner wegen des Verdachts auf versuchten Mord und Brandstiftung. Auf Aufnahmen einer Sicherheitskamera sei zu sehen, wie der Verdächtige sofort nach Ausbruch des Feuers den Zugang mit ausgebreiteten Armen versperrte, meldete der japanische Fernsehsender NHK am Sonntag unter Berufung auf Ermittler.

Texas baut eigene Grenzmauer nach Mexiko

Washington - Texas hat mit dem Bau einer eigenen "Mauer" aus riesigen Stahlstangen an der Grenze zu Mexiko begonnen. "Texas unternimmt einen für einen Bundesstaat beispiellosen Schritt zum Schutz der Souveränität der Vereinigten Staaten und unseres Staates", so der texanische Gouverneur Greg Abbott am Samstag. Eine solche Mauer sei notwendig, weil die Regierung von US-Präsident Joe Biden "ihre Aufgabe nicht erfüllt hat", sagte er von Rio Grande City aus vor einem Kran und Stahlstangen.

Sechstes Kind nach Hüpfburg-Unglück in Australien gestorben

Canberra - Wenige Tage nach dem Hüpfburg-Unglück auf der australischen Insel Tasmanien ist ein sechstes Kind an seinen Verletzungen gestorben. Das bestätigte Polizeikommissar Darren Hine in Devonport im Norden der Insel am Sonntag. In dem Ort war die aufblasbare Hüpfburg am Donnerstag bei einem Fest in einer Volksschule durch heftigen Wind in die Luft gerissen worden. Mehrere Kinder stürzten Augenzeugen zufolge aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe.

Geringe Wahlbeteiligung zur Halbzeit in Hongkong

Hongkong - Mit einer äußerst niedrigen Wahlbeteiligung bei der umstrittenen Parlamentswahl setzen die Menschen in Hongkong ein Zeichen gegen die Einschränkung der Demokratie durch China. Zur Halbzeit der Wahl am Sonntagnachmittag (Ortszeit) haben laut Behörden erst 19 Prozent ihre Stimme abgegeben. Bei der Stimmabgabe von Regierungschefin Carrie Lam protestierten Demokratie-Aktivisten gegen die umstrittene Wahlrechtsreform, mit der sich Peking die Kontrolle über die Wahl verschafft hat.

