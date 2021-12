Überschaubares Besucheraufkommen am verkaufsoffenen Sonntag

Wien - Ein großes Einkaufswochenende samt Sonntagspremiere sollte dem Handel in Österreich das heurige Weihnachtsgeschäfts retten. Der Samstag spülte geschätzte 380 Mio. Euro in die nach dem Lockdown leeren Kassen. Doch am heutigen, ausnahmsweise verkaufsoffenen Sonntag dürften die Umsätze deutlich dahinter zurückbleiben. Die Branche erwartet weniger als ein Drittel des Samstagumsatzes. In den Einkaufsstraßen und -zentren war das Besucheraufkommen zu Mittag überschaubar.

Innenminister Kickl war für Van der Bellen "große Belastung"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen dürfte Herbert Kickl wohl nicht mehr als Regierungsmitglied angeloben wollen. "Rückblickend würde ich sagen, Herbert Kickl als Innenminister war wirklich eine große Belastung", sagte das Staatsoberhaupt im Interview mit der "Kleinen Zeitung". Zudem hätte sich Kickl und mit ihm die Freiheitlichen politisch selbst aus dem Spiel genommen, meinte Van der Bellen in der "Tiroler Tageszeitung" auf die Frage, ob Kickl noch ministrabel sei.

2.242 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - 2.242 Neuinfektionen, die am Sonntag, von Gesundheits- und Innenministerium gemeldet wurden, bedeuten zwar eine leichte Zunahme gegenüber dem Vortag (2.167), doch liegt die Zahl deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.955). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 231,6 Fälle je 100.000 Einwohner. Rückgänge gab es bei den Todesopfern sowie den Hospitalisierungen.

ORF-Moderatorenlegende Sepp Forcher gestorben

Wien - Jahrzehntelang war er mit "Klingendes Österreich" ein verlässlicher Begleiter in den heimischen TV-Wohnzimmern: Nun ist ORF-Moderatorenlegende Sepp Forcher am heutigen Sonntag nur zwei Tage nach seinem 91. Geburtstag gestorben. Das bestätigte der ORF der APA am Sonntagvormittag. Erst im Frühjahr 2020 hatte er seine TV-Karriere beendet und die Staffel an seinen Nachfolger Hans Knauß übergeben.

Stichwahl um Präsidentenamt in Chile hat begonnen

Santiago de Chile - In Chile hat am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Um den Einzug in den Präsidentenpalast ringen der deutschstämmige Rechtspolitiker Jos� Antonio Kast und der frühere Studentenführer Gabriel Boric. In den jüngsten Umfragen lag Boric leicht vor Kast. Bei der Wahl entscheidet sich, ob Chile endgültig mit dem Erbe der Pinochet-Diktatur bricht und sich vom neoliberalen Wirtschaftsmodell löst, oder ob der gesellschaftliche Öffnungsprozess gestoppt wird.

Mehr als 140 Tote nach Taifun "Rai" auf den Philippinen

Manila - Häuser wie mit Äxten zerkleinert, zerstörte Felder und Ernten, mindestens 142 Tote: "Rai", der bisher stärkste Taifun dieses Jahres auf den Philippinen, hat bei seinem Durchzug zwischen Donnerstag und Samstag eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Lukaschenko-Regime verschärft Gangart gegen A1 Belarus

Minsk/Wien - Im Zusammenhang mit Vorwürfen, dass der festgenommene Pressesprecher von A1 Belarus, Nikolaj Bredelew, Personendaten an "Extremisten" geleakt habe, hat ein führender Bürokrat des Regimes von Alexander Lukaschenko am Sonntag eine "Bewertung der Handlungen der Firma" und "schärfste Maßnahmen" angekündigt. Bereits am Donnerstag war von einer Überprüfung der Tochter der A1 Telekom Austria Group durch das "Operativ-Analytische Zentrum" die Rede gewesen.

Pakistan warnt vor Chaos in Afghanistan

Kabul - Wegen der wachsenden wirtschaftlichen und humanitären Krise in Afghanistan schlägt das Nachbarland Pakistan Alarm. "Wenn nicht sofort etwas unternommen wird, steuert Afghanistan auf ein Chaos zu", sagte Ministerpräsident Imran Khan am Sonntag bei der außerordentlichen Sitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Islamabad. Taliban-Außenminister Amir Khan Muttaqi ist ebenfalls vor Ort, auch wenn bisher kein Land die neue Regierung in Kabul anerkannt hat.

