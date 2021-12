Überschaubares Besucheraufkommen am verkaufsoffenen Sonntag

Wien - Ein großes Einkaufswochenende samt Sonntagspremiere sollte dem Handel in Österreich das heurige Weihnachtsgeschäfts retten. Der Samstag spülte geschätzte 380 Mio. Euro in die nach dem Lockdown leeren Kassen. Doch am heutigen, ausnahmsweise verkaufsoffenen Sonntag dürften die Umsätze deutlich dahinter zurückbleiben. Die Branche erwartet weniger als ein Drittel des Samstagumsatzes. In den Einkaufsstraßen und -zentren war das Besucheraufkommen zu Mittag überschaubar.

2.242 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - 2.242 Neuinfektionen, die am Sonntag, von Gesundheits- und Innenministerium gemeldet wurden, bedeuten zwar eine leichte Zunahme gegenüber dem Vortag (2.167), doch liegt die Zahl deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.955). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 231,6 Fälle je 100.000 Einwohner. Rückgänge gab es bei den Todesopfern sowie den Hospitalisierungen.

Innenminister Kickl war für Van der Bellen "große Belastung"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen dürfte Herbert Kickl wohl nicht mehr als Regierungsmitglied angeloben wollen. "Rückblickend würde ich sagen, Herbert Kickl als Innenminister war wirklich eine große Belastung", sagte das Staatsoberhaupt im Interview mit der "Kleinen Zeitung". Zudem hätte sich Kickl und mit ihm die Freiheitlichen politisch selbst aus dem Spiel genommen, meinte Van der Bellen in der "Tiroler Tageszeitung" auf die Frage, ob Kickl noch ministrabel sei.

Polizei mit positiver Bilanz nach Corona-Demo in Wien

Wien - Die Polizei zieht nach der Demonstration in Wien eine positive Bilanz - und das, obwohl Teilnehmer einer Standkundgebung Sperren durchbrochen hatten und unangemeldet durch die Innenstadt zogen. "Das Ziel der Corona-Maßnahmen-Gegner, dass Demonstrationszüge mit mehreren Tausend Menschen in die Innenstadt gelangen und das Geschäftstreiben lahmlegen, haben wir durch unsere Taktik vereitelt", sagte Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl zur APA.

ORF-Moderatorenlegende Sepp Forcher gestorben

Wien - Jahrzehntelang war er mit "Klingendes Österreich" ein verlässlicher Begleiter in den heimischen TV-Wohnzimmern: Nun ist ORF-Moderatorenlegende Sepp Forcher am heutigen Sonntag nur zwei Tage nach seinem 91. Geburtstag gestorben. Das bestätigte der ORF der APA am Sonntagvormittag. Erst im Frühjahr 2020 hatte er seine TV-Karriere beendet und die Staffel an seinen Nachfolger Hans Knauß übergeben.

Vatikan untersucht Missbrauchsfälle in Spanien

Vatikanstadt - Der Vatikan hat eine umfassende Untersuchung gegen 251 Mitglieder des Klerus und einige Laien in religiösen Einrichtungen eingeleitet, die des Kindesmissbrauchs beschuldigt werden. Dies berichtete die spanische Tageszeitung "El Pais" (Sonntagsausgabe). Ein Reporter der Tageszeitung habe dem Papst Anfang Dezember während seines Flugs nach Griechenland ein 385-seitiges Dossier mit den Ergebnissen einer Untersuchung zum Thema Missbrauch in der spanischen Kirche übergeben.

Mehr als 140 Tote nach Taifun "Rai" auf den Philippinen

Manila - Häuser wie mit Äxten zerkleinert, zerstörte Felder und Ernten, mindestens 142 Tote: "Rai", der bisher stärkste Taifun dieses Jahres auf den Philippinen, hat bei seinem Durchzug zwischen Donnerstag und Samstag eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Besonders betroffen waren östliche und westliche Provinzen im Zentrum des Inselstaates - von der bei Surfern beliebten Insel Siargao, wo "Rai" am Donnerstag mit bis zu 195 km/h auf Land traf, bis hin zur Provinz Negros Occidental.

Stichwahl um Präsidentenamt in Chile hat begonnen

Santiago de Chile - In Chile hat am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Um den Einzug in den Präsidentenpalast ringen der deutschstämmige Rechtspolitiker Jos� Antonio Kast und der frühere Studentenführer Gabriel Boric. In den jüngsten Umfragen lag Boric leicht vor Kast. Bei der Wahl entscheidet sich, ob Chile endgültig mit dem Erbe der Pinochet-Diktatur bricht und sich vom neoliberalen Wirtschaftsmodell löst, oder ob der gesellschaftliche Öffnungsprozess gestoppt wird.

