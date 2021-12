Verkaufsoffener Sonntag verlief höchst unterschiedlich

Wien - Das große Einkaufswochenende samt Sonntagspremiere ist in Österreich höchst unterschiedlich ausgefallen. Während mancherorts das Geschäft gut lief, blieb es anderenorts deutlich unter den Erwartungen. Einig war man sich, dass der zusätzliche Einkaufstag die Coronasorgen des Handels nicht vergessen ließ. Laut Schätzung des Handelsverband brachte der Sonntag Umsätze von 180 Mio. Euro, nach 380 Mio. Euro am Samstag.

2.242 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - 2.242 Neuinfektionen, die am Sonntag, von Gesundheits- und Innenministerium gemeldet wurden, bedeuten zwar eine leichte Zunahme gegenüber dem Vortag (2.167), doch liegt die Zahl deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.955). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 231,6 Fälle je 100.000 Einwohner. Rückgänge gab es bei den Todesopfern sowie den Hospitalisierungen.

Menschen versammeln sich in Wien zum Lichtermeer

Wien - Unter dem Motto "#YesWeCare - das #Lichtermeer" findet heute, Sonntag, Abend in Wien eine Kundgebung auf der Ringstraße statt, die an die - inzwischen mehr als 13.000 - Menschen erinnern soll, die an Covid19 in Österreich verstorben sind. Auch als Dank für das Gesundheitspersonal sei die Veranstaltung gedacht, wird betont. Um 19.00 wird für zehn Minuten die Fahrbahn des Rings betreten. Zahlreiche Teilnehmer haben sich an der Straße bereits versammelt.

Berlin-Anschlag galt laut Steinmeier "unserer Art zu leben"

Berlin - Beim Gedenken an den Terroranschlag vom Berliner Breitscheidplatz mit 13 Toten und Dutzenden Verletzten hat Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier staatliche Fehler und Versäumnisse eingeräumt. "Wir müssen uns eingestehen: Der Staat hat sein Versprechen auf Schutz, auf Sicherheit und Freiheit nicht einhalten können", erklärte Steinmeier am fünften Jahrestag der Bluttat am Sonntag. Die brutale Attacke habe "unserer Art zu leben" gegolten, sagte Steinmeier weiter.

Richtungsentscheid in Chile: Stichwahl um Präsidentenamt

Santiago de Chile - Chile hat am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. In der Stichwahl ums höchste Staatsamt standen sich zwei Bewerber von den äußersten Rändern des politischen Spektrums gegenüber: Der frühere linke Studentenführer Gabriel Boric (35) und der Rechtsaußen Jos� Antonio Kast (55), dessen Familie deutsche Wurzeln hat. In den letzten Umfragen lag Boric knapp vorn. Mit ersten Ergebnissen wurde in der Nacht auf Montag gerechnet.

Mehr als 140 Tote nach Taifun "Rai" auf den Philippinen

Manila - Häuser wie mit Äxten zerkleinert, zerstörte Felder und Ernten, mindestens 142 Tote: "Rai", der bisher stärkste Taifun dieses Jahres auf den Philippinen, hat bei seinem Durchzug zwischen Donnerstag und Samstag eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Besonders betroffen waren östliche und westliche Provinzen im Zentrum des Inselstaates - von der bei Surfern beliebten Insel Siargao, wo "Rai" am Donnerstag mit bis zu 195 km/h auf Land traf, bis hin zur Provinz Negros Occidental.

Vatikan untersucht Missbrauchsfälle in Spanien

Vatikanstadt - Der Vatikan hat eine umfassende Untersuchung gegen 251 Mitglieder des Klerus und einige Laien in religiösen Einrichtungen eingeleitet, die des Kindesmissbrauchs beschuldigt werden. Dies berichtete die spanische Tageszeitung "El Pais" (Sonntagsausgabe). Ein Reporter der Tageszeitung habe dem Papst Anfang Dezember während seines Flugs nach Griechenland ein 385-seitiges Dossier mit den Ergebnissen einer Untersuchung zum Thema Missbrauch in der spanischen Kirche übergeben.

Bidens Sozial- und Klimapaket steht vor dem Aus

Washington - Eines der innenpolitischen Kernvorhaben von US-Präsident Joe Biden steht nach Monaten intensiver Verhandlungen womöglich vor dem Aus. Trotz monatelanger Überzeugungsarbeit ist es Biden nicht gelungen, im Senat alle Parteikollegen an Bord zu holen für das von ihm geplante billionenschwere Paket mit Investitionen in Soziales und Klimaschutz. Der demokratische Senator Joe Manchin will nicht für das Vorhaben stimmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red