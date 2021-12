Lokale und Hotels sperren auch in Wien wieder auf

Wien - Am heutigen Montag erfolgt der letzte Schritt bei der Öffnung der Wirtschaft für Geimpfte und Genesene nach dem vierten Corona-Lockdown: Auch in Wien dürfen die Lokale und Hotels wieder öffnen. Sie mussten aufgrund der strengeren Wiener Verordnung eine längere Pause einlegen. Der Handel durfte hingegen in der Bundeshauptstadt bereits vor einer Woche wieder aufsperren.

Verkaufsoffener Sonntag verlief höchst unterschiedlich

Wien - Das große Einkaufswochenende samt Sonntagspremiere ist in Österreich höchst unterschiedlich ausgefallen. Während mancherorts das Geschäft gut lief, blieb es anderenorts deutlich unter den Erwartungen. Einig war man sich, dass der zusätzliche Einkaufstag die Coronasorgen des Handels nicht vergessen ließ. Laut Schätzung des Handelsverband brachte der Sonntag Umsätze von 180 Mio. Euro, nach 380 Mio. Euro am Samstag.

Mehr als 30.000 Menschen bei Wiener Lichtermeer

Wien - Unter dem Motto "#YesWeCare - das #Lichtermeer" fand heute, Sonntag, Abend in Wien eine Kundgebung am Ring statt, die unter anderem an die - inzwischen mehr als 13.000 - Covid-Toten in Österreich erinnern sollte. Um 19.00 Uhr versammelten sich laut Polizeiangaben mehr als 30.000 Teilnehmer für rund zehn Minuten auf der Straße.

2.242 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - 2.242 Neuinfektionen, die am Sonntag, von Gesundheits- und Innenministerium gemeldet wurden, bedeuten zwar eine leichte Zunahme gegenüber dem Vortag (2.167), doch liegt die Zahl deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.955). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 231,6 Fälle je 100.000 Einwohner. Rückgänge gab es bei den Todesopfern sowie den Hospitalisierungen.

Wiener Bierwirt wegen Mordes vor Gericht

Wien - In einem zweitägigen Mordprozess muss sich ab heute, Montag, am Straflandesgericht jener Wiener Bierwirt verantworten, der im vergangenen Frühjahr in Wien-Brigittenau mit gezielten Schüssen seine Ex-Freundin vorsätzlich getötet haben soll. Die Krankenschwester hatte wenige Tage vor der Tat ihre 15-jährige Beziehung zu dem 43-Jährigen endgültig beendet. Darauf tauchte der mit einer Pistole bewaffnete Mann am 29. April in ihrer Wohnung auf und soll die Frau erschossen haben.

EMA will über Corona-Impfstoff Novavax entscheiden

Den Haag - Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will heute, Montag, über die Zulassung des Corona-Impfstoffs des US-Pharmakonzerns Novavax entscheiden. Es findet eine außerordentliche Sitzung statt, bei der es um das Vakzin Nuvaxovid geht, das von Novavax entwickelt wurde. Bereits im November hat das Unternehmen die Zulassung für die EU beantragt. Bei Nuvaxovid handelt es sich um einen rekombinanten Proteinimpfstoff.

Liz Truss übernimmt Aufgaben von Brexit-Minister

London - Nach dem Rücktritt des Brexit-Ministers David Frost übernimmt die britische Außenministerin Liz Truss dessen bisherige Aufgaben. Truss werde mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für die Beziehung Großbritanniens mit der EU tragen, teilte ein Regierungssprecher am Sonntagabend in London mit. In dieser Rolle übernimmt sie nun auch als Chef-Verhandlerin die laufenden Gespräche mit Brüssel über Brexit-Sonderregeln für Nordirland.

Berlin-Anschlag galt laut Steinmeier "unserer Art zu leben"

Berlin - Beim Gedenken an den Terroranschlag vom Berliner Breitscheidplatz mit 13 Toten und Dutzenden Verletzten hat Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier staatliche Fehler und Versäumnisse eingeräumt. "Wir müssen uns eingestehen: Der Staat hat sein Versprechen auf Schutz, auf Sicherheit und Freiheit nicht einhalten können", erklärte Steinmeier am fünften Jahrestag der Bluttat am Sonntag. Die brutale Attacke habe "unserer Art zu leben" gegolten, sagte Steinmeier weiter.

