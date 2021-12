Wiener Lokale und Hotels nach Lockdown wieder offen

Wien - In Wien dürfen die Lokale und Hotels nun wieder öffnen. Sie mussten aufgrund der strengeren Corona-Verordnung in der Bundeshauptstadt eine längere Pause einlegen. Der Handel sperrte bereits vor einer Woche wieder auf, Lebensmittelgeschäfte und Apotheken waren durchgängig offen. In der Gastronomie blieben bereits viele Kleinbetriebe auf der Strecke. Der Stadthotellerie geht es seit Pandemie-Beginn schlecht, bis zu einem Viertel der Häuser bleibt vorerst weiterhin geschlossen.

Erstmals seit zwei Monaten weniger als 2.000 Neuinfektionen

Wien - Erstmals seit dem 18. Oktober sind am Montag in Österreich weniger als 2.000 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 vermeldet worden. Innerhalb von 24 Stunden kamen 1.792 Corona-Fälle hinzu, berichten Innen- und Gesundheitsministerium. Das liegt wie üblich an einem Montag unter dem Sieben-Tage-Schnitt von 2.747 Ansteckungen. 17 Todesfälle kamen auf insgesamt 13.496 Opfer hinzu, innerhalb einer Woche wurden 278 Covid-Tote registriert. 1.761 Covid-Patienten liegen noch in Spitälern.

Heimische Groß-"Gras"-Dealer im Darknet aufgeflogen

Wien - "George1580" stand für Qualität und Zuverlässigkeit, wenn es um Lieferungen von österreichischem Marihuana im Darknet ging. Bis 8. Dezember: Da haben Wiener Drogenfahnder mit Unterstützung des Bundeskriminalamtes und des Eko Cobra fünf Verdächtige festgenommen, die den Shop gleichen Namens im Darknet betrieben. An fünf Standorten in Ostösterreich hatten sie das Marihuana angebaut und über den Postweg verschickt. Seit 2016 wurden so zumindest mehr als 100 Kilo "Gras" verkauft.

Mehr als 200 Tote nach Taifun "Rai" auf den Philippinen

Manila - Die Zahl der Toten nach dem heftigen Taifun "Rai" auf den Philippinen steigt weiter. Nach neuen Erkenntnissen seien mindestens 208 Menschen ums Leben gekommen, 52 weitere würden noch vermisst, teilte die Polizei am Montag mit. Laut dem Katastrophenschutz des südostasiatischen Inselstaats mussten zudem mehr als 480.000 Menschen in Evakuierungszentren untergebracht werden. "Rai" war den Behörden zufolge der bisher stärkste Taifun in diesem Jahr auf den Philippinen.

Wiener Bierwirt wegen Mordes vor Gericht

Wien - Unter regem Medien- und Publikumsinteresse ist am Montag der Prozess gegen jenen Wiener Bierwirt gestartet, der im vergangenen Frühjahr in Wien-Brigittenau mit gezielten Schüssen seine Ex-Freundin vorsätzlich getötet haben soll. Die Krankenschwester hatte wenige Tage vor der Tat ihre 15-jährige Beziehung zu dem 43-Jährigen endgültig beendet. Darauf tauchte der mit einer Pistole bewaffnete Mann am 29. April in ihrer Wohnung auf und soll die Frau erschossen haben.

OECD senkt BIP-Prognose für heuer auf 3,7 Prozent

Wien - Österreichs Wirtschaft hat sich heuer nach der coronabedingten Rezession im vergangenen Jahr rasch erholt, allerdings hat der gerade zu Ende gegangene Lockdown dem Comeback einen Dämpfer verpasst - die OECD hat daher ihre Wachstumsprognose für 2021 von 4,1 auf 3,7 Prozent nach unten korrigiert. Die großzügigen Coronahilfen seien richtig gewesen, sagt die OECD, mittelfristig müsse man aber auch an einen Schuldenabbau denken.

Tote und Vermisste bei schweren Überschwemmungen in Malaysia

Kuala Lumpur - Nach tagelangen sintflutartigen Monsun-Regenfällen ist es in Teilen Malaysias zu schweren Überflutungen gekommen. Betroffen seien sieben Bundesstaaten und die Hauptstadt Kuala Lumpur, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Bernama am Montag. Mehr als 60.000 Menschen hätten vor den Fluten in Notunterkünften in Sicherheit gebracht werden müssen, hieß es unter Berufung auf die Behörden. Es gebe Dutzende Vermisste und Tote. Genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor.

Wien erhielt von EU Grünes Licht für Erneuerbaren-Ausbau

Wien/Brüssel - Die EU-Kommission hat Österreich Grünes Licht für die Förderung des Ausbaus von Strom aus erneuerbaren Quellen mit Hilfe des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) gegeben. Konkret haben die Wettbewerbshüter eine Beihilferegelung dafür genehmigt. Damit soll Österreich "ohne übermäßige Verfälschung des Wettbewerbs im Binnenmarkt" den Anteil erneuerbarer Energie in der Stromversorgung bis 2030 übers Jahr gerechnet auf 100 Prozent steigern können, erklärte die EU-Kommission.

