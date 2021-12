Wiener Lokale und Hotels nach Lockdown wieder offen

Wien - In Wien dürfen die Lokale und Hotels nun wieder öffnen. Sie mussten aufgrund der strengeren Corona-Verordnung in der Bundeshauptstadt eine längere Pause einlegen. Der Handel sperrte bereits vor einer Woche wieder auf, Lebensmittelgeschäfte und Apotheken waren durchgängig offen. In der Gastronomie blieben bereits viele Kleinbetriebe auf der Strecke. Der Stadthotellerie geht es seit Pandemie-Beginn schlecht, bis zu einem Viertel der Häuser bleibt vorerst weiterhin geschlossen.

Ab heute gelten strengere Einreiseregeln

Wien - Ab Montag gelten wegen der ansteckenderen Omikron-Virusvariante strengere Bestimmungen für die Einreise aus sämtlichen Staaten nach Österreich. Nach der Verordnung des Gesundheitsministeriums, die seit Mitternacht gilt, dürfen nur Reisende, die über einen gültigen 2G-Nachweis verfügen, einreisen. Wer geimpft oder genesen ist, muss zusätzlich einen aktuellen PCR-Test oder Drittstich nachweisen, um einer Quarantäne zu entgehen. Ausgenommen sind Kinder, Schwangere und Pendler.

EU-Behörde EMA gab grünes Licht für Novavax-Vakzin

Den Haag - In der EU kommt eine weitere Covid-19-Schutzimpfung auf den Markt. Die Arzneimittelbehörde EMA gab am Montag grünes Licht für das Vakzin des US-Biotechunternehmens Novavax. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl eine bedingte Zulassung ab 18 Jahren. Die finale Entscheidung muss noch die EU-Kommission fällen, sie gilt aber als Formsache. Es wäre damit der fünfte in der EU zugelassene Covid-19-Impfstoff sowie der erste auf Protein-Basis. Die Auslieferung soll im Jänner starten.

Mehr als 370 Tote nach Taifun "Rai" auf den Philippinen

Manila - Die Zahl der Toten nach dem heftigen Taifun "Rai" auf den Philippinen steigt weiter. Nach neuen Erkenntnissen seien mindestens 375 Menschen ums Leben gekommen, 56 weitere würden noch vermisst, teilte die Polizei am Montag mit. Laut Katastrophenschutz des südostasiatischen Inselstaats mussten zudem mehr als 480.000 Menschen in Evakuierungszentren untergebracht werden. "Rai" war den Behörden zufolge der bisher stärkste Taifun in diesem Jahr auf den Philippinen.

Wiener Bierwirt wegen Mordes vor Gericht

Wien - Unter regem Medien- und Publikumsinteresse ist am Montag der Prozess gegen jenen Wiener Bierwirt gestartet, der im vergangenen Frühjahr in Wien-Brigittenau mit gezielten Schüssen seine Ex-Freundin vorsätzlich getötet haben soll. Die Krankenschwester hatte wenige Tage vor der Tat ihre 15-jährige Beziehung zu dem 43-Jährigen endgültig beendet. Darauf tauchte der mit einer Pistole bewaffnete Mann am 29. April in ihrer Wohnung auf und soll die Frau erschossen haben.

Wien erhielt von EU Grünes Licht für Erneuerbaren-Ausbau

Wien/Brüssel - Die EU-Kommission hat Österreich Grünes Licht für die Förderung des Ausbaus von Strom aus erneuerbaren Quellen mit Hilfe des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) gegeben. Konkret haben die Wettbewerbshüter eine Beihilferegelung dafür genehmigt. Damit soll Österreich "ohne übermäßige Verfälschung des Wettbewerbs im Binnenmarkt" den Anteil erneuerbarer Energie in der Stromversorgung bis 2030 übers Jahr gerechnet auf 100 Prozent steigern können, erklärte die EU-Kommission.

Lastwagen rammte in Deutschland US-Militärkonvoi

München - Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 3 in der bayerischen Oberpfalz einen US-Militärkonvoi gerammt und mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, dürfte in den Flammen ein Mensch ums Leben gekommen sein. Acht Angehörige der US-Armee seien vermutlich mit Rauchgasvergiftungen zu einer Kontrolle ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei ging von einem Unfall und nicht von einem Anschlag aus.

