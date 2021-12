Konjunktureinbruch im vierten Lockdown etwas geringer

Wien - Der vierte österreichweite Lockdown hat die Wirtschaftstätigkeit in den drei betroffenen Wochen deutlich gesenkt. Nach einem markanten Rückgang zu Beginn blieb die wirtschaftliche Aktivität in der zweiten Lockdown-Woche unverändert und sank in der dritten nochmals leicht. Insgesamt beträgt der gesamte BIP-Effekt des Lockdowns minus 5,25 Prozentpunkte und fällt damit etwas geringer aus als im zweiten Lockdown ab Mitte November 2020, so das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo).

Deutschland berät über weitere Corona-Kontaktbeschränkungen

Berlin - Im Kampf gegen die befürchtete neue massive Corona-Welle beraten Bund und Länder in Deutschland am Dienstag (16.00 Uhr) über schärfere Beschränkungen zum Jahreswechsel. Im Fokus der Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz soll die Reduzierung privater Kontakte auch für Geimpfte und Genesene nach Weihnachten und zu Silvester stehen. Im Gespräch sind auch Schließungen von Clubs und Diskotheken.

London sagt Silvesterparty auf Trafalgar Square ab

London - Angesichts der rasanten Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hat London seine berühmte Silvesterfeier abgesagt. "Das wird für viele Londoner sehr enttäuschend sein, aber wir müssen die richtigen Schritte unternehmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen", sagte der Bürgermeister der britischen Hauptstadt, Sadiq Khan, am Montag. "Das bedeutet, dass wir in der Silvesternacht keine Feier für 6.500 Menschen auf dem Trafalgar Square veranstalten werden."

Omikron in USA nun vorherrschende Variante

Washington - Omikron hat sich in den USA binnen kurzer Zeit zur vorherrschenden Corona-Variante entwickelt. Schätzungen zufolge entfielen rund 73 Prozent der neuen Corona-Fälle in der vergangenen Woche auf Omikron, wie am Montag aus Daten auf der Webseite der US-Gesundheitsbehörde CDC hervorging. Auch mit Blick auf diesen sprunghaften Anstieg wollte sich US-Präsident Joe Biden am Dienstag mit einer Rede an die Menschen im Land wenden und neue Maßnahmen verkünden.

Billa Fußballerin des Jahres - "Rundet Jahr perfekt ab"

Wien - Nicole Billa ist Österreichs Fußballerin des Jahres 2021. Die Stürmerin von 1899 Hoffenheim setzte sich bei der vierten Auflage der von der APA - Austria Presse Agentur unter den Sportlich Verantwortlichen der zehn Frauen-Bundesliga-Teams durchgeführten Wahl durch und triumphierte als erste Spielerin zum zweiten Mal. Mit 25 Punkten sorgte die auch 2019 ausgezeichnete 25-jährige Tirolerin für eine neue Rekordmarke, auch ihr Vorsprung war so groß wie nie zuvor.

Österreich Spitzenreiter bei Preisanstieg für Gebrauchtautos

Wien - Die Gebrauchtwagenpreise in Österreich liegen heuer im Schnitt bei 22.949 Euro, ein Plus von 13 Prozent oder 2.637 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Damit stiegen die Preise für Altautos stärker als in Deutschland (zehn Prozent), Italien (sieben Prozent) oder Frankreich (zwei Prozent), rechnete heute die Verkaufsplattform Autoscout24 vor. Europaweit habe der Anstieg bei acht Prozent gelegen - bei einem Rückgang des Angebotes um elf Prozent.

Die erste SMS der Welt wird als Code versteigert

Neuilly-sur-Seine - Es sind 14 Buchstaben am Anfang des Handyzeitalters: "Merry Christmas" (Fröhliche Weihnachten) war am 3. Dezember 1992 auf einem Mobiltelefon eines Vodafone-Mitarbeiters zu lesen. Er hatte die erste SMS der Welt bekommen - das war der Startschuss für eine andere Art der Kommunikation. Was damals Innovation war, ist heute ein Stück Technik-Geschichte. Und die kommt am Dienstag unter den Hammer.

ÖNB ermöglicht Online-Schmökern in der Wenzelsbibel

Wien - Die Österreichische Nationalbibliothek hat ein Prachtstück ihrer Sammlung digitalisiert. Damit können Interessierte - rechtzeitig zu Weihnachten - ab sofort online in der sogenannten Wenzelsbibel aus dem Ende des 14. Jahrhunderts schmökern. 1.214 Pergamentblätter, gesammelt in sechs Bänden und mit Hunderten zum Teil mit Gold ausgelegten Miniaturen, sind damit nun einer breiten Öffentlichkeit zugänglich, informierte die ÖNB.

