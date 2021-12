Omikron-Gipfel mit vielen Fragezeichen

Wien - Regierung und Länder kommen am Mittwoch zu ihrem nächsten Corona-Gipfel zusammen. Die Ausgangslage ist schwierig. Zwar wirkt der Lockdown mit sinkenden Zahlen in praktisch allen Kategorien weiter nach, jedoch steht die höchst ansteckende Omikron-Variante unmittelbar vor der Türe. Die Politik muss daher entscheiden, wie sie auf die erwartete massive Infektionswelle zu reagieren gedenkt.

Drastische Omikron-Einschränkungen in Deutschland fixiert

Berlin - Um die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zu bremsen, haben Bund und Länder umfassende Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens in Deutschland beschlossen. Sie sollen aber erst nach Weihnachten gelten. Spätestens ab 28. Dezember soll generell eine Obergrenze von zehn Personen für Privattreffen gelten. Kanzler Olaf Scholz verständigte sich mit den Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag zudem auf die Schließung von Clubs und Diskotheken.

Biden nimmt bei erneutem Impf-Appell Trump zum Vorbild

Washington - US-Präsident Joe Biden hat angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus erneut eindringlich zum Impfen aufgerufen - und dabei seinen umstrittenen Vorgänger Donald Trump zum Vorbild genommen. In einer Ansprache im Weißen Haus verwies Biden am Dienstag auf eine Aussage Trumps, wonach dieser eine Booster-Impfung erhalten hat. "Das ist vielleicht eine der wenigen Dinge, bei denen er und ich uns einig sind", sagte Biden dazu.

Corona-Variante Omikron laut Mückstein nicht aufzuhalten

Wien - "Wir können Omikron nicht aufhalten, nur Zeit gewinnen", betonte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz in Wien nach einem Arbeitsgespräch mit Hans Henri P. Kluge, amtierender WHO-Regionaldirektor für Europa. Um die Pandemie zu stoppen "ist die vorübergehende Aussetzung von Patenten für Impfstoffe und Arzneimittel ein Weg, den ich persönlich befürworten würde", sagte der Ressortchef.

Putin droht der NATO im Ukraine-Konflikt

Moskau - Im Konflikt um die Ukraine verschärft sich der Ton zwischen Russland und NATO. Präsident Wladimir Putin hat den USA ein "aggressives" Vorgehen vorgeworfen und drohte mit Konsequenzen. "Im Fall einer Fortsetzung der ziemlich aggressiven Linie unserer westlichen Kollegen werden wir mit adäquaten militärisch-technischen Maßnahmen antworten, werden wir auf die unfreundlichen Schritte hart reagieren", sagte er am Dienstag bei einer Sitzung des Verteidigungsministeriums in Moskau.

Österreich erwägt Einreisestopp für Großbritannien

Wien/Innsbruck - Österreich erwägt offenbar eine Verschärfung der Einreisebestimmungen für Großbritannien, die Niederlande, Dänemark und Norwegen. "Das ist eine Möglichkeit, die wir besprechen", sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Dienstagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Corona-Krisenkoordination GECKO solle morgen eine Einschätzung dazu abgeben. Scharfe Kritik an den medial kolportierten Plänen war zuvor auch vom Koalitionspartner ÖVP gekommen.

Weihnachtslotterie in Spanien mit 2,4 Milliarden Euro

Madrid - Bei der traditionsreichen Weihnachtslotterie in Spanien werden dieses Jahr wieder mehr als 2,4 Milliarden Euro verlost. Millionen Spanier werden am Mittwochvormittag vor den Fernsehern sitzen, um die Ziehung im Teatro Real in Madrid live zu verfolgen. Der Hauptgewinn, genannt "El Gordo" (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 172 Mal ausgezahlt, da jede einzelne der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wird.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red