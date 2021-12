Omikron-Gipfel mit vielen Fragezeichen

Wien - Die Bundesregierung berät am Mittwoch wieder mit den Ländern über die aktuelle Corona-Lage. Angesichts der neuen Virus-Variante Omikron sind in Aussicht gestellte Lockerungen schon wieder fraglich. So könnte dem Vernehmen nach etwa das Aufheben der Silvester-Sperrstunde wackeln. Auch stehen neue Einreise-Verschärfungen zur Diskussion. Bei den um 11 Uhr startenden Gesprächen ist erstmals das neue Expertengremium "Gecko" mit am Tisch.

2.781 Neuinfektionen und 29 Todesfälle in 24 Stunden

Wien - Am heutigen Mittwoch finden im Bundeskanzleramt wieder Beratungen mit den Ländern zur Corona-Situation und Omikron statt. Die Variante ist mittlerweile auch in Österreich angekommen, noch sinken aber durch den vorhergegangenen Lockdown die Fallzahlen weiter. Die Ministerien meldeten 2.781 Neuinfektionen und 29 weitere Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden. Weiter rückläufig ist auch die Zahl der Spitalspatienten.

Bereits 365 Omikron-Fälle in Österreich bestätigt

Wien - In Österreich sind laut aktuellen Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bereits 365 Coronavirus-Fälle mit der Omikron-Variante bestätigt worden. Wurden in der Kalenderwoche 49 von 6. bis 12. Dezember noch 49 Fälle nachgewiesen, waren es in der vergangenen Woche, also von 12. bis 19. Dezember, bereits 278 Nachweise. Das entspricht einer Zunahme um 467 Prozent.

OeNB erwartet heuer und 2022 ein starkes Wirtschaftswachstum

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat ihre Prognose für das heimische Wirtschaftswachstum deutlich angehoben. Heuer soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut OeNB-Schätzung um real 4,9 Prozent wachsen, im Juni rechnete die Nationalbank nur mit 3,9 Prozent. Zum Vergleich: Zuletzt hatten das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS) ein BIP-Plus für heuer von 4,1 bzw. 4,3 Prozent und die OECD von 3,7 Prozent prognostiziert.

Lockdown-Wirtschaftshilfen in Millionenhöhe fließen bereits

Wien - Österreichische Unternehmen können seit 10. Dezember den Ausfallsbonus für November beantragen, um so bereits vor Weihnachten Geld zu bekommen. Von dieser Möglichkeit haben bereits 4.500 Betriebe Gebrauch gemacht. In Summe würden in den kommenden Tagen knapp 10 Mio. Euro ausgezahlt, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch. Der größte Teil der Anträge für den Ausfallsbonus kommt aus der Gastronomie. Die weiteren Branchen sind der Handel sowie Dienstleistungen.

Bis zu 100 Vermisste bei Erdrutsch in Jade-Mine in Myanmar

Yangon (Rangun) - Nach einem Erdrutsch in einem Jade-Bergwerk im Norden Myanmars werden nach Angaben von Einsatzkräften und Augenzeugen vermutlich bis zu 100 Menschen vermisst. Nach Angaben des Nachrichtenportals "Mizzima" wurden bis zum Mittwochnachmittag (Ortszeit) vier Leichen geborgen. Die Minenarbeiter hatten Steine in der jadereichen Gegend von Hpakant im Bundesstaat Kachin gesammelt, als sie am Vormittag von einer Schlammlawine begraben wurden.

Weihnachtslotterie in Spanien mit 2,4 Milliarden Euro

Madrid - Im altehrwürdigen Opernhaus Teatro Real in Madrid hat am Mittwochvormittag die Ziehung der Glückszahlen der spanischen Weihnachtslotterie begonnen. Insgesamt 2,4 Milliarden Euro warten auf ihre Gewinner. Die Zeremonie dauert mehrere Stunden, da auch viele kleinere Preise ausgelost werden. Der Hauptgewinn, genannt "El Gordo" (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 172 Mal ausgezahlt, da jede einzelne der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wird.

Mordprozess gegen Wiener Bierwirt vor Urteil

Wien - Am Wiener Straflandesgericht ist am Mittwoch der Prozess gegen den wegen Mordes verdächtigen Bierwirt fortgesetzt worden. Nach weiteren Zeugeneinvernahmen und dem Gutachten des Gerichtsmediziners wird noch heute ein Urteil gefällt. Der 43-Jährige soll im vergangenen Frühjahr in Wien-Brigittenau mit gezielten Schüssen seine Ex-Freundin vorsätzlich getötet haben soll. Die Krankenschwester (35) hatte wenige Tage vor der Tat die 15-jährige Beziehung endgültig beendet.

