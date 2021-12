Regierung schärft nach - Omikron verhindert Silvester-Partys

Wien/Innsbruck - Angesichts der bevorstehenden Omikron-Welle schärft Österreich bei den Corona-Regeln neuerlich nach. Ab 27. Dezember wird die Gastronomie-Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt, das gilt auch zu Silvester - und betrifft auch die Hotellerie. Die maximale Teilnehmerzahl bei Events wird auf 2.000 beschränkt (und das nur unter Auflagen). Aus Variantenstaaten wie Großbritannien kann man nur mit 3. Stich ohne Quarantäne einreisen. Ob das ausreicht, wird kommende Woche neu bewertet.

Österreich droht kurz nach Jahreswechsel fünfte Corona-Welle

Wien - Die hochinfektiöse Omikron-Variante des Coronavirus könnte bereits in der ersten Jänner-Woche Österreich erfassen und als dann fünfte Corona-Welle mit 15.000 Neuinfektionen pro Tag durchs Land schwappen. Diese Aussichten hat das Covid-Prognosekonsortium als ein mögliches, aufgrund der Datenlage realistisches Szenario veröffentlicht. Die Überlastung des Gesundheitssystems sehen die Experten als "realistische Gefahr", das Test- und Meldesystem könnte an seine Grenzen kommen.

Wiener Bierwirt bekam lebenslange Haft und Einweisung

Wien - Wegen Mordes, schwerer Nötigung und Verstoß gegen das Waffengesetz ist am Mittwochnachmittag am Wiener Straflandesgericht der Bierwirt, der im vergangenen Frühjahr in Wien-Brigittenau nach dem Beziehungs-Aus mit gezielten Schüssen seine Ex-Freundin vorsätzlich getötet hat, zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der Wahrspruch der Geschworenen ist bereits rechtskräftig.

Nordmazedoniens Regierungschef Zaev reicht Rücktritt ein

Skopje - Der nordmazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev hat am Mittwoch seinen Rücktritt eingereicht. Den Schritt begründete er in einem Schreiben an die Volksvertretung mit den schweren Verlusten der sozialdemokratischen Regierungspartei SDSM bei den Kommunalwahlen im Oktober. Zaev hatte schon unmittelbar danach den Rücktritt von der Regierungsspitze und vom Parteivorsitz angekündigt.

EU-Kommission geht im Justizstreit gegen Polen vor

Brüssel/Warschau - Im Streit um den polnischen Rechtsstaat hat die EU-Kommission ein heikles Verfahren gegen Warschau eingeleitet. Diesmal geht es um zwei hoch umstrittene Urteile des polnischen Verfassungsgerichts, die den Vorrang von EU-Recht vor nationalem Recht in Frage stellen. Am Ende des Vertragsverletzungsverfahrens könnten eine weitere Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und empfindliche Geldstrafen stehen.

Wiener Börse beendet ruhigen Handelstag mit Gewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,94 Prozent auf 3.860,04 Punkte. Auch andere Börsen verzeichneten Gewinne von um die ein Prozent. Der Handelstag verlief weitgehend ruhig. Kursbewegende Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten lagen nicht vor, zudem dürften viele Marktteilnehmer für heuer bereits ihre Bücher geschlossen haben. Aufmerksam verfolgt werden an den Börsen aber weiter alle Entwicklungen rund um die Omikron-Variante.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red