Millionen Impfdosen drohen in Österreich zu verfallen

Wien - In Österreich droht ein Impfdosenverfall in großem Ausmaß. Dies geht aus Berechnungen der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hervor, die der APA exklusiv vorliegen. Selbst wenn im ersten Quartal alle Impfpflichtigen ihren Erst-, Zweit- oder Drittstich erhalten und es viele Kinderimpfungen gebe, werden nach aktuellen Prognosen mit Ende März 10,2 Millionen Dosen auf Lager liegen, erläuterte MSF-Experte Marcus Bachmann. Aktuell sind sieben Millionen Dosen ungenutzt.

Kogler: "Nicht das Jahr für Silvesterpartys - leider"

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verweist im Zusammenhang mit den nun doch strengeren Regeln zu Silvester auf eine klare Empfehlung der Experten: "Das ist leider nicht das Jahr für Silvesterpartys - leider", meinte Kogler gegenüber der APA. Für Weihnachten habe man sich hingegen einen gewissen Spielraum erarbeitet, deshalb seien Feiern im kleinen Rahmen möglich, und das sei auch "gut so". Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) verteidigte die Maßnahmen.

Corona-Ausbruch in China: Lockdown für 13-Mio.-Stadt Xi'an

Peking - Nach einigen Dutzend Corona-Infektionen im chinesischen Xi'an sind massive Ausgangssperren für die 13 Millionen Bewohner der Metropole verhängt worden. Seit Mitternacht dürfen sie ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, Ausnahmen sind kaum erlaubt. Jede Familie kann ein Mitglied bestimmen, das alle zwei Tage einkaufen gehen darf, wie die Stadtregierung in ihrem Erlass mitteilte. Die Behörden meldeten am Donnerstag 63 lokale Infektionen.

Keine Stadtstraßen-Klagsdrohung gegen Minderjährige

Wien - Die Stadt Wien hat ihre Klagsandrohung gegen minderjährige Unterstützer des Demonstrations-Camps gegen die Stadtstraße in der Donaustadt zurückgezogen. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" (online) bestätigte das Büro von Planungsstadträtin Uli Sima (SPÖ) auf APA-Anfrage. Gegen die volljährigen Empfänger des anwältlichen Schreibens bleiben die Forderungen aber aufrecht.

Auftakt der Wintersaison weit unter Vorkrisenniveau

Wien - Die heimischen Hoteliers melden für den November, den ersten Monat der Wintersaison, 3,29 Mio. Nächtigungen. Damit starteten sie deutlich unter dem Vorkrisenniveau. "Im Vergleich zum Vorjahr, in dem bereits ab 3. November ein Lockdown galt, verzeichneten die heimischen Beherbergungsbetriebe im November 2021 zwar drei Mal so viele Nächtigungen, das sind allerdings um 38 Prozent weniger als im November 2019 vor der Corona-Krise", so Statistik Austria-Chef Tobias Thomas.

Putin gibt Pressekonferenz zum Jahresabschluss

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin wird sich an diesem Donnerstag auf seiner traditionellen Jahrespressekonferenz auch zum Kurs der russischen Außenpolitik äußern. Wie immer kurz vor dem Jahreswechsel nimmt der Kremlchef in Moskau (10.00 Uhr MEZ) mehrere Stunden lang zu den verschiedensten Themen Stellung. Anders als vor einem Jahr werden dieses Mal dem Kreml zufolge Hunderte Journalisten in einem Veranstaltungszentrum im Stadtzentrum anwesend sein.

53-Jährige verliert bei Skiunfall in Tirol drei Finger

Ischgl - Eine 53-jährige Österreicherin hat am Mittwoch bei einem Skiunfall in Ischgl in Tirol (Bezirk Landeck) drei Finger verloren. Laut Polizei prallte die Frau mit einer 29-jährigen Deutschen zusammen. Ihr wurden dabei vermutlich durch eine Skikante Zeige-, Mittel- und Ringfinger der rechten Hand amputiert. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

