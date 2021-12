Österreich für Deutschland kein Corona-Hochrisikogebiet mehr

Berlin/Wien - Österreich steht ab kommenden Samstag nicht mehr auf der deutschen Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Das gab das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bekannt. Seit 14. November hatte ganz Österreich als Hochrisikogebiet gegolten, mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg (Vorarlberg) und Jungholz sowie dem Rißtal (beide Tirol), die nur von Deutschland aus zugänglich sind. Die Winterreiseziele Spanien, Portugal und die USA wurden als Hochrisikogebiete eingestuft.

Kogler: "Nicht das Jahr für Silvesterpartys - leider"

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verweist im Zusammenhang mit den nun doch strengeren Regeln zu Silvester auf eine klare Empfehlung der Experten: "Das ist leider nicht das Jahr für Silvesterpartys - leider", meinte Kogler gegenüber der APA. Für Weihnachten habe man sich hingegen einen gewissen Spielraum erarbeitet, deshalb seien Feiern im kleinen Rahmen möglich. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner rief zur Vorsicht auf und appellierte, vor Treffen einen Test zu machen.

Burg und Volksoper reduzieren Sitzplätze wegen Coronavorgabe

Wien - Die am Mittwoch verkündeten neuerlichen Einschränkungen der Zuschauerzahlen im Zuge der Coronapandemie zwingen die Kulturbetriebe zur hektischen Umplanung. Die drei großen Häuser der Bundestheater-Holding habe nun bereits einen Fahrplan für die Woche nach Weihnachten festgezurrt. Demnach reduzieren Volksoper und Burgtheater ihre Sitzplatzkapazität auf 1.000 Menschen, um unter 2G-plus-Bedingungen spielen zu können. Beim Neujahrskonzert muss man indes zuwarten.

Corona-Ampel hat nun drei Farben

Wien - Die Omikron-Variante könnte bereits in der kommenden Woche das Kommando übernehmen und rund um den Jahreswechsel wieder zu steigenden Fallzahlen führen. Davon ging die Corona-Kommission laut Aussendung in ihrer heutigen Sitzung aus. Vorerst ist die Lage entspannt wie lange nicht. Das Burgenland wurde auf der Ampel auf "gelb" geschalten, was nur noch mittleres Risiko bedeutet. Neben Wien sind Niederösterreich, die Steiermark, Salzburg und der Gesamtstaat orange.

Gecko-Sitzung und Test-Gipfel nach Weihnachten

Wien - Die von Chief Medical Officer Katharina Reich angekündigte nächste Sitzung der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (Gecko) wird am Montagnachmittag stattfinden. Geplant ist eine neuerliche Bewertung der Corona-Lage, vor allem in Hinblick auf die neue Omikron-Virusvariante. Entscheidungen seitens der Regierung hinsichtlich allfälliger weiterer Maßnahmen dürfte am Montag eher nicht zu erwarten sein. Ebenfalls zu Wochenbeginn findet der angekündigte "Test-Gipfel" statt.

Kleinkind im Mühlviertel vor dem Haus erfroren

Linz - Ein zwei Jahre altes Kind ist in der Nacht auf Donnerstag in einer kleinen Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung alleine aus dem Haus marschiert und offenbar erfroren. Die Kind dürfte nach APA-Informationen auf der Suche nach den Eltern gewesen sein, die in der Zwischenzeit bei Nachbarn waren.

