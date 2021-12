Österreich für Deutschland kein Corona-Hochrisikogebiet mehr

Berlin/Wien - Österreich steht ab kommenden Samstag nicht mehr auf der deutschen Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Das gab das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bekannt. Seit 14. November hatte ganz Österreich als Hochrisikogebiet gegolten, mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg (Vorarlberg) und Jungholz sowie dem Rißtal (beide Tirol), die nur von Deutschland aus zugänglich sind. Die Winterreiseziele Spanien, Portugal und die USA wurden als Hochrisikogebiete eingestuft.

Corona-Ampel hat nun drei Farben

Wien - Die Omikron-Variante könnte bereits in der kommenden Woche das Kommando übernehmen und rund um den Jahreswechsel wieder zu steigenden Fallzahlen führen. Davon ging die Corona-Kommission laut Aussendung in ihrer heutigen Sitzung aus. Vorerst ist die Lage entspannt wie lange nicht. Das Burgenland wurde auf der Ampel auf "gelb" geschalten, was nur noch mittleres Risiko bedeutet. Neben Wien sind Niederösterreich, die Steiermark, Salzburg und der Gesamtstaat orange.

Touristiker sind über verschärfte Maßnahmen empört

Wien - Die verschärften Regeln für Tourismus, Wirte und Hoteliers haben heute bei Branchenvertretern zu einem Sturm der Entrüstung geführt. Zielscheibe war dabei Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), wie wohl die Entscheidungen von der ganzen Bundesregierung getragen wurden. Gastro-Obmann Mario Pulker richtete dem Arzt Mückstein aus, er solle sich überlegen, "ob er nicht zu seinem angestammten Amt zurückkehrt".

Strom- und Gasbranche verzichtet auf Abschaltungen

Wien - Haushalte, die bei ihren Strom-, Gas- oder Heizungsrechnungen im Verzug sind, müssen heuer nicht mehr um eine Abschaltung ihrer Energieversorgung bangen. Die Strom- und Gasbranche habe sich dazu entschlossen, ab den Weihnachtsfeiertagen bis Ende Jänner auf Abschaltungen zu verzichten, sagten der Präsident der E-Wirtschaft (Oesterreichs Energie) und Verbund-Chef Michael Strugl sowie Peter Weinelt, Obmann des Fachverbandes Gas Wärme, am Donnerstag im Gespräch mit der APA.

US-Autorin Joan Didion ist tot

New York - Die US-amerikanische Autorin Joan Didion ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 87 Jahren in New York an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung, wie ihr Verlag Knopf Doubleday bestätigte. Didion hatte sich in den 1960er und 1970er-Jahren als Journalistin und mit Romanen über das Leben und die Hippie-Kultur in Kalifornien einen Namen gemacht.

Nehammer will Israel-Besuch im neuen Jahr nachholen

Wien - Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will seinen für Dezember geplanten Israel-Besuch im neuen Jahr nachholen. Die Reise werde sobald wie möglich stattfinden, wenn es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulasse, hieß es dazu Donnerstagabend aus dem Bundeskanzleramt in Wien nach einem Telefonat Nehammers mit dem israelischen Premierminister Naftali Bennett. Zudem tauschte sich der Kanzler mit seinem Amtskollegen über die Omikron-Variante des Coronavirus aus.

Papst feiert Christmette während Corona-Pandemie

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird am Freitag die traditionelle Christmette im Petersdom feiern. Die Gläubigen in der Basilika müssen sich wegen der Corona-Pandemie an die derzeit geltenden Regeln wie den Mindestabstand und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung halten. Im Petersdom dürften daher deutlich weniger Gläubige als in Nicht-Corona-Zeiten Weihnachten feiern. Der Gottesdienstbeginn ist für den Abend (19.30 Uhr) geplant, wie der Heilige Stuhl mitteilte.

