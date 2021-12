Kogler: Reform für gläserne Parteikassen im ersten Halbjahr

Wien - Damit die Glaubwürdigkeit in die Politik wieder steigt, will Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nun für transparentere Parteifinanzen aufs Tempo drücken: Die Regelung für gläserne Parteikassen sei "so gut wie fertig", in der ersten Jahreshälfte werde es "echte Ergebnisse" geben, kündigte Kogler im APA-Interview an. Die jüngst bekannt gewordenen Chats des Türkisen Thomas Schmid offenbaren für Kogler erneut "schauerliche und völlig inakzeptable Sittenbilder".

Papst feiert Christmette während Corona-Pandemie

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird am Freitag die traditionelle Christmette im Petersdom feiern. Die Gläubigen in der Basilika müssen sich wegen der Corona-Pandemie an die derzeit geltenden Regeln wie den Mindestabstand und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung halten. Im Petersdom dürften daher deutlich weniger Gläubige als in Nicht-Corona-Zeiten Weihnachten feiern. Der Gottesdienstbeginn ist für den Abend (19.30 Uhr) geplant, wie der Heilige Stuhl mitteilte.

Südafrika lockert Corona-Maßnahmen

Johannesburg - Südafrika lockert seine Corona-Maßnahmen trotz einer anhaltenden vierten Infektionswelle. Mit sofortiger Wirkung hob das Gesundheitsministerium die Kontakt-Nachverfolgung bei Personen auf, die infizierten Personen nahegekommen sind. Die dabei bisher obligatorische Selbstisolierung sei aufgehoben worden, sagte der zuständige Abteilungsleiter Ramphelane Morewane am Freitag dem TV-Sender eNCA. Sie gelte nur bei Masseninfektionen in großen Menschenansammlungen weiter, hieß es.

Mindestens 35 Tote bei Fähr-Brand in Bangladesch

Dhaka - Mindestens 35 Menschen sind bei einem Feuer auf einer Personenfähre in Bangladesch gestorben. Rund 70 weitere seien mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher nach dem Vorfall Freitagfrüh. Das Feuer auf dem Doppeldecker-Boot mit rund 800 Menschen an Bord sei plötzlich mitten auf einem Fluss rund 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Dhaka ausgebrochen. Der Brand sei vermutlich im Maschinenraum entstanden, hieß es.

Südkoreas Ex-Präsidentin Park darf Haft vorzeitig verlassen

Seoul - Fast eineinhalb Jahre nach der Verurteilung der früheren südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye zu 20 Jahren Haft wegen Korruption kommt die konservative Politikerin vorzeitig aus der Haft frei. Die 69-jährige Park befand sich auf einer Liste von 3.094 verurteilten Straftätern, für die das Justizministerium am Freitag eine Amnestie angekündigt hat. Park war während ihrer Amtszeit in einen großen Korruptionsskandal verwickelt.

Corona-Impfpflicht in Ecuador für Einwohner ab fünf Jahren

Quito - Um die Corona-Pandemie zu überwinden hat Ecuador eine allgemeine Impfpflicht beschlossen - und das weltweit bisher einzigartig für alle Einwohner ab fünf Jahren. Die neue Maßnahme wurde am Donnerstag vom Gesundheitsministerium verkündet, das zugleich die Verfassungskonformität der Impfpflicht betonte. Ausnahmen solle es nur für Menschen geben, bei denen nachweislich gesundheitliche Gründe gegen eine Impfung sprechen.

Stelzer kann sich Unterstützung Van der Bellens vorstellen

Linz/Wien - Nach Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und dem Tiroler LH Günther Platter hat ein weiterer hochrangiger ÖVP-Vertreter Bereitschaft signalisiert, eine neuerliche Kandidatur von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu unterstützen: Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer sagte gegenüber den "Oö. Nachrichten" (Freitag-Ausgabe), er halte das für eine "ernst zu nehmende Option".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red