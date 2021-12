Papst feiert Christmette während Corona-Pandemie

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird am Freitag die traditionelle Christmette im Petersdom feiern. Die Gläubigen in der Basilika müssen sich wegen der Corona-Pandemie an die derzeit geltenden Regeln wie den Mindestabstand und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung halten. Im Petersdom dürften daher deutlich weniger Gläubige als in Nicht-Corona-Zeiten Weihnachten feiern. Der Gottesdienstbeginn ist für den Abend (19.30 Uhr) geplant, wie der Heilige Stuhl mitteilte.

Van der Bellen und Schönborn betonen das Gemeinsame

Wien - Angesichts der vor allem durch die Corona-Krise sichtbar gewordenen Spaltung in der Gesellschaft haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn zu Weihnachten "das Gemeinsame" betont. In der ORF-Sendung "Licht ins Dunkel" appellierten beide, das Miteinander in den Mittelpunkt zu stellen. Auch die Parteichefs der Parlamentsparteien haben in der Sendung zu einem Miteinander aufgerufen.

2.374 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Wien - Nach einem Rückgang am Vortag ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden wieder angestiegen. Dabei deuteten Zahlen aus den Bundesländern an, dass die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 immer mehr um sich greift. 2.374 Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium registriert, um 200 mehr als am Vortag und auch deutlich mehr als im Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.217).

Weltweit mehr als 277 Mio. Menschen Corona-infiziert

London - Weltweit haben sich mehr als 277,09 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das hat eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten ergeben. Mehr als 5,67 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, seit dieses im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde.

Russland bestellt ukrainischen Diplomaten ein - Vorfall an Konsulat

Moskau/Kiew - Nach einem Vorfall vor dem russischen Generalkonsulat in der ukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) hat das Moskauer Außenministerium am Freitag einen diplomatischen Vertreter der Ukraine einbestellt. Das teilte das russische Außenministerium mit. Nach Angaben ukrainischer Behörden hatten Unbekannte in den frühen Morgenstunden eine Flasche mit einer brennbaren Flüssigkeit an den Zaun des Generalkonsulats in der westukrainischen Stadt geworfen. Es sei niemand verletzt worden.

Westliche Länder fordern von Libyen rasche Festlegung auf Wahltermin

Berlin/Brüssel - Am Tag der mittlerweile verschobenen Präsidentschaftswahl in Libyen haben westliche Länder das Bürgerkriegsland dazu aufgerufen, rasch einen neuen Wahltermin festzulegen. Die libyschen Behörden sollten zudem schnellstmöglich eine finale Liste der Kandidaten herausgeben, hieß es in dem am Freitag veröffentlichten Schreiben von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA.

Hohe Geldstrafen gegen US-Internetriesen in Russland

Moskau/Mountain View /Menlo Park - Ein russisches Gericht hat den US-Internetriesen Google und den Facebook-Konzern Meta zu ungewöhnlich hohen Geldstrafen verurteilt. Die Unternehmen hätten sich wiederholt geweigert, "verbotene Inhalte" zu löschen, teilte das Gericht am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge mit. Demnach muss Google 7,2 Milliarden Rubel (86,58 Mio. Euro) und Meta, dem etwa auch die Plattform Instagram gehört, rund zwei Milliarden Rubel zahlen.

