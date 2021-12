Mehr als 13,5 Millionen Euro Spenden für "Licht ins Dunkel"

Wien - Mehr als 13,5 Millionen Euro konnten bei der 49. Aktion von "Licht ins Dunkel" und der 44. Fernsehsendung am Heiligen Abend im ORF insgesamt bis inkl. 24. Dezember 2021 gesammelt werden. Tatkräftige Unterstützung brachten zahlreiche Prominente und Gardesoldatinnen und Gardesoldaten des Österreichischen Bundesheeres, die den ganzen Tag im Callcenter im A1-Headquarter an den Spendentelefonen mithalfen. Der Betrag kommt Menschen mit Behinderung und Familien und Kindern in Not in Österreich zugute.

Christmette in Vatikan: Papst plädiert für "Würde der Arbeit"

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat mit einem Festgottesdienst im Petersdom offiziell die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan eingeleitet. Die Messe wurde am Freitagabend zum Schutz vor Ansteckungen mit einer begrenzten Anzahl Teilnehmer, circa 200 Personen, abgehalten, darunter 26 Kardinäle und 18 Bischöfe. Der 85-jährige Pontifex leitete die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan in diesem Jahr bereits zum neunten Mal.

Weltweit mehr als 4.500 Flüge am Heiligen Abend ausgefallen

New York - Weltweit sind an Heiligen Abend mehr als 4.500 Flüge ausgefallen. Allein rund ein Viertel der stornierten Flüge betraf die USA, wie Daten der Website Flightaware.com vom Freitagabend zeigten. Von der Nachrichtenagentur AFP kontaktierte Fluggesellschaften begründeten die Ausfälle vor allem mit Krankmeldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bis Freitagabend zeigte Flightaware.com weltweit 2.400 entfallene Flüge an.

"James Webb"-Teleskop soll in den Weltraum starten

Washington - Nach jahrzehntelanger Planung, Kostenexplosionen und mehrerer Startverschiebungen soll das bisher größte und leistungsfähigste Teleskop der Raumfahrtgeschichte am Samstag (13.20 Uhr deutscher Zeit) ins Weltall aufbrechen. Das "James Webb Space Telescope" (JWST) - eine rund zehn Milliarden Dollar teure Kooperation der Weltraumagenturen der USA, Kanadas und Europas - soll an Bord einer "Ariane"-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana starten.

Surfer vor Kaliforniens Küste von Weißem Hai getötet

Los Angeles - Ein Surfer ist vor der kalifornischen Küste bei einer Hai-Attacke ums Leben gekommen. Der bisher unbekannte Mann sei am Freitag von einer Surferin leblos im Wasser vor der Küste des San Luis Obispo County entdeckt worden, teilte die Küstenwache nach Medienberichten mit. Nach ersten Untersuchungen war der Mann offenkundig kurz zuvor von einem Weißen Hai attackiert worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red