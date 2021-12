Gewessler: Schon über 130.000 Klimatickets verkauft

Wien - Das Klimaticket verkauft sich besser als das Klimaschutzministerium erwartet hat. In nur zweieinhalb Monaten wurden über 130.000 Tickets verkauft, gerechnet hatte man mit 100.000 Ticket-Verkäufen im ganzen ersten Jahr, sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) im APA-Interview. Kritik übte Gewessler an den Klagsdrohungen der Stadt Wien gegen Klimaaktivisten, die den Bau der Stadtstraße blockieren, und sie zeigt sich überzeugt, dass die Koalition halten wird.

Mehrere Tote nach Explosion in Demokratischer Republik Kongo

Goma - Ein Selbstmordattentäter hat im Osten der Demokratischen Republik Kongo am Samstag mindestens fünf Menschen getötet. Das Militär in der Provinz Nord-Kivu erklärte, Sicherheitsleute hätten den Attentäter am Zutritt zu einer vollbesetzten Bar in der Stadt Beni gehindert. Daraufhin habe er sich am Eingang in die Luft gesprengt. Die Zahl von insgesamt sechs Toten sei noch vorläufig, es würden 13 Verletzte im Krankenhaus behandelt.

Afghanistan: Taliban lösen Unabhängige Wahlkommission auf

Kabul - Gut vier Monate nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban die Unabhängige Wahlkommission (IEC) und die Kommission für Wahlbeschwerden aufgelöst. Es gebe keinen Bedarf für diese Gremien, sagte der Sprecher der Taliban-Regierung, Bilal Karimi, am Samstag in Kabul. Nach seinen Angaben wurden kürzlich außerdem die Ministerien für Frieden und für Parlamentsangelegenheiten abgeschafft.

Platter für Walser geeigneter Präsidentschaftskandidat

Innsbruck - Für Tirols schwarzen WK-Präsidenten Christoph Walser wäre LH Günther Platter ein "durchaus geeigneter Bundespräsidentschaftskandidat" - sollte sich Alexander Van der Bellen gegen eine Wiederkandidatur im kommenden Jahr entscheiden. Die Frage werde sich allerdings "wahrscheinlich nicht stellen", schließlich wolle Platter bei der Landtagswahl 2023 erneut antreten, so Walser im APA-Interview. Auch eine mögliche Hofburg-Kandidatur Platters im Jahr 2028 würde er unterstützen.

Weltweit an Weihnachtstagen bereits 6.300 Flüge abgesagt

New York - Über Weihnachten sind weltweit mehr als 6.000 Flüge ausgefallen oder abgesagt worden. Wie Daten der Website Flightaware.com vom Samstagabend zeigten, wurden am Samstag weltweit fast 2.800 Flüge gestrichen, davon knapp 1.000 mit Ziel oder Start in den USA. Zudem gab es mehr als 8.000 Verspätungen. Am Freitag gab es bereits 2.400 Annullierungen und 11.000 Verspätungen. Für Sonntag sind bisher rund 1.100 Flugabsagen verzeichnet.

Zahl der Neuinfektionen in USA höher als bei Delta-Welle

Washington - Die Omikron-Variante ist in den USA weiter auf dem Vormarsch. Die Zahl der im Schnitt der vergangenen Woche gemeldeten Neuinfektionen pro Tag überschreitet mittlerweile den Höchstwert der heftigen Delta-Welle im Sommer. Lag dieser Wert Anfang September um die 160.000, wurden zuletzt im Durchschnitt gut 175.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. In den USA ist die Omikron-Variante dominant. Vielerorts werden mit Blick auf die täglich gemeldeten Neuinfektionen Rekorde gebrochen.

