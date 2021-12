Anti-Apartheid-Ikone Desmond Tutu gestorben

Johannesburg - Der Friedensnobelpreisträger und Anti-Apartheid-Kämpfer Erzbischof Desmond Tutu ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Als prominentester Geistlicher war er jahrzehntelang das moralische Gewissen des Landes, für das er nach der Überwindung der Apartheid einst den Begriff der "Regenbogennation" prägte. Aus der Öffentlichkeit hatte er sich in den vergangen Jahren wegen seines sich verschlechternden Gesundheitszustands zurückgezogen.

Putin droht dem Westen im Ukraine-Konflikt

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Westen mit nicht näher genannten Schritten gedroht, sollten seine Vorschläge für verbindliche Sicherheitsgarantien abgelehnt werden. Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen hänge die Antwort "von den Vorschlägen ab, die mir unsere Militärexperten unterbreiten werden", sagte Putin am Sonntag im Staatsfernsehen. Er signalisierte aber neuerlich die Bereitschaft, den Konflikt um die Ukraine diplomatisch zu lösen.

1.717 Corona-Neuinfektionen und acht Tote am Stefanitag

Wien - 1.717 Corona-Neuinfektionen sind vom Christtag auf den Stefanitag gemeldet worden. Das liegt zwar nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium unter dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage mit 2.130 Fällen, allerdings ging auch die Zahl der Testungen an den Feiertagen zurück. Es waren fast 200.000 Tests weniger, als noch am 25. Dezember eingemeldet wurden. Acht Todesfälle waren innerhalb von 24 Stunden zu beklagen. Die Zahl der aktiven Fälle lag bei 29.486.

Impfpflicht nur bei wirksamer Impfung

Wien - Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) betont, dass es nur zu einer Impfpflicht kommen kann, wenn die Vakzine entsprechende Wirksamkeit besitzen. Nach gegenwärtigem Wissensstand sei das auch bei der Omikron-Variante der Fall. Greife die Impfung aber nicht, werde man das Vorhaben überdenken müssen, sagt Edtstadler im APA-Interview. Den Inhalten der Corona-Demos steht die Ministerin ablehnend gegenüber, das Demonstrationsrecht hält sie aber hoch.

Neue Details zu Steuerprüfungen in der Causa Wolf

Wien - In der Causa Wolf rund um Steuernachlässe für den MAN-Investor Sigi Wolf hat heute "derstandard.at" neue Details veröffentlicht. Berichtet wird von vehementen Interventionen von Wolf, Ex-Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid und Mitarbeitern der Finanzverwaltung. Als 2016 die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) drohte, die Großbetriebsprüfung einzuschalten, habe Schmid an Wolf geschrieben: "Das ist irre!"

Mann lag lebensgefährlich verletzt in Wiener Wohnung

Wien - Ein 57-jähriger Mann ist am Abend des Christtages in seiner Wohnung in Wien-Donaustadt mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Die Umstände und wer für die Verletzungen verantwortlich ist, war völlig unklar. Die Polizei ermittelte laut Sprecher Mohamed Ibrahim zunächst wegen versuchten Mordes. Vorübergehend wurde die Lebensgefährtin des Mannes festgenommen. Sie und der Stiefsohn, die sich beide am Abend in der Wohnung aufhielten, gaben an, von den Geschehnissen nichts mitbekommen zu haben.

Umfrage sieht Stimmungslage der Österreicher auf Rekordtief

Linz - Blickten die Österreicherinnen und Österreicher noch vor zwei Jahren mit großem Optimismus in die Zukunft, hat sich die negative Stimmung aus dem Vorjahr wegen der andauernden Corona-Pandemie noch einmal intensiviert. Wie die aktuelle IMAS-Neujahrsumfrage zeigt, ist der Anteil jener, die nicht frohen Mutes auf das kommende Jahr blicken mit 70 Prozent auf einem historischen Höchststand. Nur zwei Prozent empfanden in der Rückschau 2021 als ein sehr gutes Jahr.

Papst hob am Stefanitag Bedeutung der Familie hervor

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Stefanitag die Bedeutung der Familie im Leben jedes Menschen hervorgehoben. "Die Familie ist die Geschichte, aus der jeder von uns kommt", betonte der Papst am Sonntag beim Angelus-Gebet anlässlich des Fests der Heiligen Familie. Besorgt zeigte sich Franziskus über den Bevölkerungsrückgang in Europa. Der "demografische Winter", der vor allem Italien schwer belaste, sei eine "Tragödie".

