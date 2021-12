Sperrstunde ab Montag 22 Uhr

Wien - Sperrstunde in Österreichs Gastronomie ist ab Montag um 22 Uhr. Dies gilt auch für Hotel-Bars. Anlass ist die befürchtete Omikron-Welle, deren Eintreffen unter anderem mit dieser Maßnahme hinausgezögert werden soll. Bis zum Sonntag durften Lokale noch bis 23 Uhr offen halten. Zudem war ursprünglich eine Lockerung für Silvester geplant, die in der jüngsten Verordnung wieder gestrichen wurde.

"Gecko" tagt wieder, Omikron erlangt Dominanz

Wien - Die Corona-Lage bleibt auch zwischen den Feiertagen im Auge der Experten. Bereits am Montagabend tritt das neue Beratungsgremium "Gecko" wieder zusammen, um die aktuelle Lage einzuschätzen. Neue Verschärfungen sind diesmal nicht geplant. Indes wird untertags auch ein Test-Gipfel abgehalten, wo unter Einbindung unter anderem der Labor-Betreiber erörtert werden soll, wie bundesweit ein effektives rasches Angebot zur Verfügung gestellt werden kann.

Kocher: Neben Impfpflicht auch positive Anreize hilfreich

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat sich bereits dagegen ausgesprochen, für alle Arbeitsplätze eine Impfpflicht bzw. 2G zu verlangen. Dies würde nämlich dazu führen, dass Ungeimpfte ihren Arbeitsplatz verlieren und auch den Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung. "Das hielte ich für eine überschießende Strafe." Hingegen sollte 3G weiterhin als "Sicherungssystem" für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben, damit Ansteckungen sehr unwahrscheinlich seien.

Edtstadler befürchtet U-Ausschuss als "Tribunal"

Wien - Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sieht dem anlaufenden U-Ausschuss skeptisch entgegen. Sie finde es "demokratiepolitisch bedenklich", wenn man eine Untersuchung nur gegen eine Partei, die die größte im Nationalrat sei, führe und diese "als öffentliches Tribunal" anlegt, so die Ressortchefin im APA-Interview. Kritik übt Edtstadler auch an den Verzögerern des Informationsfreiheitsgesetzes, denen sie "gelebtes Floriani-Prinzip" attestiert.

Umweltministerin pumpt 110 Mio. in Mehrweg und Einwegpfand

Wien - Das Klimaschutzministerium fördert den Umstieg auf Mehrwegflaschen und Einwegpfand auf Plastikflaschen und Dosen mit 110 Mio. Euro. Beim geplanten Pfandsystem bekommen kleine Greißler 100 Prozent der Kosten für den Rückgabeautomaten ersetzt, kündigte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler im APA-Interview an. Sie bezeichnet das Projekt, dessen Umsetzung sehr viel Überzeugungsarbeit und Gespräche erfordert habe, als Meilenstein.

Wiener Iran-Atomgespräche werden fortgesetzt

Wien - Die internationalen Verhandlungen zur Rettung des Iran-Atomdeals gehen am Montag in Wien weiter. Wie die EU-Verhandlungsleitung mitteilte, werden Vertreter Chinas, Frankreichs, Deutschlands, Russlands, Großbritanniens und des Iran an den Gesprächen in einem Wiener Luxushotel teilnehmen. Direkte Gespräche zwischen dem Iran und den USA, die vor dreieinhalb Jahren aus dem Atomdeal ausgeschieden waren, sind nicht vorgesehen.

Kindergarten-Proteste sollen auch im neuen Jahr weitergehen

Wien - Im Oktober sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindergärten und Horten für bessere Rahmenbedingungen auf die Straße gegangen. Im neuen Jahr wollen sie weiter Druck machen. Die Demonstrationen seien "ein sehr starkes Zeichen" gewesen, sagt Natascha Taslimi vom Netzwerk Elementare Bildung (NEBÖ) zur APA, nun müsse man dranbleiben. "Das Ziel muss sein, eine österreichweite Protestaktion auf die Beine zu stellen."

UK: Zehntausende EU-Bürger warten auf Aufenthaltsrecht

London - Rund ein Jahr nach dem Brexit warten noch immer Zehntausende in Großbritannien lebende EU-Bürger auf ihr Aufenthaltsrecht im Land. Einer Analyse der Bürgerrechtsorganisation "The3Million" zufolge gibt es einen Rückstau von mehreren Hunderttausend bisher nicht abgefertigten Anträgen auf das sogenannte Settlement-Programm. Das Programm sichert EU-Bürgern, die bereits vor dem 31. 12. 2020 im Land gelebt haben, das Recht auf Wohnen, Arbeiten und gesundheitliche Versorgung zu.

