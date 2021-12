Sperrstunde ab Montag 22 Uhr

Wien - Sperrstunde in Österreichs Gastronomie ist ab Montag um 22 Uhr. Dies gilt auch für Hotel-Bars. Anlass ist die befürchtete Omikron-Welle, deren Eintreffen unter anderem mit dieser Maßnahme hinausgezögert werden soll. Bis zum Sonntag durften Lokale noch bis 23 Uhr offen halten. Zudem war ursprünglich eine Lockerung für Silvester geplant, die in der jüngsten Verordnung wieder gestrichen wurde.

"Gecko" tagt wieder, Omikron erlangt Dominanz

Wien - Die Corona-Lage bleibt auch zwischen den Feiertagen im Auge der Experten. Bereits am Montagabend tritt das neue Beratungsgremium "Gecko" wieder zusammen, um die aktuelle Lage einzuschätzen. Neue Verschärfungen sind diesmal nicht geplant. Indes wird untertags auch ein Test-Gipfel abgehalten, wo unter Einbindung unter anderem der Labor-Betreiber erörtert werden soll, wie bundesweit ein effektives rasches Angebot zur Verfügung gestellt werden kann.

New York meldet Anstieg von Spitalsaufenthalten bei Kindern

New York - Angesichts des Anstiegs der Omikron-Fälle haben die New Yorker Gesundheitsbehörden eine Zunahme der Krankenhauseinweisungen von Kindern gemeldet. In der Stadt New York wurde seit Anfang des Monats "ein vierfacher Anstieg der Covid-19-Krankenhauseinweisungen bei Kindern unter 18 Jahren festgestellt", wie die Behörden in einer Erklärung vom Freitag mitteilten. Ungefähr die Hälfte der Patienten sei jünger als fünf Jahre.

Umweltministerin pumpt 110 Mio. in Mehrweg und Einwegpfand

Wien - Das Klimaschutzministerium fördert den Umstieg auf Mehrwegflaschen und Einwegpfand auf Plastikflaschen und Dosen mit 110 Mio. Euro. Beim geplanten Pfandsystem bekommen kleine Greißler 100 Prozent der Kosten für den Rückgabeautomaten ersetzt, kündigte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler im APA-Interview an. Sie bezeichnet das Projekt, dessen Umsetzung sehr viel Überzeugungsarbeit und Gespräche erfordert habe, als Meilenstein.

Südafrikas Fahnen nach Tod von Erzbischof Tutu auf halbmast

Johannesburg - Nach dem Tod des weltbekannten südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers, Menschenrechtlers und emeritierten Erzbischofs Desmond Tutu werden die Flaggen an öffentlichen Gebäuden des Kap-Staates auf halbmast gesetzt. Präsident Cyril Ramaphosa kündigte eine entsprechende Maßnahme am späten Sonntagabend in einer Rede an. Darin würdigte er Tutu erneut als "einen der Mutigsten unter uns". Dessen Stiftung kündigte die Beisetzungsfeierlichkeiten für den 1. Jänner in Kapstadt an.

Israelische Klinik beginnt Studie für vierte Corona-Impfung

Tel Aviv - Ein israelisches Krankenhaus beginnt am Montag eine Studie für die vierte Corona-Impfung. Rund 150 medizinische Mitarbeiter der Klinik, die ihre dritte Impfung bis 20. August erhalten hätten, würden eine weitere Dosis bekommen, teilte das Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv am Sonntagabend mit. Alle hätten in einem serologischen Test eine niedrige Anzahl von Antikörpern gehabt - unter 700. Nach Angaben des Krankenhauses ist dies die erste Studie ihrer Art weltweit.

Mit Armbrust bewaffneter Eindringling wollte Queen töten

Windsor - Der bewaffnete Eindringling, der am ersten Weihnachtstag auf dem Gelände der Queen-Residenz Schloss Windsor festgenommen wurde, soll im Voraus in einem Video die geplante Ermordung von Königin Elizabeth II. (95) angekündigt haben. Die britische Polizei teilte mit, sie prüfe den Clip, den die Zeitung "The Sun" am Montag veröffentlichte. Der Buckingham-Palast wollte sich nicht zu dem Vorfall äußern.

Somalischer Präsident entließ in Machtkampf den Premier

Mogadischu - In Somalia hat Präsident Abdullah Farmajo den Premierminister entlassen und damit eine Regierungskrise ausgelöst. In der Nacht auf Montag warf Farmajo in einer Mitteilung dem Regierungschef Mohamed Hussein Roble Korruption und Amtsmissbrauch vor. Das Büro Robles wies die Vorwürfe zurück. Am Montagmorgen umstellte die Präsidentengarde das Büro des Premiers in der Hauptstadt Mogadischu.

