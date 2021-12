"Gecko" tagt wieder, Omikron erlangt Dominanz

Wien - Die Corona-Lage bleibt auch zwischen den Feiertagen im Auge der Experten. Bereits am Montagnachmittag tritt das Beratungsgremium "Gecko" wieder zusammen, um die aktuelle Lage neuerlich einzuschätzen. Neue Verschärfungen sind diesmal aber nicht zu erwarten. Indes wird untertags auch ein Test-Gipfel abgehalten, wo unter Einbindung unter anderem der Labor-Betreiber erörtert werden soll, wie bundesweit ein effektives rasches Testangebot zur Verfügung gestellt werden kann.

Nach dem Weihnachtsfest ist Gutschein- und Umtausch-Saison

Wien - Nach dem Weihnachtsfest ist noch einmal Hochsaison für den heimischen Handel. Gutscheine werden eingelöst, Geldgeschenke ausgegeben und Weihnachtspräsente umgetauscht. In der Woche nach dem Heiligen Abend machen die Händler laut Schätzungen des Handelsverbands rund 10 Prozent des Gesamt-Weihnachtsgeschäfts, es geht um einen Mehrumsatz von rund 110 Mio. Euro. Bei den Umtauschfristen signalisieren viele Händler eine gewisse Kulanz.

Omikron-Fälle bauen ihre Anteile in Österreich weiter aus

Wien - Die Coronavirus-Fälle mit Omikron-Variante haben sich in Österreich von Kalenderwoche 50 auf 51 fast vervierfacht, von 20. bis 26. Dezember wurden laut aktuellen Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 1.218 der neuen "Variant of Concern" nachgewiesen. Die noch dominante Mutation B.1.617.2 aka Delta befindet weiter auf dem Rückzug. In Woche 51 wurde Delta weniger als dreimal so häufig wie Omikron registriert - in Woche 50 lag der Faktor noch bei 16.

Mit Armbrust Bewaffneter wollte vermutlich Queen töten

Windsor - Mit einer Armbrust bewaffnet wurde am ersten Weihnachtstag ein 19-Jähriger auf dem Gelände der Queen-Residenz Schloss Windsor gefasst - jetzt legt ein Videoclip nahe, dass der junge Mann die britische Königin Elizabeth II. (95) ermorden wollte. Der Vorfall sorgt für Aufsehen im Vereinigten Königreich - und dürfte die Debatte über die Sicherheit des Staatsoberhaupts und der Royal Family anheizen.

Neujahrskonzert findet vor 1.000 Personen statt

Wien - Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Musikverein wird nicht vor vollem Haus stattfinden. Die Anzahl der Besucherinnen wurde als Reaktion auf die seit heute, Montag, geltenden Veranstaltungsvorgaben der Politik auf maximal 1.000 Personen beschränkt, teilte das Orchester mit. Damit gilt für den Zutritt 2G-plus und die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske. Für alljene, deren Karte ihre Gültigkeit verlor, wird ein Platz für nächstes Jahr reserviert.

Polens Präsident Duda legt Veto gegen Mediengesetz ein

Warschau - Polens Präsident Präsident Andrzej Duda hat sein Veto gegen ein neues Mediengesetz eingelegt, das aus Sicht von Kritikern die Pressefreiheit in Polen massiv beschnitten hätte. "Ich lege mein Veto gegen (das Gesetz) ein", sagte Duda am Montag in einer Fernsehansprache. Die Verabschiedung des Gesetzes durch das Parlament kurz vor Weihnachten war von der EU und den USA scharf verurteilt worden.

Auftakt der Sternsingeraktion bei Kardinal Schönborn

Wien - Zum Autakt der Sternsingeraktion haben die "Heiligen Drei Könige" traditionsgemäß dem Wiener Erzbischof Christoph Schönborn einen Besuch abgestattet. Der Kardinal empfing eine Gruppe der Pfarre Votivkirche, gut mit FFP2-Masken geschützt, im Hof des Erzbischöflichen Palais, berichtete Kathpress am Montag. Bis 9. Jänner ziehen Kinder der Katholischen Jungschar als Caspar, Melchior und Balthasar von Haus zu Haus in Österreich und sammeln Spenden für die Entwicklungshilfe.

Kanadischer Regisseur Jean-Marc Vall�e gestorben

Quebec - Der kanadische Filmemacher Jean-Marc Vall�e, der mit Werken wie dem Oscar-prämierten Drama "Dallas Buyers Club" international bekannt wurde, ist Medienberichten zufolge im Alter von nur 58 Jahren gestorben. Der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor sei am Wochenende in seiner Hütte außerhalb von Quebec City in seinem Heimatland tot aufgefunden worden, berichteten US-Medien in der Nacht zum Montag (Ortszeit) übereinstimmend.

Wiener Börse im Verlauf wenig verändert

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf wenig verändert tendiert. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 14.15 Uhr mit minus 0,06 Prozent bei 3.851,21 Punkten. Die letzte Handelswoche des Jahres dürfte laut Marktbeobachtern ruhig verlaufen, da die meisten Investoren ihre Orderbücher bereits geschlossen haben. Unter den schwer gewichteten Titeln gaben Verbund um 1,6 Prozent nach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red