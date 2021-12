"Gecko" tagt wieder, Test-Gipfel beendet

Wien - Die Corona-Lage hat auch am Montag wieder die Experten des "Gecko"-Gremiums beschäftigt. Vormittags und Nachmittags fand via Video-Schaltung ein "Test-Gipfel" zu den vorhandenen österreichweiten Testkapazitäten statt, das Ergebnis der Arbeitssitzung blieb vorerst intern. Am Nachmittag tagt neuerlich die Gecko-Kommission, dabei soll die aktuelle Lage eingeschätzt werden. Neue Verschärfungen sind nicht zu erwarten, auch Stellungnahme ist danach keine geplant.

Neujahrskonzert findet vor 1.000 Personen statt

Wien - Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Musikverein wird nicht vor vollem Haus stattfinden. Die Anzahl der Besucherinnen wurde als Reaktion auf die seit heute, Montag, geltenden Veranstaltungsvorgaben der Politik auf maximal 1.000 Personen beschränkt, teilte das Orchester mit. Damit gilt für den Zutritt 2G-plus und die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske. Für alljene, deren Karte ihre Gültigkeit verlor, wird ein Platz für nächstes Jahr reserviert.

Corona: 110 Briten in Tirol Einreise verweigert

Innsbruck - Die seit dem Christtag geltenden strengeren Einreiseregeln haben sich am Sonntag am Innsbrucker Flughafen auf 110 Urlauber aus Großbritannien ausgewirkt. Diese erfüllten die Corona-Auflagen nicht, daher wurde ihnen die Einreise verweigert. Sie hatten zum überwiegenden Teil keine höchstens 48 Stunden alte PCR-Tests bei sich - sondern ältere, sagte ein Polizeisprecher der APA.

Weniger Corona-Infektionen, aber Stagnation in Spitälern

Wien - Die 1.550 am Montag gemeldeten Neuinfektionen liegen nicht nur unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.096), sondern auch unter den 1.792 des vergangenen Montags. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 164,2 Fälle auf 100.000 Einwohner. Eine Stagnation gab es allerdings in den Krankenhäusern, wo 1.207 Patienten liegen (plus 1), davon 383 auf Intensivstationen. Letztere Zahl veränderte sich nicht, ging aber innerhalb einer Woche um 95 zurück.

Mit Armbrust Bewaffneter wollte Queen offenbar töten

Windsor - Mit einer Armbrust bewaffnet wurde am ersten Weihnachtstag ein 19-Jähriger auf dem Gelände der Queen-Residenz Schloss Windsor gefasst - jetzt legt ein Videoclip nahe, dass der junge Mann die britische Königin Elizabeth II. (95) ermorden wollte. Der Vorfall sorgt für Aufsehen im Vereinigten Königreich - und dürfte die Debatte über die Sicherheit des Staatsoberhaupts und der Royal Family anheizen.

Brand in Mödlinger Stadtbad - Badende flohen ins Freie

Mödling - Ein Brand im Mödlinger Stadtbad hat am Montag den Einsatz von 90 Helfern gefordert. Die von einem Technikraum ausgehenden Flammen wurden rasch unter Kontrolle gebracht. Rund 20 Personen flüchteten laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mödling teils in Badesachen und wurden vorläufig in Mannschaftstransportfahrzeugen betreut und untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Polizei geht um Silvester verstärkt gegen Pyro-Verstöße vor

Wien - Die Polizei wird zum Jahreswechsel die Einhaltung der Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes besonders genau überwachen. Das kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an. "Das Jahr 2021 hat an uns außergewöhnliche Anforderungen gestellt - lassen wir es besonnen und überlegt ausklingen", appellierte der Ressortchef. Es gelte "mit einem sicheren, verletzungsfreien Umgang mit Pyrotechnik" das medizinische Personal zu entlasten.

Wiener Börse schließt höher

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag höher geschlossen. Im Späthandel brachte eine positive Stimmung an der Wall Street Auftrieb. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,5 Prozent auf 3.873 Punkte hinzu. Die letzte Handelswoche des Jahres dürfte laut Marktbeobachtern insgesamt ruhig verlaufen, da die meisten Investoren ihre Orderbücher bereits geschlossen haben. Hinsichtlich der schwer gewichteten Titel steigerten sich die Erste Group um 1,1 Prozent, Verbund verloren 1,4 Prozent.

