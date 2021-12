"Gecko" tagt wieder, Test-Gipfel beendet

Wien - Die Corona-Lage hat auch am Montag wieder die Experten des "Gecko"-Gremiums beschäftigt. Vormittags und Nachmittags fand via Video-Schaltung ein "Test-Gipfel" zu den vorhandenen österreichweiten Testkapazitäten statt, das Ergebnis der Arbeitssitzung blieb vorerst intern. Am Nachmittag tagt neuerlich die Gecko-Kommission, dabei soll die aktuelle Lage eingeschätzt werden. Neue Verschärfungen sind nicht zu erwarten, auch Stellungnahme ist danach keine geplant.

Wieder Corona-Fall in Ischgler Lokal "Kitzloch"

Ischgl/Wien - In dem zu Beginn der Corona-Pandemie in die internationalen Schlagzeilen geratenen Ischgler Lokal "Kitzloch" gibt es einen positiven Corona-Fall eines Service-Mitarbeiters. Dies hatte am Montag zur Folge, dass das Land Tirol "vorsorglich und sicherheitshalber" einen öffentlichen Aufruf startete. Personen, die sich am 23. und/oder 24. Dezember ebenfalls dort aufhielten, wurden - wie in diesen Fällen üblich - gebeten, vorsorglich einen PCR-Test durchzuführen.

Corona: 110 Briten in Tirol Einreise verweigert

Innsbruck - Die seit dem Christtag geltenden strengeren Einreiseregeln haben sich am Sonntag am Innsbrucker Flughafen auf 110 Urlauber aus Großbritannien ausgewirkt. Diese erfüllten die Corona-Auflagen nicht, daher wurde ihnen die Einreise verweigert. Sie hatten zum überwiegenden Teil keine höchstens 48 Stunden alte PCR-Tests bei sich - sondern ältere, sagte ein Polizeisprecher der APA.

Weniger Corona-Infektionen, aber Stagnation in Spitälern

Wien - Die 1.550 am Montag gemeldeten Neuinfektionen liegen nicht nur unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.096), sondern auch unter den 1.792 des vergangenen Montags. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 164,2 Fälle auf 100.000 Einwohner. Eine Stagnation gab es allerdings in den Krankenhäusern, wo 1.207 Patienten liegen (plus 1), davon 383 auf Intensivstationen. Letztere Zahl veränderte sich nicht, ging aber innerhalb einer Woche um 95 zurück.

USA laut Biden gut auf Omikron vorbereitet

Washington - US-Präsident Joe Biden sieht sein Land trotz eines starken Anstiegs der Corona-Neuinfektionen weiter gut gerüstet im Kampf gegen die Pandemie. "Wir sind vorbereitet und wissen, was nötig ist, um Leben zu retten, Menschen zu schützen und den Betrieb von Schulen und Unternehmen aufrechtzuerhalten", sagte er am Montag bei einer Videoschaltung mit Gouverneuren. Biden betonte erneut, dass die hoch ansteckende Omikron-Variante kein Grund zur Panik sei.

Noch immer keine schärferen Regeln in England

London - Trotz täglicher Neuinfektionen in Rekordhöhe über die Weihnachtstage will die britische Regierung vorerst keine strengeren Corona-Regeln im größten Landesteil England einführen. Gesundheitsminister Sajid Javid rief die Bevölkerung am Montag dazu auf, wachsam zu sein, Silvester möglichst im Freien zu feiern und vor der Teilnahme an Veranstaltungen einen Test zu machen. Für den Heiligen Abend meldeten die Behörden im Nachhinein 122.186 Neuinfektionen - so viele wie noch nie.

Mit Armbrust Bewaffneter wollte Queen offenbar töten

Windsor - Mit einer Armbrust bewaffnet wurde am ersten Weihnachtstag ein 19-Jähriger auf dem Gelände der Queen-Residenz Schloss Windsor gefasst - jetzt legt ein Videoclip nahe, dass der junge Mann die britische Königin Elizabeth II. (95) ermorden wollte. Der Vorfall sorgt für Aufsehen im Vereinigten Königreich - und dürfte die Debatte über die Sicherheit des Staatsoberhaupts und der Royal Family anheizen.

Brand in Mödlinger Stadtbad - Badende flohen ins Freie

Mödling - Ein Brand im Mödlinger Stadtbad hat am Montag den Einsatz von 90 Helfern gefordert. Die von einem Technikraum ausgehenden Flammen wurden rasch unter Kontrolle gebracht. Rund 20 Personen flüchteten laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mödling teils in Badesachen und wurden vorläufig in Mannschaftstransportfahrzeugen betreut und untergebracht. Verletzt wurde niemand.

