Russisches Gericht beschloss Auflösung von NGO Memorial

Moskau - Der russische Oberste Gerichtshof in Moskau hat die Auflösung der Menschenrechtsorganisation Memorial International beschlossen. Richterin Alla Nasarowa gab am Dienstag einem entsprechenden Antrag der Generalstaatsanwaltschaft wegen Verstoßes gegen russische Gesetze statt. Die NGO weist die Vorwürfe zurück und beklagt politische Verfolgung. Memorial-Vorstand Jan Ratschinski will gegen das Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorgehen.

Hohe Impfquote unter den Studierenden

Wien - Mehr als die Hälfte der rund 605.000 Schülerinnen und Schüler des Schuljahres 2021/22 ab zwölf Jahren hatten zum Stichtag 30. November einen aufrechten Impfschutz gegen Covid-19 (55 Prozent). Dies hat Statistik Austria im Auftrag des Bildungsministeriums ermittelt. Die vergleichsweise hohen Impfquoten im Bildungsbereich wertete Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bei einer Pressekonferenz als wichtigen Beitrag für offene Schulen.

Erhebliche Unterschiede bei Impfquoten nach Bildungsstatus

Wien - Der Geimpft-Genesen-Status der Wohnbevölkerung Österreichs variiert in Abhängigkeit von sozioökonomischen Merkmalen. Das geht aus Auswertungen von Statistik Austria im Auftrag des Wissenschaftsministeriums zum Impfverhalten hervor. "Die individuelle Impfbereitschaft hängt wesentlich vom Bildungsniveau als auch von der Teilnahme am Erwerbsleben ab", erläuterte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag anlässlich einer Pressekonferenz in Wien.

Corona-Neuinfektionen auf 2.416 Fälle angestiegen

Wien - Die neue Corona-Variante Omikron dürfte an Fahrt gewinnen. Von Montag auf Dienstag ist die Zahl der Neuinfektionen wieder kräftig in die Höhe gegangen. Innerhalb von 24 Stunden waren es 2.416 Neuansteckungen, tags zuvor waren es noch 1.550. Allerdings wurden am Dienstag mehr als 2,4 Millionen Tests eingemeldet - diese hohe Zahl ist auf Nachmeldungen in Niederösterreich zurückzuführen. Innerhalb einer Woche waren es 5,7 Millionen Tests.

Österreicher wollen 2022 sparsamer leben

Wien - Sparsamer leben und keine neuen Schulden anhäufen: So lassen sich die Neujahrsvorsätze der Österreicherinnen und Österreicher in Bezug auf ihre Finanzen zusammenfassen. Während rund 29 Prozent im neuen Jahr mehr Geld aufs Sparbuch bringen wollen, ist die Anlage in Wertpapiere für viele Personen weniger attraktiv: Nur 15 Prozent fassen eine derartige Investition für 2022 ins Auge, wie aus einer aktuellen Umfrage von J.P. Morgan Asset Management hervorgeht.

Mehrere Corona-Fälle an Bord der "Europa"-Kreuzfahrtschiffe

Hamburg - An Bord der Luxus-Kreuzfahrtschiffe "Europa" und "Europa 2" hat es mehrere Corona-Fälle gegeben - die Schiffe müssen deshalb ihre geplanten Fahrten abbrechen beziehungsweise ändern. "Bei routinemäßigen Tests an Bord der 'Europa' und 'Europa 2' haben wir Fälle von Covid-19 identifiziert. Den betroffenen Personen geht es gut, sie haben keine beziehungsweise nur milde Symptome", teilte Hapag-Lloyd Cruises am Dienstag mit. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen zunächst nicht.

Diskriminierungsvorwürfe: Millionenstrafe für Riot Games

New York - Der für das Computerspiel "League of Legends" bekannte US-Entwickler Riot Games zahlt wegen Vorwürfen der Diskriminierung und Belästigung von Frauen 100 Mio. Dollar (rund 88 Mio. Euro). Davon sind 80 Mio. Dollar als Entschädigung für mehr als 2.300 derzeitige und frühere Mitarbeiterinnen vorgesehen, wie das Unternehmen und die kalifornischen Behörden am Montagabend (Ortszeit) mitteilten. Die Vereinbarung muss noch von einem Gericht abgesegnet werden.

Gas-Großhandelspreis sieben Mal so hoch wie vor einem Jahr

Wien - Die Gaspreise bleiben weiterhin hoch. In Österreich ist der Großhandelspreis für Gas im Jänner 2022 sieben Mal so hoch wie vor einem Jahr, zeigt der von der Österreichischen Energieagentur berechnete Gaspreisindex (ÖGPI). Gegenüber Jänner 2021 liegt der Gaspreisindex um rund 600 Prozent höher, im Vergleich zum Vormonat Dezember macht der Anstieg ein Viertel aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red